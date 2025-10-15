Colombia

Melissa Gate arremetió contra RCN por supuesta explotación laboral y ahora busca trabajo en Caracol Televisión: “Me robaron el premio”

La finalista del ‘reality’ de convivencia confesó que sus declaraciones en contra del Canal RCN es por los supuestos “malos tratos” que recibió, además de

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

Melissa Gate reavivó la controversia al expresar públicamente su interés por trabajar en Caracol Televisión tras su paso por La casa de los famosos Colombia - crédito cortesía del Canal RCN

La finalista de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, Melissa Gate, desató una nueva oleada de comentarios luego de compartir un mensaje dirigido a Canal RCN y expresar abiertamente su interés por integrarse a Caracol Televisión.

La declaración de la creadora de contenido fue leída como una señal de distanciamiento con el canal que la proyectó en el reality, seguido por millones de espectadores hasta el pasado 9 de junio.

En la jornada de cierre de la competencia, la audiencia eligió ganador a Andrés Antafulla, quien obtuvo el premio principal de cuatrocientos millones de pesos, mientras que Melissa Gate se ubicó en el segundo lugar, lo que ha sido una molestia para Gate desde el final del programa.

Aunque había mencionado varias veces su inconformidad con el resultado, recientemente Melissa apareció en un en vivo de Tiktok, donde arremetió contra el Canal RCN por supuesta explotación laboral y usarla para los contenidos que se presentaban en La casa de los famosos.

La finalista del reality acusó al canal de explotarla laboralmente - crédito @chismesito1.0/ TikTok

“No me tengan en cuenta para nada. Y sí les quiero pedir un favor, que no me vuelvan a mencionar ni para bien ni para mal. Yo con ustedes no me meto. Ya me robaron el premio. Ya me hicieron quedar mal ante todo el mundo. O sea, ¿qué más quieren de mí?“, dijo Gate en sus redes sociales.

La finalista del programa de convivencia, además aseguró que desde que terminó el reality no ha dicho nada malo sobre el canal. Sin embargo, confesó sentirse atacada por algunas noticias que saca el medio sobre ella.

“Y yo soy tan buena gente que yo nunca he salido a hablar mal de ese canal, ni a dar una mala declaración, ni a decir de lo mal que me trataron, de todo al hambre que aguanté. Nunca dije nada. Pero de mí si salen a hablar cuánta mierda y cuánta porquería les da. O sea, para uno trabajar en un canal de esos tiene que ser estúpido, bruto o prepago”, añadió.

Melissa asegura que ella hizo famoso al canal RCN, por lo que no entiende los supuestos malos tratos - crédito captura de pantalla Cami Pulgarín / YouTube

Además de pedirle a sus seguidores que dejen de seguir las redes del canal, también aseguró que estando dentro de la casa estudio fue víctima de explotación laboral por parte de la producción.

“Me odian, me detestan, yo ya sé. Les voy a dar un consejo a todos ustedes. No vuelvan donde no las traten bien, no vuelvan donde no las quieran. No les den su presencia a las personas que no las apoyen. A mí lo único que hicieron fue explotarme. Eso todo el mundo lo sabe. A mí me explotaron laboralmente de todas las maneras habidas y por haber“, añadió la paisa.

Después de arremeter contra el Canal RCN, Melissa aseguró que estaría interesada en ser contratada por Caracol Televisión. “Si me dan trabajo en Caracol, lo aceptaré, me parece un canal muy chévere o que me llamen de Telemundo, que en otros canales me dejaron claro que no soy de sus agrados, que me odian y me detestan porque los hice famosos en 11 países de Latinoamérica y eso no les gustó”, dijo Melissa desatando las reacciones divididas en redes sociales .

La finalista de La casa de los famosos aseguró que RCN la humilló y ahora quiere trabajar en Caracol - crédito @yaelallstars/ TikTok

Las palabras de Melissa desataron una ola de reacciones en redes sociales donde internautas la acusaron de no superar lo que pasó en La casa de los famosos. “Le robaron? Jajaja”, “Ella misma se ha cerrado las puertas”, “cuenta la leyenda que Melissa nunca superó perder el programa”, “jajajajajaja que risa esta señora”, “Hicimos perder a la persona correcta ✌“, ”Y que pasó hambre y tenía un mercado para ella prácticamente sola", fueron algunas de las reacciones.

Hasta el momento el canal RCN no se ha pronunciado ante las acusaciones de haber explotado laboralmente a Melissa, por lo que incluso algunos usuarios en redes sociales especulan que esto podría terminar en instancias legales.

