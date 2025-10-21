Colombia

Justicia argentina tomó decisión crucial en caso de Sebastián Villa y la denuncia de abuso sexual en su contra

El futbolista colombiano, hoy en Independiente Rivadavia de Mendoza, afrontó, durante varios años, un proceso judicial que le costó, incluso, su salida de Boca Juniors a mediados de 2023

Sebastián Villa ha protagonizado mútiples polémicas en Argentina- crédito Gustavo Garello/ AP

La justicia argentina absolvió al futbolista colombiano Sebastián Villa, de 29 años, actualmente en Independiente Rivadavia de Mendoza, que enfrentaba desde 2021 una acusación por “abuso sexual con acceso carnal” presentada por su expareja Rocío Tamara Doldán.

Según explicó el diario argentino TyC Sports, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de Lomas de Zamora dictó la absolución luego de que tanto el fiscal como la denunciante, Rocío Tamara Doldán, optaran por desistir de continuar con la causa.

El fallo judicial, al que tuvo acceso el mismo medio, destacó que la denunciante “resignificó” el episodio en cuestión y que no se hallaron “otros elementos corroborantes, accesorios o periféricos que le permitan sostener la acusación”.

Por estas razones, la Justicia resolvió absolver al exTolima, que no continuó en Boca Juniors, club del que era una de las figuras, a raíz de las polémicas que generó todo este caso.

Durante una de las audiencias, Doldán ofreció detalles sobre su perspectiva: según el testimonio recogido en sede judicial, “ampliando respecto a las mismas ya lo he explicado, y creo que Sebastián, también que las mismas en algunas oportunidades contenían prácticas de contenido sexual con cierta intensidad, pero en un espacio de placer”.

Entiendo que él siempre dio por hecho que el consentimiento estaba implícito, dado la intensidad con la que habíamos tenido relaciones sexuales anteriormente, esto pensando en retrospectiva después de analizar con amplitud los hechos que motivaron la presente investigación. Ambos estábamos inmersos en una relación con rasgos un poco conflictivos por las escenas de celos que recíprocamente nos realizábamos. Él entendió esto así y yo a la vez entendí y pude resignificar lo que pasó”, añadió la mujer.

Sebastián Villa tuvo que compadecer ante las autoridades en reiteradas ocasiones- crédito Télam

De hecho, TyC Sports reveló que un informe psicológico elaborado por la doctora Alicia Cortalezzi acompañó la decisión judicial, al concluir que el “lenguaje gestual expresa una saludable voluntariedad, transmite un gesto de calma, no sugirieron indicios acerca de que la decisión de la examinada pueda deberse a una eventual presión, ni miedo alguno, ni dependencia económica o emocional”.

El tribunal remarcó además que Doldán ya no reside en Argentina y ha rearmado su vida, subrayando en el fallo que, conforme lo registrado, “actualmente no se encuentra en situación de vulnerabilidad y su resignificación sobre los acontecimientos puede interpretarse como un acto voluntario y libre de presiones”.

Frente a ello, es importante mencionar que Sebastián Villa estuvo bajo investigación desde 2021, y que en 2023 fue condenado a dos años y un mes de prisión por violencia de género en una causa diferente llevada adelante por la Justicia argentina. Con este veredicto, el futbolista ha sido absuelto de la acusación de abuso sexual.

Sebastián Villa también afrontó un proceso por presunta violencia de genero contra su expareja Daniela Cortés- crédito Cristina Sille/ Reuters

Cómo comenzó el caso de abuso sexual que mantuvo a Sebastián Villa en medio de la polémica en Argentina

El proceso judicial contra Sebastián Villa por la acusación de Rocío Tamara Doldán comenzó con la denuncia que ella presentó el 13 de mayo de 2022 ante la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 de Esteban Echeverría (Buenos Aires) por hechos que habrían ocurrido el 26 de junio de 2021 en una vivienda del country Venado II, en Canning, al oriente de la capital argentina.

En su denuncia, Doldán relató que durante una noche en la que compartían con otros jugadores de Boca Juniors, Villa —supuestamente bajo los efectos del alcohol— la encerró en una habitación, la agredió sexualmente y la amenazó para que no se retirara.

Sebastián Villa salió de Bocas Juniors a raíz de sus múltiples polémicas en Argentina- crédito Agustin Marcarian/ Reuters

Por su parte, la fiscal responsable del caso, Vanesa González, solicitó la elevación del proceso a juicio oral bajo la figura de “abuso sexual con acceso carnal” contra Villa, delito que prevé hasta 15 años de prisión.

Durante la instrucción, Villa negó los hechos, señaló que las relaciones habían sido consentidas y presentó contrademandas por falso testimonio contra Doldán.

Asimismo, se incorporaron pruebas como un video que citaba un “trato” entre ambos para que no se hiciera pública la denuncia, así como audios, chats y pericias.

Finalmente, el proceso tomó un giro cuando la denunciante acordó una “reparación integral del daño” con Villa, lo cual llevó al desistimiento de la acusación.

