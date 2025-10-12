Otra vez motero sin control en Cali: se llevó hasta los conos de los policías

Todo el hecho quedó en video, por lo que ha despertó un debate apasionado en redes - crédito @caliinformanoticias / TikTok

A pesar de los refuerzos en la vigilancia y los llamados constantes a la responsabilidad vial, la escena captada en un video reciente en Cali puso en primer plano la problemática de la circulación de motociclistas por el carril exclusivo del sistema masivo MÍO.

Las imágenes muestran cómo, durante un operativo de tránsito en la intersección de la carrera 15 con calle 29, (luego de la curva) un motociclista decidió apostar a la fuga (y a la velocidad) arrollando una valla de plástico y desafiando tanto a los agentes como a las normas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según la Secretaría de Movilidad de Cali, lo ocurrido no es un hecho aislado. Los operativos se han intensificado en varios puntos de la ciudad, pero no faltan motociclistas que, en plena maniobra, optan por derribar barandas o ignorar cualquier señal de alto. La prioridad, advierten las autoridades, debería ser preservar la vida de todos los actores viales, tanto conductores como funcionarios, ya que este tipo de acciones pueden derivar en tragedias.

En el video se ve como el hombre pasa a toda velocidad por el reten sin que los agentes puedan impedir el hecho - crédito @caliinformanoticias / TikTok

Las redes sociales no tardaron en avivar el debate, exponiendo opiniones tan diversas como apasionadas. Un usuario cuestionó la legalidad del operativo, detallando: “para que un operativo de tránsito brinde el debido proceso y que sea legal... tiene que cumplir el código nacional de tránsito y unos lineamientos donde el ministerio de transporte se pronuncia…”, y añadió las condiciones mínimas para su legitimidad, como la presencia de al menos ocho agentes, la ubicación en línea recta y la debida señalización. Todo esto, según el comentarista, está respaldado por el artículo 29 de la Constitución política de Colombia.

Otros, en cambio, se posicionaron a favor de una mayor firmeza en los controles. Una reacción opuesta celebró la presencia de los operativos y exigió mano dura: “Ojalá sigan y con más intensidad esos retenes y agarren todos esos gamines”.

Las autoridades insisten en que el respeto por las normas y los controles es clave para una circulación segura. Aunque el video viral generó sorpresa incluso entre las propias filas (en el audio, el secretario de Movilidad pregunta si la cámara logró captar la escena), el trasfondo va más allá del asombro.

Lo que está en juego es el delicado equilibrio entre procedimientos ajustados a la ley y la protección de la integridad de quienes transitan las vías, así como de aquellos encargados de custodiar el tráfico.

Mientras Cali sigue intensificando la vigilancia sobre uno de sus corredores más transitados, la tensión entre ciudadanía y autoridades se mantiene viva en el asfalto y en el espacio digital, remarcando que la seguridad vial es hoy un tema tan urgente como vigente.