Ciudadano habría sido víctima de abuso policial en Encino, Santander, en medio de captura: “No se meta o también lo torturo”

Hay indignación en el municipio de Encino, en Santander, por unos hechos que quedaron registrados en un video difundido en redes sociales, el cual muestra un presunto caso de abuso de fuerza por parte de dos miembros de la Policía Nacional durante un procedimiento de captura en una zona rural.

Las imágenes, que circularon ampliamente en plataformas digitales, muestran a dos policías intentando detener a un ciudadano. En el video se observa a uno de los uniformados sujetando con fuerza por el cuello a un hombre, aparentemente un campesino del sector, mientras su compañero intentaba colocarle unas esposas en las muñecas.

Mientras los policías trataban de efectuar la captura, a la cual, al parecer, el ciudadano se oponía, un hombre que estaba grabando la situación pedía a los uniformados que efectuaran el arresto de otra manera, sin agredir al sujeto, que estaba siendo capturado por un delito ambiental.

El principal argumento del hombre fue que las autoridades estaban ahogando a la persona que querían llevarse detenida. “Suéltelo, pero no tiene que agarrarlo así, no tiene por qué agarrarlo así, no, señor, no, eso tampoco es así. No, señor, no ve que lo está asfixiando”, pidió el ciudadano que grabó los hechos.

Sin embargo, los policías hicieron caso omiso a sus peticiones y siguieron con el operativo. Uno de los policías intentó intimidar al ciudadano que filmó lo ocurrido, advirtiendo que también sería torturado si continuaba denunciando los hechos y exigiendo que realizaran la captura sin usar la fuerza. “Usted no se meta, o también lo torturo”, aseveró el policía.

El ciudadano respondió manteniendo su postura y advirtiendo sobre lo que estaban haciendo las autoridades. “Las cosas no son así tampoco. Lo está ahorcando, es que lo está ahorcando”, señaló.

Cuando uno de los uniformados pudo ponerle las esposas al hombre que debía ser arrestado, se le informó que debía responder por un delito ambiental.

Lo ocurrido causó malestar y rechazo en las redes: “Qué tal eso, fuera un ladrón, no lo torturan así”; “Esa no era la forma de tratar a la gente trabajadora de nuestro municipio”; “Que trasladen a esos dos personajes para zona roja”; “Que los saquen de la institución”; “Cómo les parece las bellezas de tombos de nuestro municipio Encino, Santander”, señalaron algunos internautas en Facebook.

Alcaldía de Encino se pronunció sobre el caso

La reacción de la comunidad no se hizo esperar y la preocupación generada llevó al alcalde de Encino, Nolberto Díaz Tobar, a convocar de manera urgente un consejo de seguridad con las autoridades civiles y policiales del municipio. De acuerdo con la información proporcionada por la alcaldía a través de un comunicado, en la reunión se escucharon tanto las versiones de los policías implicados como la del ciudadano afectado, con el propósito de realizar un análisis responsable de lo sucedido y establecer recomendaciones que permitan evitar la repetición de hechos similares.

“En este caso puntual, el señor Alcalde dio las recomendaciones de que la Policía defienda su proceso, y que el ciudadano vinculado al caso realice, si así lo desea, las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes, de acuerdo con lo que considere se hayan vulnerado sus derechos”, precisó la administración en el comunicado.

La Alcaldía de Encino también hizo un llamado a la comunidad para que se mantenga el respeto hacia la fuerza pública y se acaten las indicaciones de los uniformados, privilegiando el diálogo y la resolución pacífica de los conflictos. En este sentido, la administración enfatizó la importancia de la convivencia y el respeto mutuo como pilares fundamentales para el bienestar colectivo.

Por último, la administración aclaró que no interviene en los procedimientos operativos de la Policía Nacional, pero reiteró su “compromiso con el respeto a la ley, la convivencia y el bienestar de toda la comunidad”.