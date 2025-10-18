Tensión y provocaciones, así fue el encuentro entre Yina Calderón y Andrea Valdiri antes del combate en ‘Stream Fighters’

Yina Calderón y Andrea Valdiri encienden la previa de Stream Fighters 4 con un tenso cara a cara - crédito @stream_fighters/ Instagram

El pesaje oficial de Stream Fighters 4 en Bogotá se convirtió en otro escenario de alta tensión cuando Yina Calderón y Andrea Valdiri protagonizaron un encuentro marcado por declaraciones provocadoras y un ambiente de creciente expectativa antes de su combate.

Lo que debía enfocarse en la verificación del peso de las participantes derivó rápidamente en un intercambio verbal que se volvió tema central entre seguidores y medios de comunicación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante la rueda de prensa celebrada como parte del pesaje, Yina Calderón dejó clara su postura mediática y lanzó comentarios directos hacia Andrea Valdiri. En una de sus intervenciones más comentadas, la creadora de contenido afirmó que el enfrentamiento no tenía un trasfondo personal, sino que respondía al interés de la audiencia. Las palabras de Calderón marcaron la pauta para una jornada en la que la estrategia comunicacional se impuso al protocolo tradicional.

El clima subió de tono cuando Yina Calderón hizo comentarios sobre el atuendo futurista de Andrea. “Pensé que era un mosco”, sostuvo Calderón durante la interacción, generando un momento de tensión, a lo que La Valdiri respondió: “No, lo que pasa es que así como La Matrix, vengo del futuro de la muñequera tan hijueputa que te he dado”.

Así fue el tensó cara entre Yina Calderón y Andrea Valdiri - crédito @yotelocuento237/ TikTok

La reacción de Andrea Valdiri no fue inmediata. Con gestos de serenidad y una sonrisa retadora, la también creadora de contenido optó por retirar la vestimenta con la que llegó al evento, dejando ver su equipo deportivo personalizado y mostrando el resultado de su entrenamiento físico.

Ante los ataques de Yina, Andrea de manera serena añadió: “Qué mujer tan vulgar, dale un drink para que se calme, para que pase porque está como seca", a lo que Yina respondió, “yo creo que me falta toda la leche de todos los hombres”, “eso es lo que te hace falta, por eso es que estás amargada, estás falta de leche, tu mamá toma, tu hermana toma y tú también”, respondió Andrea.

La jornada mostró que, más allá del combate en el cuadrilátero, la capacidad para manejar la presión mediática y emocional será un factor clave en el encuentro. Mientras Calderón intentó sostener su carácter provocador, el ambiente evidenció el impacto de la confrontación verbal también en su ánimo. Por otro lado, la postura de Valdiri reafirmó que la constancia y la preparación son centrales en su estrategia.

“Bajar de peso fue un proceso difícil de deshidratación, le agradezco a mi entrenador… Ha estado aquí con otros peleadores y con todos ha ganado y esta no será la excepción", reveló la Valdiri. Además, añadió que logró bajar 8 kilos en solo 7 días.

Las creadoras de contenido tuvieron una fuerte pelea en el pesaje de Stream Fighters - crédito @stream_fighters/ Instagram

La secuencia del pesaje y la rueda de prensa fue ampliamente comentada en plataformas digitales, donde seguidores de ambas figuras viralizaron los fragmentos más tensos del encuentro. El nivel de interés se intensificó tras la transmisión, alimentado por el cruce de declaraciones y la expectativa creciente por una de las peleas más observadas de la jornada.

“Valdiri, por ti, por todas y todos, Colombia te lo agradece 🔥“, ”Yina es tan arrastrada que ni hablar sabe", “Siento que Yina en cualquier momento podría sacar una navaja”, “Yina cree que la pelea es hablando 🤣“, ”Si preguntan yina no es de Colombia",

Después del pesaje, Westcol cuestionó a Andrea sobre el potencial de su contrincante, a lo que la barranquillera contestó: “Yo no puedo pelear (con palabras) con una persona tan baja, ella ladra tanto que no le entiendo su idioma, entonces es difícil tener una comunicación con ella, yo siento que nos vamos a arreglar mejor a los puños, que es lo que es y ya”.

La bailarina barranquillera aseguró que el problema con Yina solo se puede arreglar "a los puños" - crédito @stream_fighters/ Instagram

Mientras varios clips del pesaje se hacen virales en redes sociales, los internautas y seguidores de ambas figuras hacen sus apuestas en redes sociales, donde algunos han destacado las cualidades de cada una. Sin embargo, el resultado se conocerá en la noche del 18 de octubre, con el cierre del evento a cargo de Valdiri y Calderón.