Hombres armados bajaron a ocupantes de un vehículo de la campaña de Abelardo de la Espriella y le prendieron fuego en vía que conecta a Norte de Santander con Arauca

El carro estaba destinado para transportar a quienes están recogiendo firmas para la inscripción de la candidatura a la presidencia en las elecciones del 2026

Queman vehículo de la campaña
Queman vehículo de la campaña política de Abelardo de la Espriella - crédito redes sociales/X

En horas de la madrugada del martes 14 de octubre se presentó un acto de violencia en contra de la campaña política de Abelardo de la Espriella.

Uno de los vehículos que había destinado para la recolección de firmas fue incinerado en una carretera que conecta a los departamentos de Aracua y Norte de Santander, en el sector conocido como Fundame, a pocos metros de la salida al alto de Mejue, sobre la vía secundaria que comunica a los municipios de Chinácota con Toledo.

De acuerdo a la información suministrada por W Radio, un grupo de hombres armados interceptaron el automotor, bajaron a sus ocupantes y procedieron a prenderle fuego.

El medio de comunicación informó que dentro del vehículo se encontraba Juan Carlos Santamaría director de la campaña en Arauca, en compañía de varios escoltas.

Según declaraciones del coronel Jorge Bernal, comandante de la Policía de Norte de Santander, ofrecidas a La FM, el proceso investigativo avanza sin que hasta el momento se hayan identificado a los posibles responsables del hecho.

El alto mando policial detalló: “Se realiza la investigación pertinente, aún no se tiene información precisa sobre los autores de lo sucedido. Se recibió la denuncia de quienes se movilizaban en el vehículo; se trata de cuatro personas que afortunadamente se encuentran fuera de peligro. Nadie resultó lesionado”, señaló.

Carro campaña Abelardo de la
Carro campaña Abelardo de la Espriella - crédito Cuerpo de Bomberos Voluntarios Chinacota/Facebook

En declaraciones entregadas a Semana, Santamaría narró que esta actividad ya se ha venido realizando por varias semanas y decidió hacer uso de sus propios bienes para poder continuar con las actividades, sin llegar a imaginar que iba a ser blanco de un ataque terrorista:

Yo tenía un Spark y decidí vestirlo con la publicidad de la campaña. Habíamos estado recogiendo firmas normalmente por 20 días. Decidimos trasladarnos a otro municipio. Madrugamos para que no se viera tanto el carro. Y en uno de los pasos aparecieron unos tipos armados, en motos" y agregó, “Como el carro es bajito, se aprovecharon de que no podíamos avanzar mucho, nos encañonaron, nos hicieron bajar del carro, nos dijeron que teníamos que regresarnos, que no podíamos avanzar. Obvio, todo con peores palabras y mal portados. Nosotros, en medio de todo eso, estábamos agradecidos de que nos dieron la oportunidad de regresarnos”.

En horas de la madrugada del martes 14 de octubre se presentó un acto de violencia en contra de la campaña política de Abelardo de la Espriella - crédito redes sociales/X

Santamaría hizo memoria y recordó un hecho particular de hace apenas unos días, en el que una persona en moto se detuvo para fotografiar su auto. Este detalle, que inicialmente pareció insignificante, cobra relevancia ante los hechos actuales y alimenta la preocupación sobre la propia seguridad y las verdaderas intenciones detrás de ese comportamiento, ya que no alcanza a dimensionar desde hace cuanto tiempo se han venido haciendo este tipo de seguimientos.

Varios parlamentarios han reaccionado y se solidarizaron con el acto de violencia en contra del ejercicio político de De la Espriella, entre ellas la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal.

Por medio de su cuenta de X, la precandidata del Centro Democrático, expresó su indignación ante lo ocurrido y pidió garantías de seguridad para todos los que en este momento están en carrera política: “Lamentable hecho terrorista contra la campaña de @ABDELAESPRIELLA. Nos solidarizamos con su gente que en Arauca está viviendo la violencia que el gobierno Petro ha permitido. Desde la oposición reclamamos garantías y no encontramos respuestas serias pero sí ataques por redes”.

Álvaro Uribe sobre ataque a
Álvaro Uribe sobre ataque a carro de Abelardo de la Espriella - crédito @AlvaroUribeVel/X

Por su parte, el líder natural del partido anteriormente mencionado, y condenado en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria por soborno de testigos en actuación penal y fraude procesal, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó su libertad este martes 19 de agosto, condeno los hechos de terrorismo: “Nuestra solidaridad con el Dr. Abelardo De La Espriella y su equipo de campaña en Arauca. Se requiere toda la determinación en seguridad para detener esta violencia que de nuevo amenaza a la oposición”, escribió en su cuenta de X.

Esta publicación mereció la reacción de Abelardo De La Espriella y su primer pronunciamiento sobre el atentado: “¡Gracias, Comandante! Enfrentaremos el terror venga de donde venga, no nos arredramos, seguiremos adelante”.

Abelardo de la Espriella sobre
Abelardo de la Espriella sobre ataque a carro de campaña - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Por el momento, las autoridades no han entregado un reporte oficial del atentado, y se desconoce a los responsables, no obstante, no se descarta que hayan sido grupos criminales de la zona que están en contra del ejercicio político de Abelardo, como lo sería el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que tiene presencia activa en esa zona del país.

