Ali Stone compite en los Latin Grammy por tercer año consecutivo con su canción “TRNA”: “Me emocionaría mucho llevármelo”

Ali Stone, productora, multiinstrumentista y cantautora colombiana radicada en Los Ángeles, fue nominada a Mejor canción rock por "TRNA" en los LAtin Grammy 2025 - crédito @itsalistone/Instagram

Con el paso de los años, Ali Stone va cobrando más protagonismo en el panorama musical latinoamericano. Su faceta como productora, sumada a sus capacidades como multiinstrumentista, compositora y cantante le permitieron desarrollar una carrera con participaciones en producciones de todo tipo en distintos roles, y a la par le dieron alas para iniciar una carrera musical propia, que destaca por su particularidad.

Y esa particularidad es reconocida nuevamente por los Latin Grammy, que la nominaron en la categoría de Mejor Canción Rock en su edición 2025 por TRNA, sencillo incluido en su álbum A través del espejo. La gala, que se realizará el 13 de noviembre en Las Vegas, la pondrá a competir por el gramófono con figuras como Fito Páez, Eruca Sativa o A.N.I.MA.L.

Inspirado en la obra literaria de Lewis Carroll, A través del espejo plasma un viaje personal y musical que repasa diferentes etapas de la vida de la artista. Cada canción funciona como un capítulo de ese reencuentro introspectivo, mientras que la producción y los arreglos muestran su sello. En TRNA, de hecho, exhibe su faceta más elaborada, con momentos de piano y solos de guitarra con una fuerza dramática notable, que acompañan su voz.

La nominación de TRNA marca la quinta ocasión en la que la Academia Latina de la Grabación reconoce la labor de Ali Stone. Por eso, a un mes de la gala y desde su estudio en Los Ángeles, la artista habló con Infobae Colombia de esta nominación, sus experiencias asistiendo a las galas, y hasta de sus próximos proyectos que incluyen trabajo con Major Lazer.

Infobae: Tercera nominación consecutiva al Latin Grammy, esta vez a Mejor canción de rock. Está compitiendo con Eruca Sativa, Fito Páez, A.N.I.M.A.L. y Renee. ¿Cómo se siente ¿Cómo lo maneja?

Ali Stone: Muy emocionante, la verdad. Es mi quinta nominación y también mi tercer año también en categoría de rock. Es lo máximo, estoy ahí bien fuerte representando a las mujeres y, sobre todo, a Colombia, porque soy la única artista colombiana en la categoría, y la única artista independiente también. Todos son de disquera, menos yo.

Casi que es como anti industria, anti comercial, anti todo, porque hice una canción bien rara, la verdad. Y que esté nominada una canción así, que no tiene la estructura tradicional sino que es un poema, las letras nunca se repiten, y los coros son solos de guitarra metaleros, donde cada sección siempre cambia... es bien inusual. No es nada comercial, entonces, es fascinante que con una canción que se sale de la regla, justamente por eso es que llame la atención.

Es su tercer año consecutivo nominada a los Latin Grammy. Llegados a este punto, ¿Marcaría una diferencia el hecho mismo de la nominación frente a llevarse el gramófono?

Me emocionaría mucho llevármelo. O sea, yo incluso digo que ya de por sí la nominación es como ganar de cierta manera, quedo con ese reconocimiento. Pero bueno, si lo ganara, increíble porquees una canción hecha cien por ciento por mí. Todo en composición, producción, toqué todos los instrumentos, mezcla, máster, etcétera. Incluso sería la primera vez que una canción hecha cien por ciento por alguien gana un Grammy (risas). Eso estaría chévere.

Pero independiente de lo que suceda, que para mí ya es como una ganancia de cierta manera. Hice lo que tenía que hacer con mi disco, canalizarlo, liberarlo y tengo esa sensación de que independiente de lo que pase, ya tengo la satisfacción entera de que lo hice para mí. Y por eso es tan particular y tan ecléctico.

Ha estado tres años seguidos en las galas de los Latin Grammy. ¿Cómo es esa experiencia? ¿Cómo es estar ahí?

Es supercool. La verdad, casi que uno pierde la noción del tiempo un poco, sobre todo estando nominado, porque te toca estar yendo de un evento a otro, que entrevistas, que arreglarse, cambiarse el maquillaje, el vestido, etcétera. Sobre todo porque yo me llevo mis vestuarios (risas) superelaborados, que requieren producción. En eso digo: “Bueno, es parte de mi, de mi intención y de mi narrativa”.

