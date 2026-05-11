Colombia

Supersalud impuso medida cautelar a la Clínica Juan N. Corpas por fallas que ponen en riesgo la atención de pacientes

El organismo de control adoptó la decisión luego de que una auditoría evidenciara deficiencias en infraestructura y registro de datos, así como problemas en la administración de medicamentos y comunicación con pacientes dentro de la institución privada

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La Superintendencia Nacional de Salud impuso una medida cautelar a la Clínica Juan N. Corpas en Bogotá por graves irregularidades detectadas - crédito Colprensa
La Superintendencia Nacional de Salud impuso una medida cautelar a la Clínica Juan N. Corpas en Bogotá por graves irregularidades detectadas - crédito Colprensa

La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) impuso una medida cautelar a la Clínica Juan N. Corpas LTDA, en Bogotá, tras detectar múltiples irregularidades que comprometen la seguridad de los pacientes y la adecuada prestación de los servicios de salud.

La decisión se adoptó luego de una auditoría realizada entre el 20 y el 24 de abril de 2026, en la que se identificaron fallas en la capacidad instalada, el manejo de medicamentos, la seguridad del paciente y la gestión del talento humano.

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Durante la auditoría, el equipo de inspección de Supersalud encontró inconsistencias entre la capacidad instalada real de la clínica y los datos reportados en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (Reps).

El informe señala que la institución mantiene habilitados servicios que actualmente no presta y presenta diferencias entre las camas, camillas y consultorios registrados y los que realmente están en funcionamiento. Esta situación afecta la confiabilidad de la información pública del sistema y dificulta los procesos de referencia y contrarreferencia, lo que genera barreras de acceso para los usuarios.

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El recorrido de los auditores también reveló fallas en la comunicación con pacientes y familiares, registros incompletos en historias clínicas y debilidades en la implementación de prácticas de seguridad del paciente.

En el área farmacéutica, se detectó almacenamiento inadecuado de medicamentos, ausencia de controles sobre fechas de vencimiento, deficiencias en las condiciones de conservación y falta de trazabilidad de dispositivos médicos e insumos. Además, se identificaron medicamentos preparados sin rotulación y almacenados en espacios que no cumplen con la normatividad vigente.

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