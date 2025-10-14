Presidente Petro defendió su papel en la liberación Elkana Bohbot por el grupo Hamas: “Soy un demócrata radical”

Elkana Bohbot fue liberado tras 738 días de cautiverio en Gaza, poniendo fin a una larga espera para su familia - crédito bringelkanahome2023/IG

Tras la liberación de Elkana Bohbot, ciudadano colombo-israelí secuestrado por el grupo terrorista Hamas desde el 7 de octubre de 2023, generó una oleada de reacciones tanto en el ámbito familiar como en el político; su esposa, Rebecca González, expresó un mensaje de gratitud al conocer que el reencuentro con él ya era una realidad.

Entre sus palabras, destacó el rol del presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, en la nacionalización de Bohbot y señaló que esa decisión otorgó una protección adicional a su vida durante el cautiverio.

González afirmó con firmeza que el acto del mandatario fue un gesto que tuvo un peso vital: “Cada día estuvo marcado por el miedo, la incertidumbre y la esperanza de que este momento llegaría. Hoy, al estar aquí juntos en libertad, mi corazón está lleno de profunda gratitud”.

El regreso de Elkana Bohbot a casa marcó el fin de 737 días de secuestro bajo Hamas, y su esposa, Rebecca González, lo recibió con los brazos abiertos - crédito @bringelkanahome2023/Instagram

En medio de su testimonio, agradeció al pueblo colombiano, a las instituciones y a los medios por mantener visible el caso de su esposo, también mencionó que la intervención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue “fundamental para poner fin a esta dolorosa pesadilla”.

Las palabras de González circularon con rapidez y el presidente Gustavo Petro no dejó pasar la oportunidad para pronunciarse. Desde su cuenta oficial en la red social X, publicó un mensaje que buscó clarificar su papel en los hechos, al mismo tiempo que defendió su identidad política.

“Cierto mundo del sectarismo y del odio político no ha podido entender que soy. Soy un demócrata radical con principios. Lucho por la libertad desde hace décadas”, se lee en su publicación.

El presidente Petro reafirmó su compromiso con la libertad y acusando a sus detractores de "sectarismo político" - crédito petrogustavo/X

Petro afirmó que su trayectoria política parte de principios y de una defensa sostenida de la libertad. A través de su declaración, el presidente reafirmó su visión sobre el rol que desempeña desde su cargo y dejó ver que, ante la crítica, prefiere responder con convicción.

Conmovedor reencuentro entre Elkana Bohbot y su hijo

El mundo recibió con esperanza la noticia de la liberación de varios rehenes en Gaza, entre ellos Elkana Bohbot, que permaneció 737 días secuestrado por Hamas. Su regreso a casa es uno de los momentos más emotivos del año, especialmente por el reencuentro con su hijo de cinco años, al no veía desde su captura.

En imágenes que dieron la vuelta al mundo, se vio a Bohbot descendiendo de un vehículo oficial y corriendo hacia su hijo, al que levantó en brazos en un abrazo largo y silencioso, lleno de lágrimas y alivio.

Elkana Bohbot se reencontró con su hijo, que no veía desde su captura, y se convirtió en una imagen global de esperanza - crédito @bringelkanahome2023/Instagram

El niño, visiblemente emocionado, no soltó a su padre en varios minutos. La escena se convirtió en un símbolo de esperanza, reconciliación y resistencia en medio del prolongado conflicto en Medio Oriente.

La liberación de los últimos 20 rehenes con vida fue recibida con alegría y ofreció un cierto sentido de cierre; sin embargo, aún queda un compromiso firme por parte de familiares y activistas para recuperar los cuerpos de los rehenes que murieron y siguen en Gaza.

Con los sobrevivientes ya liberados, es probable que disminuya la presión pública para detener el conflicto, lo que podría aliviar la carga sobre el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, respecto a los siguientes pasos del acuerdo.

Israe recibió a los detenidos por Hamas durante más de 700 días en medio de la guerra - crédito Ramadan Abed/Reuters

El lunes 13 de octubre, Israel recibió los restos de cuatro rehenes fallecidos, y se espera que otros 24 cuerpos sean entregados en el marco de la primera fase del cese al fuego. Esta etapa también contempla un incremento en la entrada de alimentos y ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.