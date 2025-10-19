De ser abucheado por su propia hinchada a celebrarles a rabiar el triunfo agónico del Junior: el tenso momento que protagonizó Alfredo Arias

De la tensión con la hinchada a celebrarles a rabiar el triunfo agónico del Junior: el eufórico momento que protagonizó Alfredo Arias - crédito @ArtetaBreinner/X

El desenlace del partido entre Junior de Barranquilla y Deportivo Pereira, valido la jornada 16 del la Liga, por una escena fuera de lo común: Alfredo Arias, director técnico del equipo Tiburón, protagonizó un enfrentamiento directo con la afición tras la victoria de su equipo en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

La tensión en el estadio se elevó cuando, después de un agónico triunfo por 3-2, el entrenador uruguayo celebró de manera efusiva frente a los seguidores que minutos antes lo habían increpado desde las gradas.

El desarrollo del encuentro mantuvo en vilo a los asistentes, en especial durante el segundo tiempo: el conjunto visitante, dirigido por el venezolano Rafael Dudamel, tomó la delantera a los 51 minutos, gracias a un penalti ejecutado por Carlos Darwin Quintero.

La respuesta de Junior llegó por la misma vía -el cobro desde los once metros-, cuando el extremo Bryan Castrillón igualó el marcador. Sin embargo, la ventaja volvió a ser para los risaraldenses con un tanto del defensor central José Moya al minuto 77.

En la rueda de prensa posterior al compromiso, el entrenador del cuadro Tiburón se refirió a la hinchada, aunque sorprendió al no abordar concretamente el tenso cruce - crédito Colprensa @solo_junior1924/Instagram

Cuando parecía que la victoria quedaría en manos del equipo visitante, Steven Rodríguez emergió como la figura determinante del partido: con dos goles en tiempo de descuento -a los minutos 90+6 y y 90+8- el delantero selló la remontada y aseguró los tres puntos para el conjunto barranquillero, que lo dejó a un paso de la clasificación a los cuadrangulares finales. El doblete de Rodríguez en los minutos finales resultó decisivo para revertir el resultado.

La tensión no solo concurrió en el terreno de juego: durante el tramo final del partido, mientras Junior se encontraba en desventaja, los aficionados locales manifestaron su descontento con Alfredo Arias, que, sin tomar palabra, respondió con gestos de desaprobación y decepción desde la zona técnica.

Tras el gol que selló la victoria, un video difundido en redes sociales mostró al entrenador celebrando de manera intensa frente a la grada, en medio de abucheos y reclamos de los hinchas. La reacción de Arias se viralizó rápidamente, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la jornada.

Con nueve jugadores en la cancha, Junior remontó el partido contra Deportivo Pereira para tomar nuevamente el liderato de la Liga - crédito Colprensa

Las palabras de Arias tras la victoria ‘en extremis’

El entrenador uruguayo declaró en la rueda de prensa post-partido, en la que subrayó la actitud de su equipo para remontar y ganar un compromiso sobre los últimos minutos de juego, algo que el Junior bajo su dirección ya había logrado en un partido de este semestre ante Atlético Bucaramanga.

“Creyeron en sí mismos y defendieron, defendieron una posición que todos los días hablamos, que tenemos, que es estar acá en este club y vestir esta camiseta y representarlo lo mejor posible, dando todo. Es lo, es lo que hizo este equipo hoy y lo que intentamos que haga siempre”, aseguró el técnico del Junior durante la comparecencia ante medios.

A continuación, Arias se refirió concretamente a la hinchada, aunque sorprendió al no referirse concretamente al tenso episodio que protagonizó con los espectadores y, al contrario, subrayar el papel que, para él, jugaron en la victoria.

El técnico Alfredo Arias protagonizó un tenso momento con la hinchada del Junior: celebró frente a ellos el gol agónico del triunfo ante Pereira - crédito Colprensa

“Ojalá que, primero, mis jugadores, que lo disfruten, porque estas victorias, fortalecen para el futuro: ojalá lo disfruten. Y después a la gente, a esa gente que vino hoy, que también creyó, porque estuvo alentando, no se quedó callada. Siguieron alentando, alentando, alentando y alentando”, destacó Arias.

El técnico del Junior exaltó aún más el papel de la hinchada de su equipo al recordar el triunfo pasado como visitante ante Alianza Valledupar (1-0), recordando que, en la antesala de ese juego, su equipo había perdido dos partidos al hilo como local: ante América por Copa (1-2) y contra Deportes Tolima en Liga (0-1).

“El otro día fuimos a Valledupar, habíamos perdido dos partidos de locales y parecía que habíamos salido campeones. Nos recibieron en el aeropuerto, nos recibieron en el hotel, nos recibieron en la cancha, quedó gente afuera en la cancha. Yo, la verdad, estoy ‘recontra’ agradecido de ese comportamiento de la gente”, resaltó el estratega uruguayo.