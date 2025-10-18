Ministerio de Trabajo inspeccionará los aeropuertos del país, tras graves denuncias de controladores aéreos

La medida busca garantizar los derechos laborales de los controladores y la seguridad de los usuarios del transporte aéreo - crédito Javier Martín/EFE y Colprensa

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, anunció que la entidad iniciará una inspección simultánea en todos los aeropuertos del país con el fin de revisar las condiciones laborales, técnicas y de seguridad bajo las cuales operan los controladores aéreos.

La decisión se tomó luego de que la Asociación Colombiana de Controladores de Tránsito Aéreo advirtiera al Gobierno nacional sobre riesgos en la seguridad operacional del espacio aéreo colombiano.

Sanguino explicó que el propósito de esta medida es garantizar los derechos laborales de los controladores y, al mismo tiempo, la seguridad de los usuarios del transporte aéreo. “El Ministerio de Trabajo tiene inspectores de trabajo en todo el país y vamos a hacer una inspección simultánea en todos los aeropuertos porque no solo se trata de la seguridad, la salud y los derechos laborales de esos controladores, sino de la seguridad de todos los que usamos los aeropuertos y nos desplazamos a uno u otro lugar en el servicio de transporte aéreo”, afirmó el funcionario en declaraciones a Caracol Radio.

La respuesta de la Aerocivil a las denuncias

La Aerocivil reconoció que faltan entre 30 y 40 controladores para completar la planta laboral y que ya se están haciendo gestiones para cubrir estas vacantes - crédito Colprensa

Tras los señalamientos del gremio, la Aeronáutica Civil aclaró que todas las operaciones aéreas en Colombia se realizan bajo un concepto operacional regulado por la Organización de Aviación Civil Internacional (Oaci), que exige la duplicidad de sistemas y la existencia de equipos de respaldo para garantizar la continuidad del servicio.

La entidad explicó que, aunque se han registrado fallas en algunas frecuencias, nunca se ha dejado desatendido el servicio, ya que siempre existe una frecuencia de reserva para mantener la comunicación entre los pilotos, las aeronaves y los controladores de tráfico aéreo.

“La infraestructura de comunicaciones, navegación y vigilancia (CNS) de Colombia cuenta con una arquitectura redundante, diseñada para garantizar la continuidad y seguridad de las operaciones aéreas y, ante cualquier eventualidad, los sistemas de respaldo entran en funcionamiento de inmediato, evitando interrupciones y asegurando un servicio confiable en todo el territorio nacional”, señaló la Aerocivil.

Los controladores aseguraron que la Aerocivil prioriza la imagen y comisiones por encima de los problemas operativos críticos - crédito montaje Colprensa

En cuanto al personal, la autoridad aeronáutica informó que “todos los aeropuertos del país están provistos de controladores aéreos”, aunque reconoció que actualmente faltan entre 30 y 40 funcionarios para completar la planta. Agregó que ya se adelantan las gestiones necesarias para suplir esas vacantes y reforzar la operación.

La entidad insistió en que sus procedimientos y equipos cumplen los estándares internacionales de seguridad y que continúa trabajando para mantener la normalidad de las operaciones aéreas en el país. Asimismo, recordó que recientemente amplió horarios de operación en varios aeropuertos, como el de Villavicencio, para mejorar la conectividad regional.

Gremio insiste en falta de respuesta institucional

El gremio denunció que las condiciones críticas persisten desde el 1 de septiembre de 2025, sin respuestas efectivas - crédito ANI

En su carta al presidente Gustavo Petro, la Asociación Colombiana de Controladores de Tránsito Aéreo también manifestó su inconformidad por la falta de atención institucional.

Según detallaron, el 16 de septiembre enviaron una comunicación al Palacio de Nariño que fue trasladada a los ministerios de Trabajo y Transporte, pero hasta el 16 de octubre no habían recibido respuesta de ninguna de las entidades. “Mientras tanto, los problemas se agravan y el servicio esencial que prestamos los controladores aéreos continúa desarrollándose de manera ininterrumpida, 24 horas al día, siete días a la semana, bajo condiciones técnicas y humanas cada vez más precarias”, afirmaron.

Además, denunciaron que algunos directivos de la Aerocivil estarían priorizando “publicitar una aparente normalidad” y gestionar comisiones oficiales, tanto nacionales como internacionales, en lugar de atender los asuntos operacionales críticos. Sobre este punto, advirtieron que tal situación “constituiría una negligencia funcional que podría derivar en responsabilidades disciplinarias, fiscales e incluso penales”.

En su comunicación, los controladores detallaron fallas persistentes como deficiencias en frecuencias aeronáuticas, limitaciones operativas por falta de personal, fallos en radares y equipos de comunicación, e inoperancia de sistemas adquiridos a alto costo como el Datalink y el radar de superficie del aeropuerto El Dorado. También señalaron que equipos nuevos, como los radares 3D, “aún no cuentan con integración operativa”, lo que afecta la eficiencia de las operaciones.