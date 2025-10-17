Embajada de Estados Unidos en Bogotá suspende servicios consulares: pilas si tiene cita para la visa

La Embajada de Estados Unidos reducirá sus operaciones en Bogotá este viernes 17 de octubre de 2025 y suspenderá los servicios consulares rutinarios desde la 1:00 p. m., en respuesta a las manifestaciones programadas en la ciudad, entre ellas, en las inmediaciones de su sede diplomática.
Esta decisión, comunicada oficialmente por la representación estadounidense, responde a la previsión de bloqueos y dificultades en la movilidad que podrían prolongarse hasta la noche en inmediaciones a la calle 24 Bis #48-50.
Según la entidad, la medida busca anticipar posibles interrupciones en el transporte y garantizar la seguridad tanto de su personal como de los usuarios de sus servicios.
La institución indicó en el comunicado que continuará evaluando la situación y que, de ser necesario, emitirá nuevas actualizaciones a través de sus canales oficiales.
La sede diplomática detalló que “la Embajada de los Estados Unidos operará con personal reducido y no prestará servicios consulares rutinarios después de la 1:00 p. m. de mañana, debido a grandes manifestaciones y posibles interrupciones en el transporte alrededor de Bogotá, incluyendo las cercanías de la Embajada”, según el texto oficial divulgado.
El comunicado incluyó una serie de recomendaciones dirigidas a los ciudadanos estadounidenses presentes en Bogotá o con planes de visitar la ciudad. Entre las sugerencias están:
- Evitar aglomeraciones y manifestaciones públicas.
- Permanecer en estado de alerta
- Consultar los reportes de los medios locales para seguir la evolución de las movilizaciones.
- No portar joyas ni objetos de valor
- Mantener un perfil bajo
- Abstenerse de utilizar el teléfono celular en espacios públicos
- No oponer resistencia física en caso de intento de hurto.
- Para quienes se desplacen en vehículo, la embajada sugirió mantener las puertas cerradas y las ventanas arriba durante los trayectos.
La Embajada de Estados Unidos informó que su personal continuará monitoreando el desarrollo de las protestas y mantendrá comunicación constante con las autoridades locales.
En caso de que surjan situaciones que comprometan la seguridad o el acceso a la sede diplomática, se emitirán nuevos comunicados a través de los canales oficiales del Departamento de Estado y de la propia embajada en Colombia.
Finalmente, la representación diplomática reiteró la necesidad de que los ciudadanos estadounidenses adopten precauciones adicionales durante la jornada y permanezcan atentos a las indicaciones de seguridad que puedan ser emitidas.
Servicios que ofrece la Embajada de Estados Unidos
Los servicios en la capital de Colombia son:
Para ciudadanos estadounidenses:
- Atención en situaciones de emergencia: asistencia en casos de arresto, fallecimiento, secuestro internacional de menores, apoyo a víctimas de delitos y ayuda financiera en circunstancias extraordinarias.
- Trámites de pasaporte: gestión de emisión, renovación y pasaportes de emergencia.
- Servicios notariales: legalización de documentos.
- Registro de nacimiento en el extranjero: inscripción de nacimientos de personas estadounidenses ocurridos fuera del país.
- Gestión de beneficios federales: orientación sobre temas relacionados con el Seguro Social, Asuntos de Veteranos y el Servicio de Impuestos Internos (IRS).
Para ciudadanos extranjeros (incluidos colombianos):
- Solicitud de visas: atención de procesos para visas de no inmigrante (turismo, negocios, estudios, entre otras) y visas de inmigrante.
- Consulta de servicios consulares: información y orientación sobre trámites de visas y otros procedimientos consulares.