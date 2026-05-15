Colombia

Otra paciente de Beauty Laser, centro estético en el que se vio por última vez a Yulitza Toloza, narró su experiencia: “No hay quirófano”

Una paciente explicó la improvisación y los riesgos de someterse a una intervención médica sin condiciones adecuadas ni personal especializado

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Un cirujano realiza una lipotransferencia a una paciente en una camilla en una sala oscura y deteriorada, con equipo médico y residuos orgánicos visibles.
Una intervención oficial tuvo lugar en el sur de la ciudad luego de que se conoció un caso en el que no existían normas mínimas de seguridad ni infraestructura adecuada para cirugía bajo anestesia - crédito Visuales IA

La desaparición de la ciudadana Yulitza Toloza tras someterse a una cirugía estética en Beauty Laser, centro del sur de Bogotá, ha puesto en la mira la seguridad de estos espacios.

El testimonio de Mercedes Campiz, también paciente del centro estético, en diálogo con Caracol Radio, advirtió sobre la falta de quirófano, la atención limitada y controles médicos insuficientes previos al procedimiento realizado por el supuesto cirujano identificado como Eduardo David Ramos Ramos.

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La propia Mercedes Campiz relató que en Beauty Laser los procedimientos no se efectuaban en un quirófano, sino en un pequeño cuarto. Además, explicó que la atención estaba a cargo de una enfermera esteticista.

“No hay quirófano”, precisando que “uno se cree que es un quirófano, pero… básicamente, pues es un cuarto”.

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Familiares de Yulitza Consuelo Tolosa han solicitado celeridad en su búsqueda y el esclarecimiento de lo ocurrido dentro del establecimiento donde fue vista por última vez - crédito Yulixa Tolosa/Facebook
Familiares de Yulitza Consuelo Tolosa han solicitado celeridad en su búsqueda y el esclarecimiento de lo ocurrido dentro del establecimiento donde fue vista por última vez - crédito Yulixa Tolosa/Facebook

Las operaciones se realizaban mientras los pacientes estaban canalizados en una sala con dos camillas, y desde el ingreso notó que el entorno distaba de ser un espacio adecuado para intervenciones de este tipo. Campiz agregó que la preparación incluyó suero intravenoso y anestesia colocada apenas minutos antes de la cirugía.

¿Cómo eran las condiciones en Beauty Laser?

La describió como un espacio donde el equipamiento escaseaba. Solo después de ser sedada, notó que no ingresaba a un área quirúrgica profesional, sino a “un cuartico pequeño”.

La intervención fue realizada por solo tres personas: el supuesto cirujano identificado como Eduardo David Ramos Ramos, una anestesióloga y la enfermera esteticista. Estas últimas dos personas no han sido identificadas.

Falta de valoración médica y protocolos

Sobre la fase previa a la cirugía, Campiz detalló la ausencia de exámenes médicos especializados: “A mí nunca me vio un cardiólogo. Ellos lo que me dijeron fue que tenía que llevar un electrocardiograma y, pues, me lo leyeron diez minuticos antes de entrar a procedimiento”.

Bomberos y policías ingresaron por la fuerza al establecimiento Beauty Laser tras las denuncias de irregularidades y la desaparición de una paciente luego de una cirugía estética - crédito @maurovan/X
Bomberos y policías ingresaron por la fuerza al establecimiento Beauty Laser tras las denuncias de irregularidades y la desaparición de una paciente luego de una cirugía estética - crédito @maurovan/X

La llamada valoración médica no estuvo a cargo de un cirujano, ya que conoció a Ramos Ramos escasos minutos antes de la intervención: “El cirujano lo conocí fue ya diez minutos antes de entrar al quirófano… la valoración la hace una de las esteticistas del lugar que dice ser enfermera también”.

Al ingresar, Campiz solo halló una camilla y un espacio restringido donde “solamente, pues, podían como transitar ellos”. La anestesia local fue suministrada antes de iniciar el procedimiento por la anestesióloga.

Acceso y captación de pacientes

En su conversación con Caracol Radio, la paciente indicó que encontró Beauty Laser mediante redes sociales, primer contacto que se trasladó a WhatsApp tras búsquedas en internet.

Aunque en la primera consulta dudó de la seguridad, terminó convencida por los comentarios de otras pacientes, quienes aseguraban que “todo vale la pena”. Destacó haber consultado a varias mujeres en la sala de espera, quienes le compartieron testimonios de procedimientos previos.

En la primera consulta, Campiz confesó haber dudado de la seguridad del sitio, pero terminó convencida por los comentarios de otras pacientes que esperaban en el lugar: “Me dejé llevar básicamente por los testimonios de personas que ya se habían hecho el procedimiento”. Destacó que en la sala de espera consultó a varias mujeres, quienes respondieron con frases como “yo me hice un tratamiento acá, a mí me ha ido bien” o “todo vale la pena”.

El costo total pagado por Campiz fue de $4.600.000, de los cuales $3.600.000 correspondían a la intervención quirúrgica y el resto a insumos postoperatorios como fajas, medicamentos y otros gastos.

Familiares denuncian inconsistencias sobre la atención y permanencia de pacientes en el inmueble donde fue atendida la mujer desaparecida - crédito Bosa A7, @Maurvan/X y Beauty Láser Estética
Familiares denuncian inconsistencias sobre la atención y permanencia de pacientes en el inmueble donde fue atendida la mujer desaparecida - crédito Bosa A7, @Maurvan/X y Beauty Láser Estética

Con la denuncia pública, la Secretaría de Salud de Bogotá selló el local donde se realizaban los procedimientos, Caracol Radio. La identidad del supuesto cirujano de nacionalidad venezolana fue confirmada, aunque tanto él como el resto del personal abandonaron el sitio tras la desaparición de Yulitza Toloza.

Hasta el momento, se ha determinado que el centro no contaba con infraestructura ni protocolos mínimos para procedimientos de cirugía y anestesia, lo cual implica que, en contextos semejantes, la capacidad de respuesta médica ante cualquier complicación se ve limitada por la ausencia de equipo y de personal especializado.

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