Un participante de la carrera Allianz 15K murió a tres kilómetros para la meta

Según los organizadores, en el lugar de los hechos se realizaron las labores de reanimación - crédito @JeraldineFranco/x

El desarrollo de una carrera atlética en Bogotá se vio empañado por la muerte de un hombre que sufrió un colapso a pocos kilómetros de la meta. El hecho lamentable ocurrió al norte de la ciudad, donde se corrían los 15 kilómetros de la edición 2025 de la carrera Allianz.

Los organizadores del evento informaron que la persona fallecida fue identificada como Javier Enrique Suárez que, al desplomarse a la altura del kilómetro 12, fue atendido por el personal médico dispuesto por el evento.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Luego de sufrir el colapso, y de recibir las primeras maniobras de reanimación en el lugar de los hechos, el hombre fue llevado de urgencia hasta el Hospital San José Infantil, donde los profesionales de la salud confirmaron su deceso.

“El participante Javier Enrique Suárez, a la altura del kilómetro 12, sufrió un colapso súbito durante la competencia. Efectuadas las maniobras previas de reanimación inmediatas, fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital San José Infantil, donde lamentablemente falleció”, se lee en el comunicado divulgado por Correcaminos de Colombia.

El hecho generó consternación en los cerca de 10.000 participantes del evento y en los organizadores, que además de lamentar lo sucedido, expresaron sus condolencias a los familiares y amigos del hombre que perdió la vida durante el evento.

Los organizadores expresaron sus condolencias a los allegados de la víctima mortal - crédito Correcaminos de Colombia

“Correcaminos de Colombia y la Carrera Allianz 15 Bogotá 2025 lamentan profundamente el fallecimiento del señor Javier Enrique Suárez, y ofrecen sus más sinceras condolencias a sus familiares y amigos”, aseguró la organización de la carrera.

Pese al deceso de uno de los participantes, la carrera ‘Allianz 15K’ siguió su curso normal hasta que el resto de corredores cruzara la meta en la edición número 15 del evento, que se ha vuelto parte de la oferta deportiva de la ciudad en cada año.

La edición 2025, bajo el lema “Tu motivo, Tu carrera”, resaltó el simbolismo de la competencia y su papel como punto de encuentro entre el deporte, la ciudadanía y la sostenibilidad. Como en años anteriores, la carrera incluyó la categoría Para Atlética, en alianza con el Comité Paralímpico Colombiano, lo que garantizó la participación de deportistas con limitación visual, auditiva y diversidades cognitivas.

La edición 2025 de la carrera reunió a cerca de 10.000 atletas - crédito @lopez03david/x

Desde su primera edición en 2010, la Allianz 15K Bogotá se ha posicionado como un referente del atletismo de ruta en Colombia. El recorrido oficial, de 15 kilómetros, inicia en el Parque Country, ubicado en la carrera novena entre calles 134 y 133, y atraviesa la ciudad de norte a sur.

No es el primer muerto en carreras de este tipo

En julio de 2025, durante la Media Maratón de Bogotá (MMB) se registró un caso similar en el que un participante se desplomó a tan solo 200 de la meta. En su momento, la víctima fue identificada como Pedro Enrique Rodríguez Suárez, quien corría la prueba de los 10 kilómetros de uno de los eventos insignia de la capital del país.

Al igual que con este nuevo hecho, en esa ocasión también se realizaron maniobras de reanimación en el lugar del incidente. Sin embargo, en su momento, testigos aseguraron que pese a que el hombre se desplomó en la zona aledaña al parque Simón Bolívar, los primeros auxilios tardaron algunos minutos en llegar.

En la Media Maratón de Bogotá también se registró la muerte de un participante - crédito Colprensa

Ambos casos reabrieron el debate sobre los protocolos de atención médica durante eventos deportivos masivos en la ciudad, ya que cada vez son más los ciudadanos que deciden participar de estas competencias, para las que no se requiere cumplir con estándares de rendimiento específicos, por lo que muchas personas no realizan la debida preparación para no sufrir percanes durante las competencias.