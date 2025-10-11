María Fernanda Cabal pidió que operación estadounidense contra lanchas se extienda al Caribe colombiano: “Ojalá”

María Fernanda Cabal pidió que la operación estadounidense de ataques a lanchas se extienda a aguas internacionales cerca del Caribe colombiano - crédito María Fernanda Cabal/Facebook

María Fernanda Cabal aprovechó un mensaje de Gustavo Petro sobre la intervención del Gobierno de los Estados Unidos para afirmar que, además de apoyar el uso de misiles contra embarcaciones presuntamente asociadas con el tráfico de drogas, pedir que las operaciones se extiendan a aguas internaciones en el Caribe Colombiano.

El mensaje inicial del jefe de Estado fue hacer la petición de una “comisión internacional de investigación para averiguar quiénes son las personas asesinadas por misiles en el Caribe y su nacionalidad”.

Al respecto, la senadora opositora y precandidata presidencial le escribió: “Preocupado por la gran tarea de los EEUU que en legítima defensa está dando de baja a los terroristas narcotraficantes en el Caribe”.

Y añadió: “Ojalá esa operación se extendiera al Caribe colombiano en aguas internacionales. Es el narcotráfico el que alimenta la violencia en nuestros países”.

Noticia en desarrollo...