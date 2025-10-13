Asesinato en Santander: joven fue baleado frente a un local de comidas rápidas, tenía antecedentes judiciales

Consternación en Piedecuesta, Santander, por el asesinato de un joven de 20 años - crédito Montaje Infobae

La noche del domingo 12 de octubre de 2025 dejo como saldo el asesinato de Cristian Ferney Bautista Patiño en el barrio Santelmo 1 de Piedecuesta, un hecho que conmocionó a los habitantes de este sector del área metropolitana de Santander.

La escena, captada tanto por cámaras de seguridad como por los celulares de testigos, muestra cómo dos hombres en motocicleta se acercaron a la víctima, justo frente a un local de comidas rápidas.

El parrillero descendió, empuñó un arma y disparó directamente contra Cristian Ferney Bautista, de 20 años.

De acuerdo con el informe de las autoridades, “aunque intentó correr, recibió varios impactos de escopeta en la cabeza que le causaron la muerte de inmediato”.

Las imágenes, que circularon en diferentes plataformas, permitieron a las autoridades reconstruir el ataque y avanzar en la investigación, mientras los agresores huyeron del lugar.

El CTI de la Fiscalía de Bucaramanga se encargó de hacer el levantamiento del cádaver - crédito @CTI/Sitio web

Efectivos de la Policía acordonaron la zona mientras numerosas personas observaban la escena y grababan lo ocurrido.

La inspección técnica realizada por la Sijin confirmó las heridas letales causadas por arma de fuego tipo escopeta.

Antecedentes judiciales e hipótesis de las autoridades

El caso tomó un rumbo particular tras conocerse información relevante sobre los antecedentes de la víctima.

Según el reporte oficial, Cristian Ferney Bautista contaba con una anotación judicial registrada este año por porte ilegal de armas de fuego.

Las pesquisas adelantadas por las unidades investigativas apuntan a una posible relación del joven con el grupo delincuencial Parche de La Argentina, combo que sostiene disputas con otras bandas como los Parches de Villa Nueva y de Cerros, vinculados al control del microtráfico en la zona.

Cristian Ferney Bautista fue atacado con arma de fuego - crédito Redes sociales

La Policía sostuvo que el asesinato de Bautista estaría relacionado con un ajuste de cuentas por conflictos entre grupos armados.

Las cámaras de seguridad del sector permitieron recolectar pruebas audiovisuales clave para la identificación de los sicarios. A la par, la Sijin sigue recolectando material y analizando información de los dispositivos movilizados la noche del crimen.

Capturado hombre por el asesinato y desmembramiento de la joven deportista Carolina Vitola en Barrancabermeja

La Policía Nacional detuvo a Iván Felipe Zambrano Galvis, conocido como alias Duende, señalado como presunto autor del asesinato y desmembramiento de Carolina Alejandra Vitola, una joven deportista de 17 años.

El caso tuvo lugar el 7 de mayo de 2025 en el asentamiento humano Centenario, comuna 7 de Barrancabermeja, y provocó conmoción a nivel nacional por la sevicia del hecho.

El cuerpo de la menor presentó cuatro heridas de arma de fuego.

La menor, quien practicaba taekwondo y representaba a Barrancabermeja en competencias regionales, fue hallada en una zona boscosa, con impactos de bala en el cráneo y las extremidades separadas.

La Policía Metropolitana del Magdalena Medio y la Fiscalía Seccional confirmaron estos hallazgos, que llevaron a un intenso trabajo investigativo de casi tres meses.

Iván Felipe Zambrano Galvis, conocido como alias Duende, presunto integrante de la banda Los Búcaros, fue enviado a prisión acusado de feminicidio agravado y porte ilegal de armas - crédito Policía de Santander

Los investigadores emplearon interceptaciones telefónicas, análisis periciales y entrevistas, permitiendo la identificación de los responsables.

Además de Zambrano Galvis, fueron vinculados al crimen Keiner Arrieta alias Alianza y Lizney Arenas alias La Champetua, miembros del grupo delincuencial común organizado Los Búcaros.

De acuerdo con las investigaciones, Zambrano Galvis empleó un machete para desmembrar a la adolescente, mientras sus cómplices dispararon y vigilaron la escena del homicidio.

La captura de alias Duende se realizó en la zona urbana de Bucaramanga tras labores de seguimiento coordinadas entre la Sijin y la Fiscalía.

El brigadier general William Quintero Salazar confirmó, que sobre el capturado recaen delitos como feminicidio agravado, ocultamiento y destrucción de material probatorio, hurto calificado y porte ilegal de armas.

La orden de prisión preventiva contra los tres señalados fue dictada por un juez tras la acusación formal. El secretario de Seguridad y Convivencia, Eduardo Ramírez Alipio, destacó el esfuerzo institucional: “Tres meses de trabajo incansable por parte de nuestros hombres y mujeres de la Policía y el Ejército permitieron que hoy la justicia actúe contra estos tres sujetos”.

Por su parte, la Alcaldía de Barrancabermeja ofreció una recompensa de hasta 15 millones de pesos para obtener información que condujera a los responsables.