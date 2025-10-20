Colombia

Piden al presidente de la Corte Constitucional que se aparte de la discusión de la reforma pensional: llegó una recusación en su contra

La recusación en contra del magistrado Jorge Enrique Ibáñez se dio luego de que presentara la ponencia que pide tumbar la iniciativa del Gobierno Petro

Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Por Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Guardar
Jorge Enrique Ibáñez, presidente de
Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional - crédito Colprensa

La ponencia que presentó el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, para tumbar la reforma pensional del Gobierno Petro ha desatado una nueva controversia en el país.

Este lunes 20 de octubre de 2025, se conoció que al alto tribunal llegó una recusación y una solicitud de impedimento contra el magistrado por “falta de imparcialidad y enemistad ideológica con el Gobierno Nacional”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En la solicitud, que llegó a la Corte Constitucional por un ciudadano, identificado como Alfonso Alegre Roa, se alega una “parcialidad política y enemistad ideológica” de Jorge Enrique Ibáñez con el Gobierno nacional.

El ciudadano también aseguró en la recusación que la ponencia presentada por el presidente del alto tribunal tiene un “tono político e ideológico”, contrario, según el ciudadano, a los principios de la Corte Constitucional.

Recusación en contra del presidente
Recusación en contra del presidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Enrique Ibáñez - crédito @Marovaan/X

“En la ponencia objeto de esta recusación, el magistrado Ibáñez utiliza expresiones valorativas y juicios de conveniencia política que desbordan el análisis estrictamente jurídico, evidenciando una posición preconcebida y desfavorable hacia los propósitos sociales y económicos de la reforma”, se lee en el documento presentado por el ciudadano.

Y agregar: “Hace análisis con evidentes sesgos antijuridicos como si su papel fuera del legislador, en vez, de interpretador y darle valor judicial a lo concierne de la aprobación de las leyes de los legisladores donde cae directamente la competencia del ámbito jurídico”.

El ciudadano, identificado como Alfonso Alegre Roa, pide que se oficie al presidente del alto tribunal para que presente sus justificaciones en el plazo legal establecido.

El recurso judicial presentado será revisado por la Sala Plena de la corporación, que decidirá si el magistrado Ibáñez continúa participando o no en el análisis de la reforma.

Esta recusación contra el magistrado Jorge Enrique Ibáñez se suma la misma acción legal presentada por la senadora Paloma Valencia, que recusó al magistrado Héctor Carvajal, por su supuesta cercanía al Gobierno nacional.

Paloma Valencia, senadora y precandidata
Paloma Valencia, senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático - crédito Colprensa

Temas Relacionados

Jorge Enrique IbáñezReforma pensionalCorte ConstitucionalRecusaciónPresidente de la Corte ConstitucionalColombia-Noticias

Más Noticias

Ministerio de Trabajo se tomó instalaciones del club El Nogal en Bogotá: Antonio Sanguino anunció investigación por presunto despido masivo

Según el jefe de Cartera, se recibieron denuncias anónimas que alertaban sobre posibles violaciones a los derechos de los trabajadores, por lo que ordenó la inspección al lugar

Ministerio de Trabajo se tomó

Los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe cuestionaron a Petro sobre su relación con el jefe del Cartel de los Soles

Los exjefes de Estado pidieron explicaciones sobre la relación de Gustavo Petro con Nicolás Maduro y el alcance de sus conversaciones con organizaciones al margen de la ley

Los expresidentes Andrés Pastrana y

Habló la mujer que le ganó la tutela a Petro por su frase sobre las mujeres, cerebro y clítoris: “Me sentí violentada, mi hija no debería escuchar eso”

El presidente debe retractarse de sus declaraciones de manera pública en un consejo de ministros y en un plazo de cinco días hábiles

Habló la mujer que le

El padre del pescador que presuntamente murió durante una operación militar estadounidense pidió ayuda al Gobierno y envió un mensaje a Trump

El familiar de la víctima identificó a Alejandro Carranza como la mano derecha de la casa, y expresó temor acerca de la posibilidad de que su ser querido no esté con vida

El padre del pescador que

Habría otro pescador perdido de San Onofre, Sucre, tras bombardeo de EE. UU. en el Caribe

Se reporta la desaparición de un segundo pescador sucreño por el ataque con misil atribuido a un dron de Estados Unidos, mientras la familia solicita apoyo para su búsqueda en el mar Caribe

Habría otro pescador perdido de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El audio con el que

El audio con el que vinculan a alias Chejo con amenazas de desplazamiento forzado en Antioquia: “Que se quede una persona por casa si tiene que ordeñar”

Reportan combate activo entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes de las disidencias en plena jornada electoral, en Cauca

Videos: tensión en Tibú por patrullaje del ELN y disparos al aire tras la presencia del Ejército en la zona

Video: hallan dos cuerpos con heridas de bala tirados en la carretera en la vía Medellín-Anorí

Director de medio alternativo amenazado de muerte vuelve a irse del país: “Volví de mi primer exilio pensando que con Petro iba a ser diferente”

ENTRETENIMIENTO

Esta habría sido la millonaria

Esta habría sido la millonaria cifra que se llevó Westcol con el ‘Stream Fighters 4′ y que dejó a más de uno con la boca abierta

Yina Calderón explicó por qué se retiró de la pelea con Andrea Valdiri en el ‘Stream Fighters 4’: “Me querían en ambulancia”

‘La Barbie colombiana’ rompió con Marcela Reyes y le ofreció disculpas a Karina García: “Soy leal y con los ovarios bien puestos”

Daniela Álvarez reveló la verdad sobre su ruptura con Lenard Vanderaa, quein la apoyó en su crisis de salud: “Cometí errores”

Estos son los primeros aspirantes a la tercera temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’: ya se puede votar por su favorito

Deportes

Publicaron audios del VAR del

Publicaron audios del VAR del partido de Pasto vs. Nacional, luego de que entrenador insinuara favorecimientos para el Verdolaga

Por qué el Cruz Azul multará a jugadores de la selección Colombia: “Los angelitos algo hicieron después del juego”

Así quedó Colombia en el grupo del Mundial Femenino Sub-17: esto necesita para avanzar de ronda

Hinchas del Once Caldas que viajaron hasta Villavicencio insultaron y pidieron la salida del entrenador: “Ladrón”

Santa Fe confirmó la baja de una de sus figuras de cara al duelo con Medellín: también se perdería clásico con Millonarios