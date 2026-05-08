Gustavo Petro causó fuertes opiniones en debate entre Claudia López, Paloma Valencia y Sergio Fajardo: esta fue la pregunta que generó revuelo

Claudia López, Paloma Valencia y Sergio Fajardo hicieron parte del debate 'Antioquia vota por Colombia', organizado en Medellín - crédito @elcolombiano/X

La posibilidad de que el presidente de la República, Gustavo Petro, sea requerido en extradición por la justicia de Estados Unidos sigue siendo, sin duda, tema de consulta en los espacios de discusión entre algunos de los candidatos al primer cargo de la Nación, como ocurrió en la noche del jueves 7 de mayo, durante el debate “Antioquia Vota por Colombia”, organizado por El Colombiano, Teleantioquia, Telemedellín y Blu Radio.

El motivo: las indagaciones que avanzan en territorio norteamericano en contra del jefe de Estado que buscarían relacionarlo, al parecer, con una serie de conductas que merecen un profundo análisis. De hecho, el eje que obligó a los aspirantes a pronunciarse sobre el particular fue una pregunta que, si bien está soportada en hipótesis, obligaría a los candidatos a tomar ciertas posturas que puedan dar luces de sus acciones.

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Gustavo Petro enfrenta una indagación penal abierta por dos fiscalías federales de Estados Unidos que indagan sus presuntos vínculos con el narcotráfico y la financiación ilegal de su campaña presidencial de 2022- crédito Infobae Colombia

En caso de que las autoridades estadounidenses formalizaran la solicitud de extradición de Petro, que actualmente enfrenta investigaciones federales en los distritos Sur y Este de Nueva York por presuntos vínculos con el narcotráfico y financiación ilícita de campaña, los panelistas le consultaron a Claudia López, Paloma Valencia y Sergio Fajardo sobre si tomarían decisiones relacionadas al traslado del gobernante.

Esta cuestión ha ido ganando relevancia luego de que, el 24 de octubre de 2025, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Tesoro estadounidense sancionó al propio Petro, a su esposa, Verónica Alcocer y a su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos; además del ministro Armando Benedetti, congelando sus activos y prohibiendo cualquier transacción financiera con ciudadanos o empresas estadounidenses.

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¿Qué respondieron los candidatos presidenciales sobre la posibilidad de extraditar o no a Gustavo Petro?

En efecto, durante el debate, López, exalcaldesa de Bogotá, fundamentó su negativa a una eventual extradición. “No. La dignidad presidencial se respeta, sea de Gustavo Petro, Álvaro Uribe o del que sea. Aquí hay unos procedimientos de sometimiento a la justicia. Si un presidente colombiano tiene alguna deuda pendiente con los colombianos, que responda en Colombia. Somos un país soberano, no una colonia”, dijo.

En la actualidad, el presidente Gustavo Petro está incluido en la lista Ofac, más conocida como la Lista Clinton, y a quedarse sin visa - crédito Catalina Olaya/Colprensa

A su vez, la posición de Fajardo, exgobernador de Antioquia, fue en la misma línea, aunque con pullas. “La misma respuesta: no. Hay un candidato, el señor (Abelardo) De la Espriella, que dice que él llega al poder e inmediatamente pone a Petro en un avión para llevárselo a Estados Unidos. Eso es una infamia. Nosotros somos un país que tiene una justicia y el presidente, le guste o no, representa a Colombia", remarcó.

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En contraste, Valencia, senadora y aspirante por el Partido Centro Democrático, relativizó el principio de soberanía ante la primacía de la ley y frente a la audiencia fue clara. “Si uno jura defender la constitución y la ley y cumplirla, pues si se surten todos los trámites y efectivamente hay un acervo probatorio que muestra que el señor cometió un delito en el exterior y tiene que responder por él", indicó la senadora.

En noviembre de 2025, un documento expuesto por el senador republicano Bernie Moreno, denominado 'Doctrina Trump', causó polémica porque mostraba al presidente Gustavo Petro con traje naranja; típico de los presos en el país norteamericano - crédito The White House

Así como Fajardo advirtió que debía responder ante la justicia local, la congresista fue clara en señalar que no le gustan los “Estados que utilizan el poder para perseguir políticamente”, por lo que dejó en claro que no habrá persecuciones y existirán garantías para la totalidad de ciudadanos, incluyendo a Petro, que busca la reelección de su proyecto político, en la recta final de su Gobierno, al que le restan 92 días.

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Es válido precisar que las indagaciones estadounidenses se encuentran en fase preliminar y aún no existen cargos formales, aunque Petro aparece como “sujeto” del proceso. La Ofac lo sumó a la Lista Clinton, como se mencionaba, lo que lo privó desde entonces de hacer cualquier operación financiera con entidades que estén bajo jurisdicción estadounidense; a lo que se suma que en la actualidad no tiene visa vigente.