Alianza Verde condenó plan para atentar contra Catherine Juvinao y otros políticos: “Rechazo y preocupación”

El partido político pidió que se fortalezcan medidas para salvaguardar a la representante y garantizar la democracia en el país

Carol Salazar

Por Carol Salazar

El partido Alianza Verde pidió celeridad para investigar amenazas contra la representante Cathy Juvinao - crédito Germán Forero/Prensa Cathy Juvinao

Hay preocupación por la seguridad de los líderes políticos en Colombia, que están siendo blanco de amenazas e, incluso, atentados. En medio de un ambiente político y de orden público tensos, Blu Radio reveló que existiría un plan para atentar contra la vida de la congresista Catherine Juvinao y otros dirigentes políticos y funcionarios: la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia y el contralor general Carlos Hernán Rodríguez.

De acuerdo con el medio citado, las autoridades están investigando la situación y verificando si exintegrantes de la fuerza pública estarían involucrados. Presuntamente, estas personas querrían atribuir al Gobierno nacional los ataques que se lleguen a perpetrar.

En consecuencia, por medio de un comunicado, el partido Alianza Verde se pronunció en rechazo ante estas amenazas que habría recibido la congresista Juvinao, haciendo énfasis en la gravedad de los hechos y la necesidad de proteger el ejercicio democrático.

Autoridades investigan presunto plan para atentar contra Paloma Valencia, Carlos Rodríguez y Catherine Juvinao - crédito Colprensa

“Expresamos nuestro más profundo rechazo y preocupación por la información conocida públicamente sobre un presunto plan para atentar contra la vida de nuestra Representante a la Cámara Catherine Juvinao, así como de otros líderes del país”, señaló la colectividad en el documento.

El partido indicó que estos actos, además de poner en riesgo la integridad de sus dirigentes, afectan el derecho de la sociedad colombiana a participar en un debate público libre y sin temor. Por eso, la organización política condenó cualquier intento de silenciar a quienes ejercen funciones de representación democrática en el territorio Nacional.

Se cree que los criminales detrás del presunto plan para atentar contra los líderes políticos buscarían afectar la imagen del Gobierno - crédito Freepik

Así las cosas, la Alianza Verde solicitó a las autoridades competentes que mantengan y evalúen de forma permanente el esquema de seguridad reforzado de la representante Juvinao, con el objetivo de garantizar su eficacia. Además, instó a que se avance con rapidez en la identificación y judicialización de los responsables, así como en el fortalecimiento de los procesos del Plan Democracia para la protección de liderazgos políticos y servidores públicos en situación de riesgo.

El partido reiteró su apoyo a la congresista, que es una de las legisladoras que respaldó inicialmente al Gobierno del presidente Gustavo Petro y que, posteriormente, volcó su postura hacia la oposición. Igualmente, insistió en la importancia de construir entornos seguros para el ejercicio de la política y el control ciudadano en el país.

Desde el Partido Alianza Verde ratificamos nuestro respaldo absoluto a la representante Catherine Juvinao y reiteramos nuestro compromiso con la defensa de la vida, la dignidad y la democracia, así como con la construcción de entornos seguros para el ejercicio de la política y el control ciudadano”, concluyó la colectividad.

El partido Alianza Verde rechazó amenazas contra Catherine Juvinao - crédito @PartidoVerdeCoL/X

El representante a la Cámara Germán Rozo Anis se unió a las expresiones de rechazo al presunto plan para atentar contra la vida de las congresistas y del contralor. A través de su cuenta de X aseguró que no hay razones que validen las agresiones contra los servidores públicos.

“Rechazamos enérgicamente amenazas contra el contralor general Carlos Hernán Rodríguez, la representante @CathyJuvinao y la senadora @PalomaValenciaL. Nada justifica la violencia ni los ataques contra quienes ejercen funciones públicas”, precisó el legislador.

El congresista Germán Rozo Anis rechazó amenazas contra Catherine Juviano - crédito @GERMANROZOANIS/X

Las amenazas contra Juvinao, Valencia y Rodríguez surgen en un momento de angustia para quienes ejercen liderazgos políticos y, sobre todo, para los que aspiran a la Presidencia de Colombia en 2026. Esto, debido a hechos de violencia que se han presentado en el país que dejan en evidencia la desprotección en la que se encuentran.

El 7 de junio de 2025, por ejemplo, el senador y precandidato Miguel Uribe Turbay fue víctima de un atentado en Bogotá. Estuvo hospitalizado durante dos meses en la Fundación Santa Fe de Bogotá y falleció el 11 de agosto.

