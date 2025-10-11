Day Vásquez llamó “mentiroso” al abogado de Nicolás Petro, que la acusó de obstrucción a la justicia: “Ya no sabe ni que decir”

El abogado de Nicolás Petro, Alejandro Carranza, lanzó duras acusaciones contra Day Vásquez y ella se defendió - crédito @dayvasquezcdd/Instagram - @HombreJurista/X

El enfrentamiento entre Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro Burgos, y el abogado defensor del hijo del presidente Gustavo Petro, Alejandro Carranza, sigue escalando.

Este último, que representa legalmente a Nicolás Petro en el caso que enfrenta por presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, arremetió públicamente contra la barranquillera, acusándola de mentir ante la justicia y de incumplir con sus compromisos legales.

Carranza expresó su descontento con la supuesta actitud de Vásquez en un mensaje contundente publicado en su cuenta de X. En su publicación, el abogado no solo atacó a la ‘testigo estrella’ del caso, sino que involucró a otros actores clave del proceso, incluyendo a fiscales y periodistas.

En primer lugar, Carranza acusó a Vásquez de entorpecer el avance del proceso legal; aseguró que la ‘testigo estrella’ del caso había “jugado con la justicia” y, al mismo tiempo, “cantaba a carcajadas”, al insinuar que su actitud no era seria ni responsable en el proceso judicial.

Carranza continuó con fuertes afirmaciones sobre las acciones de la exesposa de Nicolás Petro en relación con el Juzgado 15 Penal de Garantías de Barranquilla. Según él, Vásquez habría engañado a este tribunal junto con Mario Burgos (exfiscal del caso), presuntamente mintiendo sobre su “principio de oportunidad” en el proceso.

En este sentido, el abogado destacó que, mientras Vásquez incumplía sus compromisos legales, había ocultado bienes y recursos que, según él, debían ser entregados a la justicia.

De acuerdo con el abogado, estos hechos fueron parte de un intento de manipulación y victimización, apoyado por ciertos sectores de la Fiscalía; de igual manera, se refirió específicamente a la fiscal Lucy Laborde, sugiriendo que su actuar estaba sesgado y manipulado por intereses ajenos a la justicia.

Para Carranza, la colaboración de Vásquez con la Fiscalía representaba un intento de hacer parecer que ella era una víctima en el proceso, mientras que en realidad, según su opinión, estaba cometiendo delitos.

Carranza también dedicó parte de su mensaje a atacar a la periodista Vicky Dávila, al que acusó de ser parte de un grupo de personas que, según él, manipulan la información y la opinión pública en su favor. La tildó de “abusiva” y “moralmente vacía”, bajo el argumento de que, al igual que algunos miembros de la Fiscalía, la actual precandidata presidencial estaba utilizando su influencia para favorecer a ciertos intereses políticos.

En medio de este panorama de acusaciones y ataques, Carranza dejó claro que su defensa de Nicolás Petro no se vería afectada por las manipulaciones externas y que seguirían luchando por demostrar la inocencia de su cliente.

La respuesta tajante de Day Vásquez: “No sea mentiroso”

Ante las fuertes declaraciones de Carranza, Day Vásquez no tardó en responder. A través de su cuenta de X, la exesposa de Nicolás Petro negó rotundamente las acusaciones y le exigió al abogado dejar de difundir mentiras.

En su mensaje, la barranquillera expresó que siempre ha cumplido con sus compromisos legales y que, lejos de ocultar bienes, estos ya están en manos de la Fiscalía, como parte de su colaboración con el proceso judicial.

“SIEMPRE he cumplido con mis compromisos… No sea MENTIROSO! Los bienes están en poder de la fiscalía. Deje de mentir, ya no sabe ni que decir, Ni mucho menos sabe que hacer (sic)”, escribió Vásquez.

Vásquez fue clara al señalar que no tiene ninguna intención de obstruir el trabajo de las autoridades, como sugiere Carranza. Por el contrario, reafirmó su disposición a cooperar con la justicia, asegurando que todas las pruebas y bienes que ha entregado están siendo manejados por los fiscales correspondientes, sin que haya existido ningún tipo de ocultamiento o manipulación de su parte.