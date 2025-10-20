Colombia

Carrera Allianz 15K Bogotá: revelan video del momento en que intentaron reanimar al deportista que murió antes de llegar a la meta

Javier Enrique Suárez perdió la vida pese a los intentos de reanimación realizados por personal médico y asistentes en la competencia deportiva

Daniela Beltrán

Por Daniela Beltrán

Durante la carrera Allianz con
Durante la carrera Allianz con un recorrido de 15 kilómetros, un hombre murió antes de llegar a la meta - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

Durante la edición 2025 de la Allianz 15K, en la jornada del domingo 19 de octubre, se presentó una emergencia cuando uno de los corredores falleció luego de desplomarse cerca del kilómetro 12 de la competencia.

Según el comunicado oficial difundido por los organizadores, “el participante Javier Enrique Suárez sufrió un colapso súbito durante la competencia”, lo que motivó la intervención inmediata de los servicios de emergencia.

El personal médico asignado al evento atendió a Suárez en el sitio, intentando reanimarlo tras el incidente. Testigos que participaban en la carrera registraron en video el momento en que un equipo médico, a bordo de una ambulancia, llegó para atender la urgencia.

En las imágenes, compartidas en redes sociales, se puede observar a varias personas intentando reanimar a Suárez con maniobras de primeros auxilios mientras los servicios médicos accedían rápidamente al lugar, de acuerdo con la versión difundida por los organizadores.

Un video difundido en redes sociales muestra la llegada de la ambulancia y los intentos de reanimación antes de la asistencia profesional - crédito lapaginadeportiva/X

El dispositivo sanitario dispuesto por la Allianz 15K intervino tras el desplome de Suárez. La atención médica fue brindada en el mismo sitio del incidente, aunque no se logró restablecer sus signos vitales.

La noticia del deceso fue confirmada por la organización a través de un comunicado dirigido a los medios de comunicación, en el que se lamentó el trágico desenlace ocurrido en plena competencia.

Detalles del deceso

El fallecimiento de Javier Enrique Suárez a pocos metros de la meta en la Carrera Allianz 15K Bogotá 2025 provocó conmoción entre los más de 10.000 participantes, así como entre los organizadores y el público.

El hombre sufrió un colapso súbito cuando transitaba por el kilómetro 12 del recorrido, según el reporte oficial de Correcaminos de Colombia. Personal de salud presente en el evento le realizó maniobras de reanimación en el lugar y, posteriormente, lo trasladaron en una ambulancia medicalizada hasta el Hospital San José Infantil, donde los médicos confirmaron que había fallecido.

Los organizadores expresaron sus condolencias
Los organizadores expresaron sus condolencias a los allegados de la víctima mortal - crédito Correcaminos de Colombia

El comunicado de Correcaminos de Colombia, organizadores del evento, detalló: “El participante Javier Enrique Suárez, a la altura del kilómetro 12, sufrió un colapso súbito durante la competencia. Efectuadas las maniobras previas de reanimación inmediatas, fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital San José Infantil, donde lamentablemente falleció”.

Ante la noticia, la organización expresó públicamente sus condolencias y solidaridad con la familia del deportista: “Correcaminos de Colombia y la Carrera Allianz 15 Bogotá 2025 lamentan profundamente el fallecimiento del señor Javier Enrique Suárez, y ofrecen sus más sinceras condolencias a sus familiares y amigos”.

A pesar del incidente, el desarrollo de la carrera continuó mientras los demás corredores completaban el trayecto de 15 kilómetros, en un evento que se ha consolidado como emblemático en la agenda deportiva de la ciudad. Para esta edición, la número 15, la competencia adoptó el eslogan Tu motivo, Tu carrera.

En este sentido, la empresa Allianz Colombia se refirió al caso: “En nombre de Allianz Colombia y de la carrera Allianz 15K de Bogotá, lamentamos profundamente el fallecimiento de Javier Enrique Suárez, quien sufrió un desvanecimiento en la carrera del día de hoy”.

La muerte de Javier Enrique Suárez durante la competencia generó conmoción entre los participantes y la comunidad deportiva - crédito @AllianzCol/X

Entre líneas seguidas, se agregó que “pese a recibir atención médica oportuna por el personal de emergencias… recibimos con profunda tristeza esta noticia. Extendemos desde lo más profundo de nuestro corazón a sus familiares, seres queridos y amigos, nuestras condolencias".

De esta manera, Allianz dio un mensaje para los ciudadanos: “Hoy más que nunca, reiteramos nuestro compromiso con la vida, el bienestar y los hábitos saludables como la mejor forma de construcción de un país que todos queremos. Seguro estamos”.

Entre las características de la Allianz 15K Bogotá figura la inclusión de la categoría Para Atlética en colaboración con el Comité Paralímpico Colombiano, lo que permite la participación de atletas con discapacidad visual, auditiva y diversidad cognitiva.

El circuito oficial inicia en el Parque Country, ubicado en la carrera novena entre calles 134 y 133 en el norte de Bogotá, extendiéndose hacia el sur a lo largo de la ciudad. Desde su inicio en 2010, la carrera se ha posicionado como uno de los eventos de atletismo de ruta más destacados de Colombia.

