Internacional de Bogotá y Atlético Nacional se enfrentarán en el estadio Metropolitano de Techo

El directivo del equipo bogotano aseguró que la ansiedad de enfrentar a Nacional lo deben canalizar para que no les juegue en contra - crédito Diego Suárez/Infobae

A través de un comunicado, Internacional de Bogotá oficializó el estadio para su enfrentamiento ante Atlético Nacional por los cuartos de final de la Liga BetPlay 2026-1. Se trata del estadio Metropolitano de Techo, en el que habitualmente oficia como local, el próximo sábado 9 de mayo a las 04:00 p. m. La boletería estará disponible en la página web del club a partir de las 8:30 p.m. del jueves 7 de mayo.

En el comunicado, el equipo que clasificó en la octava casilla del Todos contra Todos, lamentó no lograr que el partido se desarrollará en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

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“Durante los últimos días sostuvimos múltiples conversaciones y mesas de trabajo con la Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia para el Fútbol y demás actores involucrados en la organización del evento, trabajando intensamente para encontrar alternativas que permitieran realizar este encuentro en el Estadio El Campín y vivir una verdadera fiesta del fútbol en Bogotá. Desafortunadamente, no fue posible llevar a cabo el evento en las condiciones que soñábamos para la ciudad, para los hinchas y para el fútbol colombiano”, indica el texto.

Tigres de Bogotá quiere recibir a Atlético Nacional en el estadio el Campin - crédito Atlético Nacional

Las razones por las que negaron la posibilidad de jugar en El Campín

Asimismo, Internacional de Bogotá dejó claro que no fue por falta de condiciones de seguridad por las que no se pudo desarrollar el partido en el estadio El Campín. “Queremos reconocer especialmente la disposición, apertura y compromiso de la Policía Nacional, institución que en todo momento mostró voluntad de colaborar y acompañar la construcción de soluciones, siempre desde el cumplimiento de su deber y sus capacidades operativas”.

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Por último, afirmó que no se permitirán prendas alusivas a Atlético Nacional. Algo importante bajo el contexto del alto número de hinchas que tiene el equipo medellinense en Bogotá. “Asimismo, se nos ha informado que no se permitirá el ingreso de personas con prendas, símbolos o elementos alusivos a la hinchada visitante, en cumplimiento de las disposiciones definidas para el evento”, finalizó Internacional de Bogotá.

Internacional de Bogotá es el equipo con mayor probabilidad de clasificar a las finales del fútbol colombiano - crédito Colprensa/Catalina Olaya

Las consecuencias que puede traer la realización de este partido en el estadio Metropolitano de Techo giran en torno a la gran taquilla que puede generar realizarlo en el estadio Nemesio Camacho El Campín, pues mientras este último alcanza a albergar 35.000 asistentes, Techo ronda los 9.000 espectadores. De ahí, la razón principal por la que Internacional de Bogotá quería realizar este partido en El Campín.

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¿Cuándo jugaría Atlético Nacional en el estadio Nemesio Camacho el Campín?

El partido que Atlético Nacional sí jugaría en el estadio Nemesio Camacho El Campín, bajo un contexto en el que enfrente a un rival distinto a Millonarios o Independiente Santa Fe - que siempre oficializan como local allí - sería ante Tigres de Bogotá. El duelo será válido por Copa BetPlay 2026 en los playoffs de los octavos de final, y la programación está por definir.

Internacional de Bogotá clasificó por primera vez a los cuartos de final del fútbol colombiano - crédito Internacional de Bogotá

Daniel Bohorquez, gerente deportivo del club, expuso en entrevista con Infobae Colombia, que el club ya presentó la documentación necesaria para que le avalaran el permiso. Sin respuesta aún, pues restan reuniones pactadas para la semana entrante, pero sí con la preocupación, afirmó Bohórquez, de este antecedente, en el que a un equipo que no oficia como local en El Campín, no le presten el estadio para recibir a Atlético Nacional.

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Incluso, es tal el deseo de los equipos que enfrentan a Atlético Nacional de oficiar como local en un estadio con alta capacidad de espectadores, que Internacional de Bogotá tanteó la posibilidad de jugar el partido en el estadio La Independencia de Tunja, que tiene mayor capacidad que Techo, pero para infortunio del equipo de Bogotá, los tiempos no permitían llevar a cabo el proceso previo necesario. Asimismo, Tigres de Bogotá, también tiene presente otras opciones por si su solicitud termina con el mismo desenlace que tuvo la de Internacional de Bogotá.