Por ejemplo, en los anteriores, yo me llevé unos trajes superafilados llenos de dragones, camaleones, que yo me los tenía que pegar, amarrar. Todo eso requería tiempo y como ir de una cosa a otra.

Entonces, es una semana increíble y obviamente, de mucho trabajo. Uno termina trabajando un montón en ese aspecto, pero también es muy bonito porque una termina reencontrándose con colegas de Colombia o México, que viajan. Es una reunión de compañeros del mundo.

'A Través Del Espejo', el segundo trabajo de la colombiana Ali Stone, se publicó en plataformas digitales el pasado 28 de mayo - crédito cortesía Criteria Entertainment

¿Ya tiene decidido cómo va a ser su atuendo en la próxima gala?

Ya dejé la barra alta (ríe) desde el año pasado con los vestidos que te contaba, superelaborados y cada uno inspirado en mi álbum. Este año quiero hacer exactamente lo mismo, utilizar esos símbolos que tengo presentes en mi álbum y están incluso en mis videos.

Todo eso, quiero incorporarlo en mis atuendos, y estoy superemocionada porque siento que ya estos son otro nivel, una transformación. Los del año pasado tenían esta onda un poco más metalizada y dragónica de cierta manera. Este como que va a tener un poquito más de ese estilo clásico, superafilado, un poco pensando en el mundo de Alicia en el País de las Maravillas.

Todo esto lo estoy haciendo con Julián Pinzón, que es el que me ha hecho a mí toda mi ropa desde que comencé mi carrera hace 12 años. Yo con él he creado todos mis atuendos icónicos, y me encanta también que es diseño cien por ciento colombiano. Quiero representar a Colombia en todo aspecto, y la joyería también me la está haciendo una amiga joyera. Voy a llevar unas nuevas, enormes, pero todo colombiano. Ahí pronto podrán ver. No quiero dañar la sorpresa porque, va a estar bien épico. (risas).

La artista compite en la categoría Mejor canción rock junto a figuras consagradas como Fito Páez, Eruca Sativa o A.N.I.M.A.L. - crédito Latin Grammy

De los artistas que van a estar este año en los Latin Grammy, ¿Hay alguno en particular con el que le gustaría cruzarse e interactuar con él? Y sobre todo ¿Hay alguien que no conozca todavía personalmente y que quiera conocer en persona en ese momento?

Buena pregunta.. Podría ser Ca7riel y Paco Amoroso, amo su música. Creo que nunca en mi vida me he cruzado con Bad Bunny. Nunca. Estaría cool sobre todo porque me encanta que él también se viste super inesperado. Con Karol G sí me he cruzado en los Grammys, pero también será superchévere poder reencontraros de nuevo. Shakira, que no sé si irá, pero está ahí nominada también. Y uno que me emociona, aunque ya nos conocemos pero que me parece chévere poder volverlo a ver después de tantos años, porque hace muchísimo que no lo veo: Andrés Cepeda.

¿Está trabajando en nueva música en este momento? ¿O está más centrada en producción? ¿Cómo es su día a día a un mes de los Latin Grammy?

Está de locos, porque sigo obviamente trabajando en cosas mías. Y por otro lado, sigo trabajando en cosas de otros artistas. Incluso tengo un par de viajes en estos días, hay proyectos muy próximos que ya incluso han estado como posteando en redes. Por ejemplo, lo nuevo de Major Lazer, que yo ya con ellos llevo trabajando desde 2023 y con Diplo y todo eso. Empezó a salir todo de nuevo porque ya anunciaron que ahora tienen un nuevo miembro que es mujer y tal. Esta nueva música hace parte de toda esa onda y ya han posteado reels de la música que yo he hecho con ellos. Entonces, ahí pueden ir a chismosear porque ya está en la cuenta de Major Lazer.

También hay nueva música de Paty Cantú que justo va a salir este mes y también armé lla nueva gira de ella, y la de Debi Nova, que también comienza este mes. Justo Debi va a estar contando en Bogotá, también. En eso he estado súper ocupada con todo, entonces no sé ni en qué horario estoy. Pero también es positivo eso que cuando uno está tan ocupado es como el tiempo vuela verdaderamente.