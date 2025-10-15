Colombia

Jorge Rausch reveló la razón por la que cerró uno de sus más famosos restaurantes en Bogotá

El chef explicó durante una entrevista en ‘Yo, Camilo’ que esta respuesta positiva lo animó posteriormente a lanzar cursos especializados para quienes deseaban profundizar en el mundo culinario

David Garzón

Por David Garzón

Guardar
Rausch ha sabido desarrollar
Rausch ha sabido desarrollar una comunidad fiel en redes sociales, particularmente en Instagram - crédito cortesía Canal RCN

La trayectoria de Jorge Rausch ha estado marcada por una combinación de carisma televisivo y excelencia en la gastronomía, factores que lo han convertido en uno de los personajes más apreciados del entorno culinario colombiano.

Su notoriedad se consolidó, en gran parte, por su rol permanente como jurado en todas las temporadas de MasterChef Celebrity, donde a través de su singular gesto de tocarse la mejilla —apodado cariñosamente “El del cachete”— se ganó la simpatía del público y el respeto de los concursantes cada vez que destacaba un platillo sobresaliente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Además de su impacto ante las cámaras, Rausch ha sabido desarrollar una comunidad fiel en redes sociales, particularmente en Instagram. Durante la pandemia, cuando el aislamiento obligó a millones a permanecer en sus hogares, el chef aprovechó la oportunidad para compartir videos de recetas, brindando consejos prácticos y motivando a las personas a experimentar en la cocina.

Criterion consiguió en tan solo
Criterion consiguió en tan solo dos semanas captar la atención de la prensa y el público en general - crédito @casapalermobog - @fogonesviajeros2025/Instagram

Esta iniciativa recibió el agradecimiento masivo de sus seguidores, quienes encontraron en sus publicaciones un alivio a la rutina y un incentivo para aprender nuevas habilidades. El mismo chef explicó durante una entrevista en Yo, Camilo que esta respuesta positiva lo animó posteriormente a lanzar cursos especializados para quienes deseaban profundizar en el mundo culinario, expandiendo así su lista de seguidores e impulsando la formación gastronómica a distancia.

Su amor por Criterion

Uno de los episodios que mayor impacto generó entre sus admiradores fue la decisión de poner fin a las actividades del restaurante Criterion, que, durante años, se posicionó como uno de los referentes culinarios de Bogotá y del país. Concebido junto a sus hermanos como el primer restaurante de alta cocina con una propuesta diferenciadora, Criterion consiguió en tan solo dos semanas captar la atención de la prensa y el público en general. Sin embargo, durante una conversación reciente con Camilo Barberi, chef Rausch abordó abiertamente las razones que lo impulsaron a cerrar las puertas del icónico local, a pesar del cariño que le tenía al proyecto.

Esta iniciativa recibió el agradecimiento
Esta iniciativa recibió el agradecimiento masivo de sus seguidores, quienes encontraron en sus publicaciones un alivio a la rutina y un incentivo para aprender nuevas habilidades - crédito cortesía del Canal RCN

En una publicación previa en redes sociales, Rausch había calificado el cierre como una “pausa”. No obstante, en la entrevista profundizó sobre los motivos reales tras la decisión, asociando el cambio principalmente a cuestiones de rentabilidad y calidad de vida. Detalló que, aunque el restaurante mantenía ingresos constantes, los beneficios netos ya no justificaban el enorme esfuerzo y la inversión constante de tiempo y energía. “Lo que me estaba generando el restaurante y nos iba bien, no me justificaba la utilidad. Eso me estaba generando una ansiedad muy fea porque yo amo Criterion, quiero que sea lo mejor, pero de repente hay seis meses en los que no puedo ir”, relató, señalando que su creciente presencia en televisión y los compromisos de grabación en los sets de MasterChef le alejaban de la gestión directa del restaurante durante periodos prolongados.

Los altos costos en Bogotá

El impacto de la pandemia en la industria de la restauración también fue clave en su decisión. Según el chef, durante ese periodo se produjo una inflación considerable en los costos de insumos alimenticios, problema que muchas veces los restaurantes no supieron o no pudieron trasladar a los precios de venta por temor a desincentivar el consumo. Esta situación se agravó aún más en ciudades como Bogotá, donde señaló que “es muy caro” operar, no solo por el incremento en los precios de materias primas, sino por los elevados costos de los arriendos comerciales, que siguen representando un desafío para quienes buscan emprender o mantenerse en el negocio gastronómico en la capital.

