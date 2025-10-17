Colombia

Embajada de Estados Unidos en Bogotá suspende servicios consulares: pilas si tiene cita para la visa

La representación diplomática estadounidense anunció la interrupción de trámites habituales y recomendó a los ciudadanos extremar precauciones por la situación de orden público en la capital colombiana

Por Camila Castillo

Gloria Camacho sostiene una notificación
Gloria Camacho sostiene una notificación que indica que su cita para la visa fue cancelada debido a la negativa del presidente colombiano Gustavo Petro a aceptar vuelos de repatriación de ciudadanos colombianos desde Estados Unidos, afuera de la embajada de ese país en Bogotá, Colombia, el lunes 27 de enero de 2025. (AP Foto/Fernando Vergara)

La Embajada de Estados Unidos reducirá sus operaciones en Bogotá este viernes 17 de octubre de 2025 y suspenderá los servicios consulares rutinarios desde la 1:00 p. m., en respuesta a las manifestaciones programadas en la ciudad, entre ellas, en las inmediaciones de su sede diplomática.

Esta decisión, comunicada oficialmente por la representación estadounidense, responde a la previsión de bloqueos y dificultades en la movilidad que podrían prolongarse hasta la noche en inmediaciones a la calle 24 Bis #48-50.

Según la entidad, la medida busca anticipar posibles interrupciones en el transporte y garantizar la seguridad tanto de su personal como de los usuarios de sus servicios.

Quienes tengan cita en la
Quienes tengan cita en la embajada deben reagendar su trámite - crédito redes sociales/X

La institución indicó en el comunicado que continuará evaluando la situación y que, de ser necesario, emitirá nuevas actualizaciones a través de sus canales oficiales.

La sede diplomática detalló que “la Embajada de los Estados Unidos operará con personal reducido y no prestará servicios consulares rutinarios después de la 1:00 p. m. de mañana, debido a grandes manifestaciones y posibles interrupciones en el transporte alrededor de Bogotá, incluyendo las cercanías de la Embajada”, según el texto oficial divulgado.

El comunicado incluyó una serie de recomendaciones dirigidas a los ciudadanos estadounidenses presentes en Bogotá o con planes de visitar la ciudad. Entre las sugerencias están:

  • Evitar aglomeraciones y manifestaciones públicas.
  • Permanecer en estado de alerta
  • Consultar los reportes de los medios locales para seguir la evolución de las movilizaciones.
  • No portar joyas ni objetos de valor
  • Mantener un perfil bajo
  • Abstenerse de utilizar el teléfono celular en espacios públicos
  • No oponer resistencia física en caso de intento de hurto.
  • Para quienes se desplacen en vehículo, la embajada sugirió mantener las puertas cerradas y las ventanas arriba durante los trayectos.

La Embajada de Estados Unidos informó que su personal continuará monitoreando el desarrollo de las protestas y mantendrá comunicación constante con las autoridades locales.

En caso de que surjan situaciones que comprometan la seguridad o el acceso a la sede diplomática, se emitirán nuevos comunicados a través de los canales oficiales del Departamento de Estado y de la propia embajada en Colombia.

Finalmente, la representación diplomática reiteró la necesidad de que los ciudadanos estadounidenses adopten precauciones adicionales durante la jornada y permanezcan atentos a las indicaciones de seguridad que puedan ser emitidas.

Servicios que ofrece la Embajada de Estados Unidos

Los servicios en la capital de Colombia son:

Para ciudadanos estadounidenses:

  • Atención en situaciones de emergencia: asistencia en casos de arresto, fallecimiento, secuestro internacional de menores, apoyo a víctimas de delitos y ayuda financiera en circunstancias extraordinarias.
  • Trámites de pasaporte: gestión de emisión, renovación y pasaportes de emergencia.
  • Servicios notariales: legalización de documentos.
  • Registro de nacimiento en el extranjero: inscripción de nacimientos de personas estadounidenses ocurridos fuera del país.
  • Gestión de beneficios federales: orientación sobre temas relacionados con el Seguro Social, Asuntos de Veteranos y el Servicio de Impuestos Internos (IRS).

Para ciudadanos extranjeros (incluidos colombianos):

  • Solicitud de visas: atención de procesos para visas de no inmigrante (turismo, negocios, estudios, entre otras) y visas de inmigrante.
  • Consulta de servicios consulares: información y orientación sobre trámites de visas y otros procedimientos consulares.

