Aida Victoria Merlano provocó debate por cambio de look que le quiere hacer a su hijo: “Una nueva temporada”

La barranquillera provocó cientos de reacciones en redes sociales con la idea que tiene para cambiar el look de su hijo - @aidavictoriam/ Instagram

La influencer barranquillera Aida Victoria Merlano volvió a ser centro de la conversación digital luego de compartir con sus seguidores la idea de realizarle un cambio de imagen a su hijo Emiliano.

A través de sus historias de Instagram, Merlano generó un debate sobre las decisiones estéticas en niños pequeños, dividiendo opiniones en redes sociales.

El 22 de octubre, Aida Victoria Merlano sorprendió a sus seguidores al anunciar: “Muchachas, mañana empieza una nueva temporada, le voy a hacer el siete a Emiliano”, en referencia a un corte de cabello bastante común en Medellín.

La creadora de contenido se mostró entusiasmada con el nuevo look que planea para su hijo y expresó su deseo de iniciar una nueva etapa junto a él.

En el video compartido en sus redes, una voz de fondo sugirió prudencia ante la iniciativa de Merlano.

“No nena, todavía no”, en alusión a que Emiliano aún es muy pequeño para ese tipo de cortes. La barranquillera respondió recordando que su expareja Juan David Tejada ya había realizado previamente un gran cambio de aspecto al niño.

“Ya a él lo calvearon para que le saliera pelito nuevo, ahora ya podemos hacerle otro corte”, explicó Merlano al justificar su decisión.

La barranquillera confesó que le quiere hacer a su hijo "el 7",y la propuesta por el famoso corte generó debate en redes sociales - crédito @aidavictoriam/ Instagram

Además, la influenciadora fue clara en rechazar estilos tradicionales: “Nena, qué estás esperando, ¿que le crezcan los pelos para hacerle el honguito? No señor”, afirmó, sugiriendo que prefiere evitar el corte tipo ‘honguito’ para Emiliano.

El corte siete es un estilo de corte de cabello masculino caracterizado por dejar los laterales muy cortos o prácticamente rapados, mientras que la parte superior y la parte trasera de la cabeza se mantienen más larga, estilo que fue cuestionado por los seguidores de Merlano.

“Esa Aida si es atrevida con el niño”, “Pues hace cambio de marido cada año no le va a hacer al bebé un cambio de corte por dios, eso es lo de menos”, “que le haga las colas, sino no cuenta”, “que se rape la cabeza ella”, son algunas de las reacciones.

El anuncio de Aida Victoria Merlano desató numerosas reacciones y comentarios divididos en plataformas sociales. Algunos usuarios pidieron que no sometiera a Emiliano a un corte tan “moderno”, mientras que otros respaldaron la autonomía de la madre para decidir sobre el look de su hijo.

La barranquillera recibió críticas por la intención de cambiar el look de su bebé - crédito @aidavictoriam/ Instagram

Aida Victoria Merlano estaría saliendo con empresario paisa

Las conversaciones en redes sociales sobre la vida sentimental de Aida Victoria Merlano se intensificaron en días recientes tras la circulación de múltiples coincidencias y testimonios que la vincularían con el empresario paisa Felipe Zapata. Aunque la influencer barranquillera no ha confirmado su situación amorosa, diversas páginas de entretenimiento han alimentado la versión de una nueva relación, especialmente luego de su separación de Juan David Tejada.

La ruptura entre Merlano y Tejada se oficializó pocos días después del nacimiento de su hijo Emiliano. Según expresó la propia creadora de contenido en sus canales digitales, la separación ocurrió tres días después del parto.

Mientras Emiliano se acerca a los tres meses, el foco mediático se desplazó a las señales que vinculan a la influencer con Felipe Zapata, dedicado al sector automotor en Medellín. Desde septiembre, distintos portales dedicados al entretenimiento y al cubrimiento de celebridades comenzaron a reportar mensajes de seguidores que aludían a un posible romance entre ambos. Las especulaciones se basan principalmente en publicaciones de ambos en historias de Instagram, donde los seguidores detectaron visitas a los mismos lugares y en fechas similares.

Historias de Instagram en las que se observa a la creadora de contenido en una habitación, muy similar a la de Zapata - crédito @rechismes/IG

En uno de los indicios más citados, un video compartido por Zapata incluyó en el fondo una risa que numerosos usuarios atribuyeron a Merlano, aunque ninguna de las partes hizo comentarios al respecto. Además, el portal Rechismes reportó mensajes de supuestos testigos presenciales: “Aida estuvo en una empresa en el Poblado (…) Visitando a un empresario muy conocido, tuvieron muestras de amor y demás, besos y abrazos en la boca como pareja (…) Felipe Zapata”, aseguró una de las fuentes anónimas. Otro mensaje enviado al mismo medio afirmaba: “Ella va a realizar contenido el día miércoles o jueves, ese día más que probable que llegue allá. Y lo mismo, besos y eso normal como pareja. Pero si es 100 % confirmado”.

La supuesta pareja estaría yendo juntos a entrenar en el gimnasio - crédito @rechismes/IG

También circularon rumores acerca de un viaje juntos a Cancún, aunque ambas figuras lo han negado, señalando que esa no es su situación sentimental actual. La noche del 20 de octubre, Merlano publicó una historia en un gimnasio; a las pocas horas, Zapata subió una imagen en el mismo lugar, incrementando aún más las especulaciones. Pese a estas coincidencias, ninguno de los implicados ha emitido pronunciamientos públicos que confirmen o desmientan el supuesto vínculo.