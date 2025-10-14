Álvaro Uribe reaccionó al ataque al equipo de Abelardo de la Espriella: “Se requiere toda la determinación en seguridad para detener esta violencia”

El exmandatario expresó solidaridad con Abelardo De La Espriella y su equipo luego de que sujetos armados incendiaran un vehículo de campaña, instando a reforzar medidas para frenar la violencia política - crédito @AlvaroUribeVel / X

Durante la madrugada del martes 14 de octubre, la campaña de Abelardo de la Espriella resultó afectada por un acto violento.

Un automóvil utilizado en el proceso de recolección de firmas terminó completamente calcinado en una vía que une Aracua con Norte de Santander.

El hecho ocurrió en la zona denominada Fundame, cerca del acceso a Mejue, en la carretera secundaria que enlaza los municipios de Chinácota y Toledo.

Luego del hecho, el expresidente Álvaro Uribe se refirió al ataque a través de su perfil en la red social X.

En su mensaje enfatizó: “Se requiere toda la determinación en seguridad para detener esta violencia”.

Según indicó W Radio, varios sujetos armados detuvieron el vehículo, obligaron a descender a quienes iban a bordo y después lo incendiaron.

En el interior del automóvil estaba Juan Carlos Santamaría, coordinador de la campaña en Arauca, junto a un grupo de escoltas, reportó el medio.

Ante lo sucedido, Álvaro Uribe expresó su respaldo a Abelardo de la Espriella y a los miembros de su campaña en Arauca, manifestando preocupación por la seguridad y el ambiente político que enfrenta la oposición.

“Nuestra solidaridad con el Dr. Abelardo De La Espriella y su equipo de campaña en Arauca. Se requiere toda la determinación en seguridad para detener esta violencia que de nuevo amenaza a la oposición”, escribió en su mensaje de su cuenta de la red social X el expresidente colombiano.