Limp Bizkit, golpeado por la tragedia previo a su regreso a Colombia: “Hoy perdimos a nuestro hermano”

Limp Bizkit anunció en sus redes sociales el fallecimiento de su bajista Sam Rivers - crédito cortesía Breakfast Live

Limp Bizkit, banda norteamericana de nu metal que tiene planeado su regreso a Colombia el 5 de diciembre de 2025 con su festival Looserville, anunció en las últimas horas el fallecimiento de uno de sus miembros fundadores, el bajista Sam Rivers

La noticia fue dada por la propia banda en su cuenta de Instagram, con una fotografía lamentando su partida y recordando su impacto en el sonido de Limp Bizkit.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“En memoria de nuestro hermano, Sam Rivers”, inició el comunicado firmado por los otros miembros de Limp Bizkit.

“Hoy perdimos a nuestro hermano. Nuestro compañero de banda. Nuestro latido. Sam Rivers no solo era nuestro bajista, era pura magia. El pulso de cada canción, la calma en el caos, el alma en el sonido .Desde la primera nota que tocamos juntos, Sam aportó una luz y un ritmo irremplazables. Su talento era espontáneo, su presencia inolvidable, su corazón enorme. Compartimos tantos momentos —salvajes, tranquilos, hermosos— y cada uno de ellos significó más porque Sam estaba ahí. Era una persona única en la vida. Una verdadera leyenda de leyendas. Y su espíritu vivirá por siempre en cada ritmo, cada escenario, cada recuerdo. Te queremos, Sam. Te llevaremos con nosotros, siempre. Descansa en paz, hermano. Tu música nunca termina".

De momento la banda no ha confirmado si esto altera sus planes de gira para el cierre de 2025. Cabe recordar que esta semana se anunció suel traslado del evento del estadio El Campín al Coliseo Medplus de Bogotá.

En desarrollo