Lotería de Manizales resultados 18 de octubre: quién ganó el sorteo edición dorada de $3.500 millones

La Lotería de Manizales divulgó los números ganadores de su último sorteo edición dorada realizado este sábado 18 de octubre de 2025.

Este popular sorteo entrega un premio mayor de $3.500 millones y más de 50 secos millonarios. Descubra si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados de la Lotería de Manizales

Fecha del sorteo: sábado 18 de octubre de 2025.

Sorteo: Edición Dorada 0005

Premio mayor de $3.500 millones:

3 3 0 5 Serie 006

Carro último modelo

9 5 8 9 Serie 307

Sorteo Gana Siempre Sin Serie de $1.900 millones:

6 5 3 8

Secos de $300 millones:

1 8 7 5 Serie 260

Secos de $200 millones:

5 4 7 6 Serie 242

4 5 6 4 Serie 272

Secos de $100 millones:

5 0 5 5 Serie 032

7 3 9 6 Serie 281

1 0 4 0 Serie 053

6 4 3 9 Serie 125

Secos de $80 millones:

7 0 4 6 Serie 245

5 5 1 2 Serie 356

6 6 1 1 Serie 066

2 3 8 7 Serie 172

6 2 2 0 Serie 366

Secos de $60 millones:

9 2 6 8 Serie 025

6 8 7 6 Serie 018

0 7 5 3 Serie 211

7 8 8 5 Serie 389

7 8 7 5 Serie 172

1 3 8 4 Serie 296

0 9 1 6 Serie 403

1 6 0 4 Serie 082

4 8 2 6 Serie 056

5 7 3 2 Serie 250

Secos de $50 millones:

1 3 6 6 Serie 067

3 5 1 4 Serie 096

6 3 4 6 Serie 055

3 2 5 5 Serie 393

3 7 0 7 Serie 311

2 4 3 3 Serie 260

1 0 9 4 Serie 248

5 4 1 4 Serie 271

0 0 2 3 serie 263

7 7 0 8 Serie 139

2 9 1 3 Serie 049

2 2 0 4 Serie 332

5 1 6 5 Serie 089

5 6 1 4 Serie 286

6 7 4 2 Serie 364

Secos de $40 millones:

9 0 7 3 Serie 395

8 2 0 0 Serie 179

6 6 1 8 Serie 358

6 7 7 8 Serie 065

3 1 9 6 Serie 227

2 0 9 0 Serie 133

8 4 6 3 Serie 163

0 6 3 6 Serie 140

7 8 6 5 Serie 175

6 2 5 0 Serie 334

4 7 5 5 Serie 384

9 4 2 2 Serie 389

3 4 2 7 Serie 059

7 5 3 8 Serie 188

A qué hora se juega la Lotería de Manizales

Esta lotería solo realiza un juego a la semana, todos los miércoles a las 10:30 horas.

Prueba tu suerte y puedes ganar hasta varios miles de millones de pesos en premios.

Lista de premios

En esta edición dorada del sorteo de la Lotería de Manizales se ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 50 premios principales que suman más de $25.000 millones, que son los siguientes:

Un premio mayor de 3.600 millones de pesos.

Un seco de 1.900 millones de pesos.

Un secos de 300 millones de pesos.

Dos secos de 200 millones de pesos.

Cuatro secos de 100 millones de pesos.

Cinco secos de 80 millones de pesos.

10 secos de 60 millones de pesos.

15 secos de 50 millones de pesos.

15 secos de 40 millones de pesos.

A lo anterior hay que sumarle premios que la Lotería de Manizales que entrega por diferentes aproximaciones.

¿Cómo cobrar un premio de la lotería?

No se olvide de cuidar su billete, es la única manera de recibir su premio si resulta ganador. Guárdelo en un lugar seguro y asegúrese de que no se dañe ni se ensucie para poder reclamarlo antes de la fecha límite.

Recuerde que cuando el premio es menor o igual a 10 millones de pesos, podrá ser reclamado en cualquier agencia del distribuidor autorizado, sin embargo, si el valor supera dicho monto deberá acudir a las instalaciones de la Lotería de Manizales presentando cédula de ciudadanía, además del billete o fracción ya sea virtual, electrónico o físico.

¿Cómo se juega la Lotería de Manizales?

Para poder ganar a la Lotería de Manizalesrequiere al menos 2 mil pesos para comprar una de sus cinco fracciones. Si quiere el boleto completo lo puede adquirir por 10 mil pesos.

Existen varias opciones para hacerse de la fracción o el boleto entero. Tienes la oportunidad de conseguirlo con tu lotero de confianza o en cualquiera de los distribuidores autorizados. También lo puedes hacer en línea, en las páginas oficiales de Lottired y LotiColombia.

Posteriormente, debe que elegir su apuesta de la suerte conformada con cuatro cifras y su respectiva serie de tres dígitos.

Una vez comprado el boleto o la fracción con la jugada ganadora, se debe de esperar la publicación de los resultados la noche del siguiente miércoles y revisar si se obtuvieron algunos de los premios.

Es importante mencionar que la Lotería del Manizales usa las ganancias del sorteo para destinarlas al sistema de salud público de Colombia.

¿Cómo verificar si mi billete fue premiado en la Lotería de Manizales?

Para verificar si tu billete fue premiado en la Lotería de Manizales, puedes consultar los resultados de los sorteos semanalmente en la página web oficial de la Lotería de Manizales, donde se publican los números ganadores, series y premios detallados.

Los sorteos se realizan todos los miércoles a las 10:30 p.m. y suelen transmitirse en vivo o puedes ver los resultados publicados en la web pocas horas después.

En la página oficial de la Lotería de Manizales, específicamente en la sección de consulta de resultados, puedes ingresar el número y la serie de tu billete para verificar si has ganado alguno de los premios, incluyendo el premio mayor y varios premios secos.

También puedes seguirlos en redes sociales o en portales de noticias confiables que publican los resultados oficiales tras cada sorteo.

Además, para asegurar la validez de tu billete ganador, conserva el billete original en buen estado y guárdalo en un lugar seguro. Si ganas premios mayores a 10 millones de pesos, deberás presentar el billete original y tu cédula de ciudadanía en las oficinas oficiales de la Lotería de Manizales para el cobro; para premios menores, puedes acudir a puntos autorizados de distribución.