Colombia

Gobierno nacional evalúa cinco uniformados para reemplazar al general Carlos Triana en la dirección de la Policía Nacional

El relevo en la dirección de la Policía Nacional, tras la salida del general Carlos Fernando Triana, genera movimientos internos en la cúpula. El presidente Gustavo Petro analiza perfiles

Por Mauricio Villamil

Guardar
General Carlos Fernando Triana, director
General Carlos Fernando Triana, director de la Policía Nacional de Colombia | REUTERS/Luisa Gonzalez

La salida del general Carlos Fernando Triana de la Dirección General de la Policía Nacional abrió una intensa disputa por el liderazgo de la institución, mientras el Gobierno analiza los perfiles de cinco oficiales que podrían asumir el mando.

De acuerdo con información revelada por Blu Radio, la decisión del presidente Gustavo Petro responde a una nueva etapa de reconfiguración en la cúpula de la Fuerza Pública, enfocada en reforzar la transparencia, el control interno y el enfoque territorial de la estrategia de “seguridad humana”.

General Carlos Fernando Triana, director
General Carlos Fernando Triana, director de la Policía Nacional de Colombia (Colprensa - Cristian Bayona).

Reacomodo en la cúpula policial

Aunque la Presidencia aún no ha oficializado el nombre del sucesor, se conocen cinco candidatos con trayectoria en áreas operativas, de inteligencia y de gestión administrativa. Dos de ellos son mujeres con experiencia en mando y procesos de transformación institucional.

El general Rosemberg Novoa, actual subdirector de la Policía, figura entre los principales opcionados por su antigüedad y cercanía con la actual dirección. Su carrera ha estado ligada a operaciones en territorios complejos como el Cauca y el Valle de Aburrá.

Escudo de la Policía Nacional
Escudo de la Policía Nacional de Colombia - crédito Colprensa

Además, ha ocupado cargos estratégicos como las direcciones de Incorporación e Inteligencia Policial, lo que le otorga un amplio conocimiento interno de la estructura institucional.

Oficiales con trayectoria operativa y jurídica

Otro de los nombres que suena con fuerza es el del general William Rincón, quien fue inspector general de la Policía y dejó su cargo hace ocho meses, tras la llegada de Triana. A pesar de su salida, mantiene respaldo en sectores del alto Gobierno y dentro de la institución. Rincón ha sido reconocido por su carrera ejemplar y por haber enfrentado situaciones personales difíciles, como el homicidio de su hijo, ocurrido al sur de Bogotá. Su presencia reciente en el Palacio Presidencial incrementó las versiones sobre un posible regreso al alto mando.

La general Olga Patricia Salazar, actual agregada policial en la Embajada de Colombia en España, también hace parte de la lista. Abogada de profesión, se convirtió en la primera mujer en dirigir la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin), marcando un precedente dentro de la historia institucional de la Policía.

Mujeres con liderazgo institucional

La general Sandra Patricia Pinzón Camargo, jefa de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz, es otra de las candidatas más destacadas.

Con una larga trayectoria dentro de la entidad, ha participado en procesos de modernización y en programas de acercamiento con comunidades afectadas por la violencia.

Su liderazgo ha sido clave en iniciativas de reconciliación y fortalecimiento del tejido social.

Transparencia y control interno

Finalmente, el general Hernán Alonso Meneses Gelves, actual inspector general y secretario general de la Policía, cuenta con una hoja de vida orientada al fortalecimiento de los controles internos y la lucha contra la corrupción. Durante su gestión, se han implementado medidas de depuración que llevaron a la salida de varios uniformados por faltas disciplinarias y presuntos actos de corrupción.

Uniformado de la Policía Nacional
Uniformado de la Policía Nacional de Colombia- crédito Colprensa

Meneses ha sido comandante Operativo de Servicios Especializados y jefe de áreas clave como Talento Humano y Asuntos Jurídicos. Su perfil técnico y su enfoque en la integridad institucional lo posicionan como una opción afín a las prioridades del Gobierno para garantizar una Policía más confiable y transparente.

La salida del general Triana ocurre en un momento de ajustes en toda la Fuerza Pública, que también contempla cambios en los mandos regionales. El relevo se enmarca en la estrategia del Ministerio de Defensa, liderado por el general (r) Pedro Sánchez, que busca consolidar una política de seguridad con enfoque ciudadano y territorial.

Temas Relacionados

Policía NacionalGeneral Carlos Fernando TrianaGustavo PetroColombia-noticias

Más Noticias

Federico Gutiérrez sobre socavación en el Metro de Medellín: “Estamos frente de la contingencia y pedimos paciencia”

El alcalde explicó que se adelantan obras de mitigación y planes de movilidad alternos para restablecer el servicio lo antes posible, priorizando la seguridad de los usuarios

Federico Gutiérrez sobre socavación en

Falla en Nequi y Bancolombia: pasos para acceder a su dinero mientras se restablece el servicio

Millones de usuarios en Colombia se vieron afectados por la caída global de Amazon Web Services (AWS), lo que dejó fuera de funcionamiento a plataformas bancarias como Nequi, Bancolombia y Daviplata

Falla en Nequi y Bancolombia:

Universidad regional sorprende y supera a los Andes y la Nacional en el ranking de mejores universidades de Colombia 2026

La Universidad de la Costa destacó por su avance en investigación y proyección internacional, consolidándose como un nuevo referente académico para la región Caribe y el país

Universidad regional sorprende y supera

Clima hoy en Colombia: temperaturas para Cali este 21 de octubre

El clima en Colombia se ve modificado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Clima hoy en Colombia: temperaturas

¿Cómo estará el clima en Barranquilla?

El clima en Colombia se ve alterado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

¿Cómo estará el clima en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La JEP publicó video de

La JEP publicó video de la audiencia en la que Álvaro Ashton vinculó a Efraín Cepeda y Armando Benedetti con paramilitares

Confirman el rescate de las dos niñas indígenas que permanecían en poder de las disidencias de las Farc

Judicializan a un hombre que engañó a un campesino que sería presentado como “baja en combate”

El audio con el que vinculan a alias Chejo con amenazas de desplazamiento forzado en Antioquia: “Que se quede una persona por casa si tiene que ordeñar”

Reportan combate activo entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes de las disidencias en plena jornada electoral, en Cauca

ENTRETENIMIENTO

Estas son las canciones que

Estas son las canciones que están de moda hoy en Apple Colombia

Lina Tejeiro se burló de Yina Calderón tras el fugaz combate en ‘Stream Fighters 4′: “Gayina”

Juanes fue elegido como el artista más influyente del rock latino del siglo XXI

“Yo no soy bruta”, revelan frase que dijo Yina Calderón a su entrenador tras abandonar la pelea con Andrea Valdiri

Top 10 Netflix Colombia: “Nadie nos vio partir” encabeza el listado de las series más vistas del momento

Deportes

Bajo un torrencial aguacero, Medellín

Bajo un torrencial aguacero, Medellín y Santa Fe igualaron 1-1 en el Atanasio: el Poderoso es líder de la Liga Betplay

Colombia se ubica entre las selecciones más valiosas del mundial 2026: este es su lugar en prestigioso ranking

Dayro Moreno salió al paso tras críticas por ausencia con Once Caldas: “Mucho morbo, mucha maric...”

Jhon Jader Durán volvió a los entrenamientos con el Fenerbahce: podría regresar a la acción frente a poderoso equipo alemán

Javier Fernández, ‘El cantante del gol’, se destapó tras su polémica salida de RCN: “No tengo reemplazo”