El chef abordó abiertamente las
El chef abordó abiertamente las razones que lo impulsaron a cerrar las puertas del icónico local - crédito Cortesía Canal RCN

Entre los factores que le llevaron a optar por analizar nuevos modelos de negocio destaca también el sistema impositivo colombiano y la sensibilidad del consumidor local al precio. Rausch lamentó que, a diferencia de lo que ocurre en otros países donde ha incursionado con éxito, en Colombia los altos impuestos y el costo del consumo no permiten flexibilizar los precios adecuadamente. A su juicio, “la gente no está dispuesta a pagar” cantidades elevadas por la experiencia culinaria, lo cual limita las posibilidades de rentabilidad y de reinversión dentro del sector restaurantero nacional.

Temas Relacionados

Jorge RauschRestauranteMasterChefFamosos en ColombiaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Capturados seis presuntos miembros de Los Flacos en Sevilla, Valle del Cauca: obtenían hasta $100 millones semanales

La estructura criminal, que ha operado durante varios años en el suroccidente del país, consolidó su poder mediante alianzas y violencia selectiva en varias regiones del territorio nacional

Capturados seis presuntos miembros de

EN VIVO Colombia vs. Canadá, amistoso rumbo al mundial de 2026: James Rodríguez entró para el segundo tiempo en Nueva Jersey

El segundo encuentro amistoso en la fecha FIFA de octubre se jugará en el estadio Sports Illustrated, buscando una nueva victoria para los dirigidos por Néstor Lorenzo

EN VIVO Colombia vs. Canadá,

Hija del hombre que cayó al caño durante las lluvias denunció que organismos de socorro “perdieron mucho tiempo”

La familia de Mario Rodríguez vivió horas de incertidumbre y desesperación mientras organismos de socorro intentaban rescatarlo, en medio de condiciones adversas y dificultades para acceder al lugar del siniestro

Hija del hombre que cayó

Acero y cemento en Colombia tendrían subida de precio de más del 100% en 2026: empresas explicaron la preocupante razón

El incremento sostenido en las tarifas del energético impacta a industrias como la siderúrgica y cementera, obligando a buscar alternativas y replantear estrategias para mantener operaciones ante la incertidumbre del suministro

Acero y cemento en Colombia

Esta es la clave para evitar enfermedades cardiovasculares y evitar las consecuencias del envejecimiento

Los hábitos saludables se destacan como estrategias clave para frenar el impacto de esta tendencia en el país

Esta es la clave para
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Combate armado entre el Ejército

Combate armado entre el Ejército y el ELN en Catatumbo dejó un miliciano abatido y la incautación de material de guerra

Desmantelan 72 narcolaboratorios en diferentes regiones del país mientras los cultivos ilícitos siguen creciendo

Dos menores de 8 y 6 años resultaron gravemente heridos tras pisar mina antipersona: uno de ellos perdió un brazo

Capturados cuatro implicados en atentado con moto bomba en el Huila que dejó dos muertos y 32 heridos: a Karla la delató un tatuaje

Peligroso cabecilla del Tren de Aragua prófugo en Chile murió al caer de un balcón en un edificio al sur de Medellín: intentaba escapar de la Policía

ENTRETENIMIENTO

Presentador de televisión fue víctima

Presentador de televisión fue víctima de robo con arma blanca en Bogotá: “Se me acerca y me saca un cuchillo”

Karen Sevillano se defendió de las acusaciones de Yina Calderón: “No hay nada más patético que un payaso sin público”

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ decidirá su Top 10 de la temporada con un nuevo reto de eliminación

Qué ver esta noche en Disney+ Colombia

Protagonistas de ‘Las muñecas de la mafia’ revivieron sus personajes para un video en redes sociales

Deportes

EN VIVO Colombia vs. Canadá,

EN VIVO Colombia vs. Canadá, amistoso rumbo al mundial de 2026: James Rodríguez entró para el segundo tiempo en Nueva Jersey

Este sería el plan de la selección Colombia para reemplazar a Nigeria en el amistoso de noviembre: habría una opción fuerte

Boca Juniors tendría decidido el futuro de Frank Fabra: su contrato vence en diciembre de 2025

Deportivo Cali no solo va por la gloria en la Copa Libertadores Femenina: este sería el millonario premio por subirse al podio

Las Azucareras van por la Copa Libertadores Femenina: hora y dónde ver Deportivo Cali vs. Colo Colo