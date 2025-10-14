Colombia

“Arman una unión sin mí”: De la Espriella acusa exclusión en consulta de la derecha

El precandidato Abelardo de la Espriella cuestionó que sectores de la derecha lo quieran dejar por fuera de la consulta presidencial de marzo y advirtió que el “establecimiento teme a su crecimiento popular”

Por Mauricio Villamil

Abelardo de la Espriella
Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa

El abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella volvió a marcar distancia con varios de los aspirantes de derecha, asegurando que buscan excluirlo de la consulta que definiría el candidato de ese sector para las elecciones de 2026.

En una extensa carta dirigida a sus seguidores, el abogado conocido como “el Tigre” afirmó que “arman una unión, pero una unión sin mí, sin el tigre”, en alusión a los demás precandidatos que, según él, quieren dejarlo fuera del proceso.

Abelardo de la Espriella |
Abelardo de la Espriella | Crédito Infobae Colombia

El mensaje fue publicado en sus redes sociales y citado por Semana, donde De la Espriella insistió en que no busca poder, sino “defender la patria”. Según expresó, la estrategia de su campaña rompe con “los manuales de la vieja política” y busca diferenciarse de quienes, a su juicio, han actuado por “cálculos cobardes”.

El penalista, que ha basado su discurso en la “unidad de la derecha”, sostuvo que esa propuesta fue bien recibida hasta que comenzó a subir en los sondeos internos. “Dije claramente que si hay un candidato o candidata que tenga más acogida en el pueblo, me uno a él o a ella como un soldado de la causa. Lo dije y así lo cumpliré”, señaló.

Abelardo de la Espriella, candidato
Abelardo de la Espriella, candidato presidencial independiente junto a Álvaro Uribe, fundador del partido Centro Democrático - crédito @AlvaroUribeVel / X

De la Espriella afirmó que sus números en las encuestas no publicadas han generado preocupación entre otros precandidatos, que “temen verlo ganar”. “A mediados de agosto, en pleno pico de mis llamados a la unidad, los ataques arreciaron. ¿Eso es coincidencia? Obviamente no”, dijo.

En la misiva, el aspirante aseguró que varios de sus contrincantes han intentado desacreditarlo recordando su trayectoria como abogado defensor de figuras polémicas, entre ellas Alex Saab. “Trataron de imponer sombras pasadas, como mi defensa de Alex Saab. Me tildaron de no ser transparente, de ser un tigre de papel, un payaso, un charlatán”, escribió.

FOTO DE ARCHIVO-El empresario colombiano
FOTO DE ARCHIVO-El empresario colombiano Alex Saab | REUTERS/Leonardo Fernández Viloria

También defendió su ejercicio profesional como parte del derecho a la defensa y recordó ejemplos históricos para sustentar su posición. Mencionó al expresidente estadounidense John Adams y al líder colombiano Jorge Eliécer Gaitán como abogados penalistas que defendieron causas impopulares, pero dentro del marco de la ley.

Según explicó, los cuestionamientos aumentaron en septiembre, cuando, afirma, se intensificó el “asedio sistemático” en su contra. “A mí me atacan porque soy libre, porque no le debo favores a nadie”, expresó. El abogado insistió en que su campaña se financia con recursos propios y que no paga “bodegas digitales” ni compra apoyos.

De la Espriella enfatizó que su movimiento se sostiene con trabajo voluntario y respaldo ciudadano. “No he pagado una sola valla, no compro firmas, no pido ni recibo plata o financiación. Mi campaña es mía, de recursos propios y del alma de los colombianos”, puntualizó.

El abogado también atribuyó los ataques a sectores del “establecimiento” que, según él, “no soportan una derecha no domesticada”. Aseguró que el apoyo popular hacia su candidatura es “real y orgánico”, y que su mensaje conecta con un electorado “cansado de los políticos tradicionales”.

Abelardo De la Espriella -
Abelardo De la Espriella - Precandidato presidencial | crédito Colprensa

En su carta, De la Espriella reiteró su oposición al presidente Gustavo Petro y al petrismo. “Solo reconozco un enemigo: Petro y sus cómplices”, subrayó. Además, llamó a sus seguidores a mantener la unidad en torno al pueblo y no a los partidos políticos o élites económicas. “La unidad se hace, no se dice. La unidad es con el pueblo, no con los políticos, ni con los cacaos, ni con los heliotropos de salón en los clubes sociales”, sostuvo.

Finalmente, aseguró que pese a los ataques continuará con su campaña presidencial. “Yo llegué tarde a la repartición del miedo. Estoy firme con el pueblo. Los ataques me resbalan. Lo que me importa es salvar a Colombia del comunismo, del petrismo. Y por eso, hoy más que nunca, estoy firme con el pueblo y firme por la patria”, concluyó.

