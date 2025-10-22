Laura González reaccionó a “puño” de Karina García por supuesto romance con su expareja

Laura González y Karina García, polémica en La casa de los famosos Colombia 2 - crédito Cortesía RCN

La controversia entre Laura González y Karina García, dos figuras del entretenimiento colombiano, ha generado nuevamente interés entre los seguidores de La casa de los famosos Colombia 2 y el público que las conoce desde antes de participar en el programa.

Aunque ya pasaron varios meses después de que las modelos tuvieron conflictos en el programa y que se conoció un supuesto triángulo amoroso, los conflictos siguen llamando la atención y dando de qué hablar porque recientemente Karina García dio unas declaraciones en entrevista con La Kalle en las que cuestionó la estrategia de Laura G dentro del reality y sugirió la existencia de envidia.

Ante esto, González respondió rechazando tales afirmaciones y afirmó que, para ella, el asunto ya está superado, mientras que hablaba sobre lo que piensa de la modelo paisa y su relación de amistad con el empresario Hugo, la tercera pieza del problema.

El origen de la polémica se relaciona con los rumores sobre una supuesta relación entre Karina García y Hugo, cuando era prometido de Laura González, hecho que salió a la luz durante la participación de las dos mujeres en el reality del Canal RCN.

Karina García y Laura G se enfrentaron en 'La casa de los famosos Colombia 2' - crédito canal RCN

Sin embargo, hasta el momento no ha podido confirmar ninguna de las versiones sobre el triángulo amoroso, solo ha sido alimentado por comentarios y clips en redes sociales, lo que generó especulaciones sobre la naturaleza del vínculo entre Karina y Hugo.

Ahora, ambas han señalado que mantienen una amistad con el empresario, del que se tiene poca información, e indicaron que tienen una relación constante con el hombre, de manera separada, mientras que entre ellas no hay vínculo alguno.

Pero, la controversia se volvió a prender cuando Karina sugirió en la entrevistada mencionada que Laura González había ingresado al programa con una estrategia basada en estos rumores, lo que, según su opinión, fue una “mala jugada”.

Karina García expresó que consideraba poco inteligente la estrategia de Laura al ingresar al reality, aludiendo a que se inventó que le había quitado un marido e insistió en que su relación con Hugo es solo de amistad y cuestionó la decisión de González de utilizar ese tema como parte de su narrativa en el programa.

Karina envió contundente mensaje a Laura G y la motivo a buscar otros talentos - crédito captura de pantalla La Kalle / YouTube

Además, calificó la estrategia de su excompañera como poco acertada y, aunque reconoció el talento de González, opinó que su paso por el reality fue breve, sugiriendo que la actitud de González podría estar motivada por celos.

Fue por eso que Laura González respondió con firmeza, también en entrevista con La Kalle, asegurando que no siente envidia hacia Karina García y que el tema ya no le afecta. Explicó que, aunque recibió las declaraciones de García por múltiples vías, no comprende la razón de los señalamientos.

“La verdad, para mí el tema ya había finalizado. Sí, yo obviamente esa entrevista la vi porque todo el mundo empezó a mandármela. Pues mira, yo no entiendo envidia de qué, porque ella me parece una mujer físicamente muy linda. Siempre lo he dicho que tiene una belleza muy bonita. Como persona, no sé, nunca la he tratado y nunca llegué a tratarla... Si quizás ella y yo no nos hubiéramos conocido en ese contexto que nos conocimos, nos hubiéramos llevado bien. Con Hugo, mira, ella le aceptó a Yina y ese clip estaba en Twitter porque yo lo vi que sí se había besado con Hugo. Entonces, ella dice: ‘No, es mi amigo, es mi pana’. No sé si actualmente sean panas. Yo también me hablo todos los días, la mayoría de días con Hugo, no como su amiga, sino como su exprometida... Él sabe lo que pasó, ella sabe lo que pasó. Entonces, nada, ya está entre ellos dos”, empezó diciendo González.

Sobre Karina, afirmó: “Yo no tengo nada que opinar de la vida de ella. Obviamente, me encantó que la pelea no hubiera ganado. Tengo que decirlo y lo admito como una espectadora más”. Insistió en que no existe envidia de su parte y que cada una sigue su propio camino: “Ella está en su movie, yo estoy en la mía, pero yo no tengo nada que envidiarle”.

Karina envió contundente mensaje a Laura tras varios meses de rivalidad desde La casa de los famosos y así le contestó la modelo - crédito cortesía Canal RCN - captura de pantalla La Kalle / YouTube

Finalmente, a Laura G la pusieron a reflexionar y le preguntaron sobre qué le diría a García si la tuviera enfrente, y la modelo la invitó a dejar de mencionar el tema y continuar con la vida de cada una.

"Mira, le diría que la casa y el reality ya pasaron. Que ya eso pasó, para mí ya pasó. Que obviamente es una mujer que tiene mucho talento, que le va a ir muy bien. Creo que todas las personas que entramos a la casa entramos con algún objetivo. El mío, créeme que ya lo logré. El de ella creo que también. Entonces, nada, que ya la dejé ahí“, puntualizó.