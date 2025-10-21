Aida Victoria Merlano respondió si volvería o no con Westcol y dejó a más de uno pensando: “Está muy guapo”

La barranquillera dijo que son buenos socios y que está guapo con su nuevo diseño de sonrisa - crédito @urbancutz2/TikTok

El reciente interés en la vida sentimental de Aida Victoria Merlano se reavivó entre sus seguidores tras conocerse su separación de Juan David Tejada, padre de su hijo Emiliano, y la posibilidad de una reconciliación con su expareja, el streamer Westcol.

Durante una celebración en su discoteca en Medellín, la creadora de contenido fue abordada por seguidores que le consultaron directamente sobre la opción de retomar su relación con el popular influencer.

La respuesta de Aida Victoria no fue concluyente, aunque sí dejó espacio para la especulación.

La fotografía despertó las reacciones en redes sociales donde algunos internautas aseguran que puede tratarse de un montaje - crédito @carti_2710/ X

Al escuchar la pregunta y referirse sobre una posible reconciliación con Westcol, la barranquillera expresó: “¡Ay! Qué son esas preguntas, mentiras, le mando un saludo muy especial, que Dios me lo bendiga y me lo proteja. Está muy guapo, le quedó muy lindo su nuevo diseño. Buenos socios”.

Este comentario, en el que elogió los recientes cambios físicos del streamer, generó diversas reacciones entre los internautas.

Mientras algunos interpretaron que la puerta a una reconciliación permanece abierta, otros consideraron que la influenciadora simplemente guarda un buen recuerdo de su expareja y ha superado la relación.

Westcol y Aida Victoria Merlano permanecieron juntos hasta inicios de 2025 cuando confirmaron su ruptura - crédito @westcol/Instagram

Algunas de las reacciones de sus seguidores fueron: “Qué necesidad de querer juntarla de nuevo con él, superó al agropecuario en menos de lo que canta un gallo, ahora va a querer volver a criar otro niño”; “lo que está quieto se deja quieto, la respuesta de buen socios es más que clara, no volverán a estar juntos”; “se verían muy lindos de confirmarse que es el nuevo novio”; “ella está saliendo con un empresario paisa y la gente a juntarla con Westcol”, entre otros.

Qué había dicho Westcol al respecto

El propio Westcol alimentó las expectativas de sus seguidores al ser vinculado nuevamente con Aida Victoria Merlano en redes sociales. Aunque el streamer desmintió los rumores de un reencuentro, dejó entrever la posibilidad de retomar la relación en el futuro, lo que avivó aún más el debate en plataformas digitales.

En el mismo evento, la influenciadora fue consultada sobre su situación sentimental actual. Ante la pregunta de si tiene un nuevo amor, Aida Victoria Merlano respondió que cuenta con varios amores y precisó que, en este momento, su principal expectativa respecto a una pareja es que no la robe.

Los seguidores todavía guardan la esperanza de que se unan de nuevo, pero ambos han descartado esta situación - crédito Aida Victoria Merlano/ Instagram

Además, compartió que ha sido víctima de infidelidad y destacó que esta experiencia no discrimina por clase social ni por atractivo físico.

Actualmente, Aida Victoria Merlano continúa enfocada en su maternidad y en la creación de contenido para sus millones de seguidores, mostrando cómo transcurre esta nueva etapa de su vida, sus proyectos y las situaciones cotidianas que suele compartir en redes sociales.

Por qué Westcol compartió el video con Aida Victoria

Esas imágenes, que circularon ampliamente en redes sociales, llegaron tanto a la influencer como al streamer. Westcol reaccionó con humor ante la situación y, al referirse a los rumores, afirmó que le causaban gracia y que, aunque no descartaría el papel de padrastro, no mantiene ningún vínculo sentimental con Aida Victoria.

Según relató: “¿Sabe qué?, hay muchos videos de Aida tirándome mier***, pero en ese video se estaba hablando bien de mí. Me tocó compartir ese video, la verdad dijo cosas, que me sentí bonito, pues en ese tiempo”.

El streamer antioqueño desmintió cualquier vínculo con la familia de la influenciadora y criticó la difusión de información falsa en plataformas digitales - crédito westkick15 / TikTok

El antioqueño, por su parte, también se refirió a la fotografía donde aparece supuestamente con Merlano y el bebé, y con un tono molesto, calificó los rumores como falsos y absurdos.

“Yo no tengo nada que ver en el parto de Aida, en su hijo, ni en el marido, ni nada, eso es cosa de ellos. A mí no me metan ahí, yo estoy lejos, tranquilo, relajado, nominado a los Grammy, no me molesten”, afirmó de forma categórica.