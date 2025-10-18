Colombia

Miguel Polo Polo deberá devolver las botas usadas en homenaje a víctimas de falsos positivos, tras recogerlas en bolsas de basura

La Corte Constitucional emitió un fallo en el que ordena al congresista a pedir disculpas públicas por sus acciones

Jimmy Nomesqui Rivera

Por Jimmy Nomesqui Rivera

El congresista levantó homenaje de
El congresista levantó homenaje de las instalaciones del Congreso puesto por las madres de falsos positivos - crédito redes sociales

Las ejecuciones extrajudiciales registradas entre 2002 y 2008 en Colombia son uno de los crímenes más graves del conflicto armado en el país, aunque estos se empezaron a registrar oficialmente desde los años 80. De acuerdo con cifras no oficiales de la Justicia Especial de Paz (JEP), al menos 6.402 jóvenes fueron engañados con falsas promesas de empleo por parte de algunos miembros de la fuerza pública, y posteriormente ejecutados y presentados como dados de baja en combate.

Por ello, generó gran indignación entre los familiares de las víctimas que, en noviembre de 2024, el congresista Miguel Polo Polo tomara unas botas dejadas en el Capitolio Nacional como homenaje a los falsos positivos y las arrojara dentro de bolsas de basura.

Un año después de este hecho y en medio de una investigación en contra del representante, el 17 de octubre la Corte Constitucional emitió un fallo en el que ordenó que el congresista devuelva los elementos que retiró del homenaje.

Además, Polo Polo deberá pedir disculpas públicas a los familiares de las ejecuciones extrajudiciales, que afirmaron sentirse agredidas y violentadas con los actos del representante.

Estas fueron las botas que
Estas fueron las botas que quitó del Capitolio Nacional el congresista - crédito @JahelUp/X

En el fallo se indica que la decisión es tomada para prevalecer “los derechos a la libertad de expresión, a la paz, a la dignidad humana, a la verdad y a la memoria histórica de las madres víctimas del conflicto, integrantes de la Asociación de Madres de Familia de los Falsos Positivos (Mafapo)”.

Es por ello que Miguel Polo Polo tendrá diez días hábiles para devolver los elementos mencionados, resaltando que esto se registrará siempre y cuando el político aún los conserve.

En caso de que el político no tenga las botas, deberá notificar al juzgado de ello y que se lleve a cabo una mesa de diálogo en la que las partas deberán consensuar de qué forma se reivindicará por sus acciones, aclarando que Mafapo debe estar de acuerdo con la propuesta.

Las familias de las víctimas
Las familias de las víctimas de los 'falsos positivos' realizaron un acto conmemorativo en honor a las personas que perdieron la vida durante este trágico periodo - crédito @MAFAPOCOLOMBIA/X

En el sexto punto del fallo se ordena que las disculpas públicas del congresista deberán ser expuestas mediante un video en la red social X, que este utilizó para exponer como arrojaba las botas en las bolsas de basura en su momento.

“Esa disculpa deberá permanecer publicada por un término no inferior a seis meses en los perfiles de las redes sociales que se usaron para la publicación inicial”.

Por último, se indica que las disculpas públicas se tendrán que emitir durante la reinstalación del homenaje “Mujeres con las botas bien puestas”, que fue afectado por Polo Polo en noviembre de 2024.

El acto simbólico de reparación debe ser transmitido por las mismas redes sociales del representante que fueron usadas para las declaraciones controvertidas en la presente acción de tutela. Igualmente, deberá ser transmitido por los canales de difusión del Congreso de la República”.

El congresista deberá publicar las
El congresista deberá publicar las disculpas en sus redes sociales - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Cabe recordar que, en su momento, el representante a la Cámara indicó que las ejecuciones extrajudiciales eran un “mito”, puesto que no se podía demostrar que la cifra expuesta por la JEP, de 6.402 casos, sea oficial y verificable.

Esta cifra no puede ser soportada ni por los tribunales de justicia y paz, ni por la Fiscalía General de la Nación, ni por la JEP, que ni siquiera han podido corroborar los 900 nombres que podrían sustentar esta acusación”, afirmó Polo Polo.

Lejos de pedir perdón por sus palabras, el congresista reafirmó su postura y en el Congreso de la República protagonizó una discusión con el representante David Racero; de la misma forma, fue confrontado por la madre de una de las víctimas, que en su enojo intento golpear al representante.

