Daniel Briceño criticó encuestas del Celag y a Rtvc: “Pura propaganda de izquierda para la izquierda”

El funcionario opositor criticó la reciente encuesta que favorece a Petro y la labor informativa de Rtvc, asegurando que solo buscan beneficiar a la administración actual y no reflejan la realidad del país - crédito Concejo de Bogotá

La reciente encuesta del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), realizada en octubre de 2025, muestra una recuperación en la imagen del presidente Gustavo Petro, quien registra un aumento en su aprobación y consolida su liderazgo político frente a figuras históricas de Colombia. Petro manifestó su emoción por estos resultados en la red social X la mañana del jueves 16 de octubre.

Luego de la publicación de la encuesta, el concejal bogotano Daniel Briceño, integrante del Centro Democrático, cuestionó la credibilidad tanto de los resultados presentados por el Celag como de la labor de Rtvc, aludiendo que ambos responden a intereses favorables al oficialismo y funcionan como instrumentos de difusión de mensajes alineados con sectores de izquierda.

“Pura propaganda de izquierda para la izquierda”, aseveró el servidor público.

El concejal Daniel Briceño expresó duras críticas hacia los resultados difundidos por Celag y la cobertura de Rtvc, sugiriendo que ambos se limitan a funcionar como herramientas de propaganda orientadas a favorecer a sectores de izquierda y a respaldar a los gobiernos, sin aportar una visión objetiva.

“Las encuestas de la CELAG son como los reportajes de RTVC, pura propaganda de izquierda para la izquierda, hecha para engañar incautos y subirle el ego a gobernantes malos”, escribió por medio de su cuenta de X el servidor público perteneciente al partido de oposición, el Centro Democrático.