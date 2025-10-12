Colombia

Operativo en Nariño: incautan armas y drogas del ELN y capturan a dos presuntos integrantes

Las autoridades realizaron acciones simultáneas en Linares y Samaniego, donde hallaron fusiles, granadas, municiones y cargamentos de cocaína, así como equipos para el procesamiento de droga

Dahana Ospina

Por Dahana Ospina

El material incautado está valorado
El material incautado está valorado en más de 600 millones de pesos. - crédito Ejército

En acciones coordinadas en el suroeste del país, el Ejército Nacional y la Policía Nacional realizaron un operativo de alto impacto que permitió la incautación de armas y drogas pertenecientes al Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el departamento de Nariño, con la captura de dos integrantes de esa organización.

Las intervenciones, efectuadas en los municipios de Linares y Samaniego, dejaron al descubierto material de guerra con capacidad para atentar contra la seguridad regional y un cargamento de cocaína valorado en más de 600 millones de pesos.

La principal operación tuvo lugar en la vereda Bella Florida, municipio de Linares, donde las tropas hallaron un escondite ilegal, empleado presuntamente por el ELN para el almacenamiento de armas de fuego y municiones.

En el lugar, las autoridades confiscaron dos fusiles AK-47, veinticinco granadas de 81 milímetros y ciento treinta y siete cartuchos de distintos calibres, así como una bandera alusiva al grupo armado. Toda la mercancía decomisada representa, según fuentes militares, una grave amenaza para la seguridad y la estabilidad en la región de Nariño.

Parte del armamento incautado al
Parte del armamento incautado al ELN durante los operativos en municipios de Nariño quedó bajo custodia de las autoridades militares. - crédito Ejército

En una acción paralela realizada en el municipio de Samaniego, unidades del Ejército y la Policía capturaron a dos presuntos integrantes del ELN involucrados en actividades de narcotráfico. A los detenidos les fue decomisada una carga compuesta por ocho kilos y medio de pasta base de coca y ciento dieciséis kilos de clorhidrato de cocaína, sumado a armas, municiones, grameras y otros elementos destinados al procesamiento y tráfico de estupefacientes.

El valor del material incautado asciende a 664 millones de pesos, segmentando un importante flujo de recursos para las finanzas del grupo insurgente.

Las autoridades manifestaron que la estructura criminal buscaba fortalecer y expandir las redes de narcotráfico del ELN hacia el sur del país, lo que habría agravado los riesgos asociados al incremento de la violencia y la vulnerabilidad social en el departamento de Nariño.

La intervención conjunta obedece a la política nacional de choque contra los grupos armados organizados, y consolida los esfuerzos institucionales para debilitar la capacidad operativa y logística del ELN en la zona.

Los uniformados presentaron la droga
Los uniformados presentaron la droga y los implementos decomisados durante la intervención conjunta en Linares y Samaniego. - crédito Ejército Nacional

El operativo integra una secuencia de intervenciones consecutivas que, según fuentes castrenses, han permitido durante el año la incautación sistemática de armamento y sustancias ilícitas utilizadas por el ELN para apoyar su accionar en distintas regiones. El decomiso resalta la magnitud de los recursos logísticos empleados por el grupo armado y la prioridad de la estrategia gubernamental en la contención de su avance.

Desmovilización en Risaralda

Por otro lado, en el departamento de Risaralda, el Ejército Nacional reportó la desmovilización de dos integrantes del GAO ELN conocidos con los alias de Murcia y Chinga, quienes decidieron presentar su rendición ante las autoridades. Los individuos, según voceros institucionales, declararon haber sido miembros de la red de apoyo al terrorismo en los departamentos de Chocó y Risaralda, y optaron por acogerse a los beneficios ofrecidos por el Gobierno nacional como incentivo para la reintegración social.

Las fuerzas militares, mediante la Octava Brigada y el Batallón de Artillería de Campaña N.° 8 San Mateo, aseguraron que la información aportada por los desmovilizados se incorporará a las operaciones en curso, aportando conocimiento crucial sobre la estructura del ELN y sus redes de apoyo en el occidente del país.

Ejército Nacional logra la desmovilización
Ejército Nacional logra la desmovilización de dos integrantes del GAO ELN en Risaralda. - crédito Ejército Nacional logra la desmovilización de dos integrantes del GAO ELN en Risaralda

Con estos resultados, el Ejército Nacional y la Policía Nacional reiteraron su compromiso de mantener el despliegue institucional en la región y sostener la ofensiva integral contra las estructuras responsables del tráfico de armas y drogas en Nariño. La estrategia busca prevenir la expansión de organizaciones ilegales e incrementar los niveles de seguridad en los municipios afectados por el conflicto armado y el narcotráfico.

