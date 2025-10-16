Colombia

Procuraduría suspendió de manera provisional al alcalde de Puracé, Cauca, por presunta violencia de género: hay investigación en curso

Jorge Andrade Molano fue captado en video y visto por varias personas cuando golpeó a una mujer que intentaba grabarlo con su teléfono móvil, mientras él, aparentemente, agredía a su esposa

Luciano Niño

Por Luciano Niño

El video del incidente en
El video del incidente en las fiestas patronales de Puracé involucra al alcalde Jorge Armando Andrade Molano en una presunta agresión física a una joven - crédito Captura de video

El 16 de octubre de 2025, la Procuraduría General de la Nación anunció la suspensión de manera provisional por un periodo de tres meses del alcalde de Puracé, Jorge Andrade Molano, mientras avanza una investigación disciplinaria en su contra por presunta agresión física y violencia de género.

Esta medida se produce tras la difusión de videos en redes sociales que muestran supuestos actos de violencia cometidos por el mandatario local durante las festividades patronales en el corregimiento de San Miguel, el pasado 12 de octubre de 2025.

Según la información oficial, los registros audiovisuales captaron el momento en que Jorge Andrade Molano habría agredido a una mujer que intentaba grabarlo con su teléfono móvil, justo cuando, aparentemente, él agredía a su esposa dentro de un vehículo. Estos hechos motivaron la apertura de un proceso disciplinario que adelanta la Procuraduría General de la Nación.

La comunidad de Puracé expresa
La comunidad de Puracé expresa su rechazo ante la conducta del alcalde tras la difusión del video en redes sociales - crédito Alcaldía de Puracé

Además de las acusaciones de violencia, la investigación incluye la posible utilización indebida de un vehículo oficial. Se indaga si el alcalde Andrade Molano conducía el automóvil asignado al municipio en estado de alicoramiento, lo que podría constituir un incumplimiento del deber de emplear los bienes y recursos públicos exclusivamente para los fines establecidos. La presunta conducción bajo los efectos del alcohol en un vehículo oficial es uno de los elementos centrales de la pesquisa.

La Procuraduría Provincial de Instrucción de Popayán solicitó al gobernador del Cauca que haga efectiva la suspensión provisional y designe a un alcalde encargado mientras se mantenga la medida cautelar.

Los hechos que llevaron a la suspensión del alcalde de Puracé<b> </b>

Testigos afirman que el alcalde
Testigos afirman que el alcalde agredió a la joven tras grabar un supuesto caso de violencia de género en su camioneta durante las celebraciones - crédito Alcaldía Puracé

Según el testimonio de varias lideresas sociales del municipio, la secuencia de eventos que involucran a Jorge Andrade Molano, alcalde de Puracé, se desató cuando la joven comenzó a grabar la presunta agresión sufrida por la esposa del mandatario dentro de la camioneta.

“La chica grabó la agresión que al parecer sufrió la esposa de este alcalde al interior de la camioneta, y cómo este golpeó a la joven al momento de quitarle el celular, entonces los testigos no dudaron en grabar la escena al percatarse de la situación, aseverando que el protagonista es el mandatario, quien terminó agrediendo a la joven porque grabó esta situación con su dispositivo móvil”, relataron al diario regional El País.

Las imágenes muestran a la víctima acusando directamente al alcalde del ataque mientras se encontraba visiblemente afectada. “Ese Molano me golpeó, porque grabé todo, ese Molano me quitó el celular…”, denunció la joven entre lágrimas, rodeada por testigos que intentaban consolarla y le recordaban que la grabación sería prueba del hecho.

El contexto del incidente estuvo
El contexto del incidente estuvo marcado por la celebración de las fiestas patronales de San Miguel, desarrolladas por las comunidades del corregimiento de Puracé - crédito Alcaldía Puracé

En medio del caos, surgieron recriminaciones por parte de los asistentes, quienes increparon al mandatario por lo sucedido. “Ese no es un ejemplo que debe dar un alcalde”, manifestaron quienes grabaron el altercado y pusieron en entredicho los privilegios que, según ellos, rodean al funcionario.

Adicionalmente, los testigos relataron al medio mencionado cómo la situación involucró al escolta del alcalde. La joven, a pesar del estado de conmoción, exigió la devolución de su celular, mientras el guardaespaldas intentaba calmar los ánimos y, finalmente, permaneció en el lugar cuando el alcalde abandonó la escena en la camioneta.

Los testigos indicaron: “Lo que presenciamos es que el escolta buscó mediar en la situación, el alcalde se fue, por eso aprovechó ese momento para regresarle el celular a la muchacha, como muchas personas lo evidenciamos, porque él siempre buscó cómo mediar, buscando que la situación no pasara a mayores, porque el escolta nunca agredió a la muchacha”.

Frente al escándalo, la Alcaldía de Puracé no ha emitido hasta ahora ninguna declaración oficial, lo que ha incrementado la presión social y la expectativa en la comunidad.

