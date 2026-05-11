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Miguel Uribe Londoño acusó a Paloma Valencia de “instrumentalizar” la muerte de Miguel Uribe Turbay y habló de la decisión de María Claudia Tarazona

El veterano político resaltó que la muerte de su hijo se convirtió en motivo de disputa interna en el Centro Democrático y cuestionó la actitud de personas que, según él, buscaron manipular su propio proceso de candidatura y profundizar las ya evidentes divisiones familiares

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Ilustración en acuarela de Miguel Uribe Londoño y Paloma Valencia señalándose y hablando con micrófonos. De fondo, la Casa de Nariño y la bandera de Colombia.
Miguel Uribe Londoño lanzó fuertes señalamientos contra Paloma Valencia, por la manera en que estaría buscando capitalizar la muerte de su hijo, Miguel Uribe Turbay - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En un nuevo desahogo, a 20 días de que se lleve a cabo la primera vuelta presidencial, Miguel Uribe Londoño, candidato y padre del asesinado senador Miguel Uribe Turbay, arremetió el lunes 11 de mayo contra la senadora y aspirante Paloma Valencia y el exjefe de Estado Álvaro Uribe Vélez, al acusarlos de utilizar la memoria y el nombre de su hijo en la actual campaña, en búsqueda del apoyo de los electores.

En diálogo con Semana, Uribe Londoño sostuvo que la manipulación de la figura del congresista, que sufrió un atentado el 7 de junio de 2025 en Bogotá y murió dos meses y cuatro días después, busca dividir a las familias y mantener un control partidario a toda costa. Un pronunciamiento que se conoció horas después de que su nuera, María Claudia Tarazona, confirmara su apoyo a Valencia.

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El dirigente aseguró que la muerte de su hijo se convirtió en un elemento de disputa interna y recordó que tras ese hecho, la postura de algunos dirigentes del Centro Democrático habría sido de alivio y, posteriormente, denunció que se intentó modificar siete veces su propia candidatura tras la invitación de Uribe Vélez; afirmaciones con las que buscó sacudirse del impacto de la decisión de Tarazona.

Miguel Uribe Londoño, candidato presidencial con aval del Partido Demócrata Colombiano, asegura que Álvaro Uribe prefirió impulsar a Paloma Valencia pese a que él la cuadruplicaba en encuestas internas del Centro Democrático- crédito Colprensa/Cristian Bayona/LIna Gasca
Los señalamientos de Miguel Uribe Londoño contra el expresidente Álvaro Uribe y la candidata presidencial Paloma Valencia no son nuevos - crédito Cristian Bayona - Lina Gasca/Colprensa

Y es que al ser consultado por el reciente apoyo de la viuda de Uribe Turbay a Valencia y no a su aspiración, indicó que la senadora debería, en primer lugar, pedir disculpas públicas. “Lo que debía estar diciendo es ofrecerle disculpas públicas a Miguel porque lo trató, y todo lo que le dijo cada vez que se molestó con él", refirió el aspirante al primer cargo de la nación en la entrevista con el citado medio.

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Y fue más allá, al retar a Valencia con pronunciamientos previos que, según él, desaparecieron de sus redes sociales. “Inclusive, ese trino que pusieron exactamente después de Medellín, que creo que lo borraste, decía que Miguel había tenido un comportamiento mafioso, que de dónde sacaba el dinero. Y Miguel les explicó muy claro: ‘de mi familia y de mi papá’.”, señaló Uribe Londoño en sus declaraciones.

El candidato agregó que las disputas entre líneas internas del partido tuvieron consecuencias personales y políticas para Uribe Turbay, que tuvo que lugar, según su testimonio, contra dos grandes contradictoras al interior de la colectividad: Valencia y, de la misma manera, la senadora María Fernanda Cabal, de la que incluso Tarazona también expresó sus serios reparos por algunas actitudes.

Miguel Uribe Londoño, precandidato presidencial y padre del senador asesinado, exigió que se revelen los autores intelectuales del magnicidio de su hijo- crédito Colprensa/Catalina Olaya
Miguel Uribe Londoño optó por lanzar su candidatura presidencial para, según él, continuar con el legado de su hijo - crédito Colprensa/Catalina Olaya

“Es que cuando yo uso la palabra atormentar es muy bien dicha, porque es que sus mismos compañeros del Centro Democrático fueron los que me lo dijeron a mí. Sus compañeros, yo no voy a querer poner nombres aquí, pero sus grandes amigos de él, que eran representantes y senadores, decían: ‘Es que Miguel todos los días nos decía el problema que tenía con ellas’.”, remarcó el aspirante.

Así fue como Uribe Londoño acusó a Valencia y Álvaro Uribe de “instrumentalizar” la memoria de Uribe Turbay

Fue entonces cuando el político antioqueño instó a la congresista Valencia a no utilizar más el nombre de Uribe Turbay en su campaña. “No uses más a Miguel, que Miguel no era tan gran amigo tuyo como tú dices, porque tú no lo apreciabas, tú despreciabas a Miguel, Paloma.”, enfatizó el veterano candidato, que extendió su fuerte reclamo al expresidente Uribe, al que señaló de la misma intención.

Deje de instrumentalizar a la gente, que no use más, que no divida más, que lo que necesitamos es unión y reconciliación. Aquí están tratando de dividir a la familia Uribe, Uribe Londoño y Uribe Tarazona. Nos están tratando de separar a Delia de mí, de María Claudia y de sus hijas y eso no debe ser así. Están haciendo algo como quien... eso no huele bien", puntualizó el político en sus explosivas afirmaciones.

Miguel Uribe Londoño también habló de la sorpresiva decisión de su nuera, María Claudia Tarazona, de respaldar a Paloma Valencia - crédito Cristian Bayona/Colprensa
Miguel Uribe Londoño también habló de la sorpresiva decisión de su nuera, María Claudia Tarazona, de respaldar a Paloma Valencia - crédito Cristian Bayona/Colprensa

En medio de esta arremetida mediática, Uribe Londoño descartó de manera tajante cualquier respaldo a la candidatura de Valencia. “Entonces yo no apoyaría nunca a Paloma Valencia”, señaló el político, que argumentó que la senadora carece de la independencia y coherencia necesarias para la presidencia, pese a que hace seis meses hacían parte del mismo proceso de escogencia al interior del Centro Democrático.

Por último, el político alertó a los votantes sobre la supuesta dependencia política que tendría en caso de llegar al cargo, pues estaría sujeto a Uribe Vélez. “Ella no tiene capacidad para ser presidenta, ella irá a decir: ‘Yo me voy a levantar por la mañana a llamar a mi papá (Uribe) para saber qué tengo que hacer’. ¿Y lo que queremos es a alguien que tenga que llamar a Uribe? Yo no creo”, concluyó.

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