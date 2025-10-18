Colombia

Ciudadano habría sido víctima de abuso policial en Encino, Santander, en medio de captura: “No se meta o también lo torturo”

Imágenes difundidas en redes sociales muestran a un hombre siendo sometido por uniformados, lo que generó alarma en la comunidad y llevó a la alcaldía a convocar un consejo de seguridad extraordinario

Carol Salazar

Por Carol Salazar

Guardar
Policía fue grabado ahorcando a un ciudadano – crédito Luis Eduardo Sanches Araque/Facebook

Hay indignación en el municipio de Encino, en Santander, por unos hechos que quedaron registrados en un video difundido en redes sociales, el cual muestra un presunto caso de abuso de fuerza por parte de dos miembros de la Policía Nacional durante un procedimiento de captura en una zona rural.

Las imágenes, que circularon ampliamente en plataformas digitales, muestran a dos policías intentando detener a un ciudadano. En el video se observa a uno de los uniformados sujetando con fuerza por el cuello a un hombre, aparentemente un campesino del sector, mientras su compañero intentaba colocarle unas esposas en las muñecas.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Mientras los policías trataban de efectuar la captura, a la cual, al parecer, el ciudadano se oponía, un hombre que estaba grabando la situación pedía a los uniformados que efectuaran el arresto de otra manera, sin agredir al sujeto, que estaba siendo capturado por un delito ambiental.

Un ciudadano pidió a las
Un ciudadano pidió a las autoridades no continuar usando la fuerza en el operativo de captura - crédito Camila Díaz/Colprensa y Luis Eduardo Sanches Araque/Facebook

El principal argumento del hombre fue que las autoridades estaban ahogando a la persona que querían llevarse detenida. “Suéltelo, pero no tiene que agarrarlo así, no tiene por qué agarrarlo así, no, señor, no, eso tampoco es así. No, señor, no ve que lo está asfixiando”, pidió el ciudadano que grabó los hechos.

Sin embargo, los policías hicieron caso omiso a sus peticiones y siguieron con el operativo. Uno de los policías intentó intimidar al ciudadano que filmó lo ocurrido, advirtiendo que también sería torturado si continuaba denunciando los hechos y exigiendo que realizaran la captura sin usar la fuerza. “Usted no se meta, o también lo torturo”, aseveró el policía.

El ciudadano respondió manteniendo su postura y advirtiendo sobre lo que estaban haciendo las autoridades. “Las cosas no son así tampoco. Lo está ahorcando, es que lo está ahorcando”, señaló.

Cuando uno de los uniformados pudo ponerle las esposas al hombre que debía ser arrestado, se le informó que debía responder por un delito ambiental.

La alcaldía instó a la
La alcaldía instó a la ciudadanía a respetar a la fuerza pública y el ciudadano recibió instrucciones para denunciar presunto abuso de la fuerza, si así lo deseaba - crédito Policía Nacional

Lo ocurrido causó malestar y rechazo en las redes: “Qué tal eso, fuera un ladrón, no lo torturan así”; “Esa no era la forma de tratar a la gente trabajadora de nuestro municipio”; “Que trasladen a esos dos personajes para zona roja”; “Que los saquen de la institución”; “Cómo les parece las bellezas de tombos de nuestro municipio Encino, Santander”, señalaron algunos internautas en Facebook.

Alcaldía de Encino se pronunció sobre el caso

La reacción de la comunidad no se hizo esperar y la preocupación generada llevó al alcalde de Encino, Nolberto Díaz Tobar, a convocar de manera urgente un consejo de seguridad con las autoridades civiles y policiales del municipio. De acuerdo con la información proporcionada por la alcaldía a través de un comunicado, en la reunión se escucharon tanto las versiones de los policías implicados como la del ciudadano afectado, con el propósito de realizar un análisis responsable de lo sucedido y establecer recomendaciones que permitan evitar la repetición de hechos similares.

“En este caso puntual, el señor Alcalde dio las recomendaciones de que la Policía defienda su proceso, y que el ciudadano vinculado al caso realice, si así lo desea, las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes, de acuerdo con lo que considere se hayan vulnerado sus derechos”, precisó la administración en el comunicado.

