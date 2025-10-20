Colombia

Este es el sushi boyacense: un curioso platillo derivado de la gallina que genera amores y odios

Este particular plato nació tras la necesidad de no desperdiciar ninguna parte de la gallina, por lo que se combina con otros ingredientes para convertirse en una comida completa

Julieth Cicua Caballero

Julieth Cicua Caballero

Los creadores llaman al peculiar
Los creadores llaman al peculiar plato el 'sushi boyacense' debido a su presentación - crédito @memorianomada / Instagram

Los creadores de contenido Katerine Hernández y Sebastián Torrado Fernández, responsables de la cuenta de Instagram @memorianomada, se lanzaron recientemente a una experiencia culinaria que podría poner nervioso hasta al más valiente: el pescuezo de gallina relleno.

Un clásico de la cocina boyacense que no deja indiferente a nadie por su llamativo aspecto. Entre risas y muecas, ambos decidieron que era momento de enfrentar cara a cara (literalmente) un plato que, además de tener historia campesina, viene adornado con cabeza y cresta.

El impacto visual y gustativo del plato quedó registrado para la posteridad en un video en el que el suspenso no lo puso la música, sino la expectativa de morder aquello que la mayoría suele esquivar en la mesa.

Los creadores de contenido Katerine Hernández y Sebastián Torrado Fernández compartieron en la cuenta en común que tienen en Instagram este exótico plato - crédito @memorianomada / Instagram

Todo empezó cuando Sebastián sacó el pescuezo relleno de la bolsa y lo mostró ante la cámara, y luego Katerine contó: “Da mucha impresión porque uno generalmente no se come esta parte de los animales y parece que el tamaño sí importa porque es bastante grueso. Vamos a ver si sabe cómo huele”.

Tuvieron tiempo de analizar el contenido del pescuezo, al que cariñosamente bautizaron ‘Sushi Boyacense’: una mezcla compacta de arroz, papa y alverjas, metida dentro del cuello, todo bien atado y presentado como maravilla local.

El veredicto fue inesperadamente positivo: “Aprobado. Está delicioso, la verdad, sí está bueno”. A mitad de degustación, notaron que habían olvidado el ají, pero la omisión no afectó el espíritu de la cata.

“Estaba tan bueno que se nos olvidó echarle ají. Con ají o sin ají, aprobado”, reconocieron con honestidad, dejando en claro que, a pesar de su aspecto, el pescuezo relleno logro cautivarlos.

El banquete siguió con la degustación de la “chatarra”, el nombre cariñoso con el que se conocen a las menudencias guisadas. Por 3.000 pesos, este complemento también fue puesto a prueba frente a la cámara. El público digital supo pronto que la comparación era casi inevitable: “Está rico, pero entre este y el pescuezo, me quedo con el pescuezo. El pescuezo está delicioso y es más fácil de comer también”, afirmó Katerine, cerrando otro capítulo del debate nacional sobre qué parte del pollo es la más apetecida.

El pescuezo relleno suele servirse
El pescuezo relleno suele servirse con papas criollas, ají y yuca - crédito La Inventadera

Demostrando que en el campo la eficiencia nunca pasa de moda, ambos detallaron la razón principal detrás del plato: aquí todo se aprovecha y nada se desperdicia; de la cabeza a la cresta, todo termina en la mesa. “Esto es una receta de comida campesina y la hacen para aprovechar todas las partes del animal. Ahora vamos a probar la cresta. Está rica”, relató Sebastián mientras mordía huesos y cartílagos, admitiendo que, sí, “esto es el pico, es un hueso, sí sabe como a pollito o gallina”.

Las frases para el recuerdo no faltaron: “Se lo devoró todo este muchacho” fue la sentencia con la que confirmaron el delicioso sabor. Al cierre, invitaron a los seguidores a confesar si entre sus hazañas culinarias ya figuraba probar este plato.

Para los valientes que deseen intentarlo en casa y sorprender o asustar a la familia, los ingredientes para cuatro personas son: cuatro pescuezos completos, varias mollejas de gallina, 2 libras de papa, 125 gramos de arveja, cebolla larga al gusto, 50 gramos de pimentón rallado, 100 gramos de guascas y media libra de arroz.

Este es un particular plato
Este es un particular plato de la cocina boyacense que genera amores y odios - crédito atlasobscura.com

Tras lavar y adobar los pescuezos con sal, pimentón, cebolla y aceite, se rellenan con una mezcla de papas y mollejas en cubos, arvejas, guascas y arroz. Se cosen con hilo y van a la olla: 45 minutos a una hora para pollo, hasta hora y media para gallina, aunque es más rápido en una olla exprés.

Como toque final, se recomienda barnizar con aceite, comino y ajo molido, dorando los pescuezos en sartén. ¿El resultado? Una particular rellena campesina que desafía las presentaciones de los platos gourmet.

