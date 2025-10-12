Colombia

Valentina Taguado emociona en ‘MasterChef Celebrity’: alcanza el top 10 y rinde tributo a su abuela

La locutora celebró su ingreso entre los mejores del concurso dedicando el logro a su abuela fallecida, conmoviendo a seguidores y compañeros

Daniel Ospina

Por Daniel Ospina

Valentina Taguado hizo dedicatoria a
Valentina Taguado hizo dedicatoria a su abuela tras alzarse con la victoria en el más reciente reto de 'MasterChef Celebrity' - crédito Canal RCN

El ingreso de Valentina Taguado al selecto grupo de los diez mejores participantes de MasterChef Celebrity Colombia estuvo marcado por un homenaje cargado de emotividad.

La locutora, reconocida por su participación en el formato del Canal RCN, se impuso en la más reciente prueba junto a su compañero Raul Ocampo, por lo que ahora ambos se suman a Violeta Bergonzi en el Top 10 de la competencia.

En su cuenta de Instagram, Taguado dedicó este logro a su abuela, fallecida meses atrás mientras se realizaban las grabaciones. Según señaló la comediante en diversas oportunidades, su abuela tuvo un papel fundamental en su vida y su deceso la afectó profundamente, al punto que dudó sobre su permanencia en el programa.

La humorista reveló que su
La humorista reveló que su reciente ausencia en 'MasterChef Celebrity' se relacionó con el fallecimiento de su abuela, ocurrida en abril pasado - crédito @valentinataguado/Instagram

De hecho, durante la semana Valentina faltó a varios episodios, sin que se dieran razones en la transmisión. Inicialmente los usuarios especularon con que se relacionaba con el virus que circuló en el estudio previamente. Debido a que no se pronunció acerca de sus primeras ausencias y ante la insistencia de sus seguidores, la propia Taguado se pronunció.

Según explicó que su alejamiento se debió a dos motivos principales: primero, un brote viral que afectó a varios miembros de la producción, impidiéndole trabajar por razones legales y de salud; y segundo, la pérdida de su abuela, acontecimiento que coincidió con la definición del top 10.

Taguado alcanzó el Top 10
Taguado alcanzó el Top 10 de 'MasterChef Celebrity' junto con Raul Ocampo - crédito Canal RCN

Adicionalmente, en el programa ¿Qué hay pa’ dañar?, exclusivo de la sección digital de RCN, Taguado relató que la muerte de su abuela en abril pasado la sumió en una profunda tristeza y la llevó a cuestionarse su permanencia en el concurso.

“Llega un punto donde uno dice: ¿Qué está pasando? ¿Yo tengo que renunciar? Yo tengo que cambiar mi vida, no sé qué está pasando”, expresó la locutora. La situación la llevó a considerar seriamente la posibilidad de abandonar la competencia, al sentirse sin ánimo ni claridad para continuar.

A pesar de las dudas, Taguado finalmente tomó la decisión de retornar a MasterChef Celebrity y, en el episodio emitido el 10 de octubre, logró asegurar su lugar entre los diez mejores concursantes.

Este capítulo fue especialmente significativo para ella, ya que compartió la victoria con su amigo Raúl Ocampo y la dedicó a la memoria de su abuela. “No cocinamos solos, nuestros ángeles estuvieron con nosotros🕊️❤️‍🩹, Gracias Raúl, por compartir esto conmigo, te amo”, publicó Taguado en su Instagram, con fotografías del momento en que se realizó la prueba, mensaje al que Ocampo añadió en los comentarios: “Un día muy feliz. ¿Contexto? Entramos al top 10 de Máster Chef. Aguelita de Vale, como dice tu nieta”.

La relación de Taguado con su abuela había sido especialmente cercana, como lo demostró en abril al anunciar su fallecimiento mediante una historia en la que resaltó los valores y el cariño recibidos: “Desde ya me haces mucha falta. Te amo. Un abrazo a mi ‘aguelito’, cuéntale muchos chistes malos. Descansa mi reina linda, gracias por siempre darnos tanto amor”, escribió entonces la locutora.

Pichingo sufrió fuerte accidente durante el reto de campo

Pichingo sufrió accidente en la
Pichingo sufrió accidente en la cocina de 'MasterChef' dejando en desventaja a su equipo - crédito captura de pantalla Canal RCN

El reto que vio a Valentina y Raul alzarse con la victoria, se desarrolló en la cabaña de Alpina, en Sopó, donde tuvieron que preparar 80 postres para un grupo de comensales.

Los equipos fueron formados por Violeta Bergonzi, quien ya tenía asegurado su cupo, lo que generó tensiones por las estrategias que generó, especialmente con Michelle Rouillard, pues su equipo en el que también figuraron Ricardo Vesga y Pichingo, recibió el desafío de preparar un “postre del futuro”, debido a que ninguno de los tres tenía destrezas en ese ámbito.

Desde el inicio, el grupo mostró ideas divergentes sobre la ejecución del plato, lo que dificultó el trabajo en equipo. En medio del proceso, 40 alfajores en los que estaban trabajando se quemaron, y cuando Pichingo quisó sacarlos del horno sufrió una fuerte quemadura en su mano derecha, lo que lo obligó a detenerse.

El chef Jorge Rausch acudió rápidamente en ayuda del humorista con hielo en mano, pero este continuó cocinando pese al dolor.