La Alcaldía de Encino se
La Alcaldía de Encino se pronunció sobre el caso de presunto abuso de fuerza de la Policía - crédito Alcaldía Encino Santander/Facebook

La Alcaldía de Encino también hizo un llamado a la comunidad para que se mantenga el respeto hacia la fuerza pública y se acaten las indicaciones de los uniformados, privilegiando el diálogo y la resolución pacífica de los conflictos. En este sentido, la administración enfatizó la importancia de la convivencia y el respeto mutuo como pilares fundamentales para el bienestar colectivo.

Por último, la administración aclaró que no interviene en los procedimientos operativos de la Policía Nacional, pero reiteró su “compromiso con el respeto a la ley, la convivencia y el bienestar de toda la comunidad”.

Temas Relacionados

Abuso de la fuerza Policía Nacional Encino SantanderCapturaColombia-Noticias

Más Noticias

IDRD defiende licitación por $140.000 millones: “No se establecieron condiciones restrictivas”

El IDRD aseguró que la licitación se ajustó a los principios de transparencia y pluralidad. La Procuraduría convocó una mesa técnica de seguimiento

IDRD defiende licitación por $140.000

Chontico Día y Noche resultados últimos sorteos 17 de octubre 2025

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Chontico Día y Noche resultados

César Farías volvió a abrir polémica en América de Cali: lo calificó de “hervidero” tras su paso por 2024

El técnico venezolano dirigió entre enero y abril de ese año, fue eliminado de Copa Sudamericana y Liga BetPlay, y tuvo muchas críticas por parte de los hinchas

César Farías volvió a abrir

Incertidumbre con los árbitros colombianos para el Mundial 2026: habrían dudas de la FIFA durante el proceso de selección

El proceso de selección que se lleva a cabo en Miami estaría arrojando conclusiones negativas frente a la fiabilidad en el desempeño de los colegiados nacionales

Incertidumbre con los árbitros colombianos

Cayó organización criminal que estafaba a través de millonarias inversiones: operaban en más de 10 países

El Bloque de Búsqueda lideró la captura de una banda que utilizaba tecnología para acceder ilegalmente a datos personales y financieros, incautando dinero en efectivo, dispositivos electrónicos y vehículos de lujo

Cayó organización criminal que estafaba
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’:

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Destruyen millonario cargamento de cocaína de las disidencias en el Cauca: iba camuflada en bultos de café

Amenazaron de muerte a director de medio alternativo tras denuncias por narcotráfico en contra del rector de la Universidad de La Guajira: “Deje de ser sapo”

Número de cédula, del celular y hasta fotografías personales: las exigencias que estaría haciendo el Clan del Golfo a los caficultores en Antioquia

Con video, ELN negó haber quemado vehículo de campaña de Abelardo de la Espriella: acusa una “estrategia basada en autoatentados”

ENTRETENIMIENTO

‘A otro nivel’ ya tendría

‘A otro nivel’ ya tendría elegidos a los jurados para su regreso a la televisión colombiana: son de larga trayectoria en la música

Capital Tropical, colectivo que celebra la cultura picotera en Bogotá, celebra una nueva edición: todo lo que debe saber del evento

Las 10 series que atrapan a la audiencia colombiana de Netflix para disfrutar este fin de semana

Shakira se suma a las celebraciones por ‘Pies Descalzos’ y ‘Fijación Oral’ con nuevo lanzamiento: Beéle está involucrado

Ranking Netflix: las películas favoritas de HOY por el público colombiano

Deportes

César Farías volvió a abrir

César Farías volvió a abrir polémica en América de Cali: lo calificó de “hervidero” tras su paso por 2024

Incertidumbre con los árbitros colombianos para el Mundial 2026: habrían dudas de la FIFA durante el proceso de selección

Colombia busca el podio ante Francia en el Mundial Sub-20: César Torres dio las claves para el partido

Luis Díaz brilla en Bayern y Liverpool sufre su ausencia: un referente lamentó la salida del colombiano

Presidente del Benfica salió en defensa de Richard Ríos: “Sabemos muy bien por qué lo fichamos”