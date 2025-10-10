Colombia

Por foto en la que denuncian publicidad política del Pacto Histórico en carro con logo de Defensa Civil, la entidad se pronunció: esto dijo

La Defensa Civil emitió un comunicado luego de que el representante José Jaime Uscátegui le pidiera explicaciones al ministro de Defensa por un carro, al parecer, de la entidad con publicidad del partido

Juan Sánchez Romero

Por Juan Sánchez Romero

Este fue el vehículo tipo
Este fue el vehículo tipo grúa que tenía un logo de la Defensa Civil - crédito @jjUscategui/X

La Defensa Civil Colombiana salió a dar declaraciones al público, luego de que en redes sociales se denunciara que un vehículo con un logo de la entidad de emergencias fue visto en las cercanías del hotel Grand Park, en el centro de Bogotá.

En un comunicado, la Defensa Civil aclaró que no tiene vínculo alguno con un vehículo tipo grúa, identificado con placas NHR 129 de Funza, que portaba el logo institucional y habría sido señalado en redes sociales y medios de comunicación por promocionar publicidad política.

Según el documento oficial, que fue divulgado el 10 de octubre de 2025, la organización afirmó que el vehículo en cuestión no pertenece ni mantiene ninguna relación contractual con la entidad.

La denuncia fue realizada por el representante a la cámara José Jaime Uscátegui que, a través de sus redes sociales, escribió que el vehículo tenía una imagen con tres miembros del Pacto Histórico.

“Ministro @PedroSanchezCol ¿Qué hace la @DefenCivilCo con recursos públicos promocionando a los candidatos del @PactoHistorico y su consulta? Me informan que estas imágenes son de hoy frente al hotel Grand Park de Bogotá. @DavidRacero y @HERACLITOL deben responder ante @PGN_COL".

La denuncia hecha por José
La denuncia hecha por José Jaime Uscátegui sobre carro de la Defensa Civil - crédito @jjUscategui/X

Al respecto, la Defensa Civil Colombiana puntualizó ya se iniciaron las investigaciones pertinentes y se adelantan acciones legales para esclarecer y sancionar el uso indebido de su imagen institucional.

Frente a las denuncias, la organización reiteró que solo utiliza vehículos destinados a la atención de emergencias, debidamente identificados y operados por personal uniformado, y subrayó que su actividad se limita a la gestión del riesgo y la atención humanitaria.

La entidad enfatizó que no participa en actividades de proselitismo político ni realiza publicidad electoral en ningún caso.

El comunicado señaló, de hecho: “Reiteramos nuestro compromiso como entidad humanitaria, neutral e imparcial, al servicio de todos los colombianos, enfocada en la gestión del riesgo de desastres y la atención humanitaria”.

Comunicado de prensa de la
Comunicado de prensa de la Defensa Civil Colombiana - crédito Defensa Civil

La institución también agradeció la confianza y colaboración de la ciudadanía en la defensa de su integridad institucional. El organismo afirmó que sigue trabajando para mantener la credibilidad y transparencia como principios de su accionar.

David Racero le contestó a Uscátegui

Ya que Uscátegui etiquetó a David Racero por aparecer en la fotografía de la publicidad política y, con ironía, hizo publicidad en sus redes.

“Representante @jjUscategui ya estamos acostumbrados a su política del show, de la máscara de Pitufo, del disfraz de conejo, de armar cambuches y de autosecuestrarse en otro país”, dijo.

Agregó: “Pero conmigo no venga a armar sus teatros, búsquese un problema serio. Acá le envío el comunicado de la empresa donde certifica que es una empresa privada, que nada tiene que ver con la Defensa Civil ni mucho menos se está usando recursos públicos. Todo en el marco de lo que permite la ley en este momento de consulta del Pacto Histórico. De paso, gracias por hacerme publicidad: De frente con Petro. Senado #38″, escribió.

Empresa propietaria de grúa también aclaró uso de logos antiguos de la Defensa Civil

El Grupo Empresarial Ideas y Proyectos S.A.S., propietario de las marcas gruas724.com, gruamotos.com.co y gruasenbogota.com, se pronunció sobre el vehículo de su flota que presentaba antiguos logos de la Defensa Civil Colombiana.

La compañía precisó que el vehículo no pertenece ni ha pertenecido a ninguna entidad estatal y que forma parte de su flota privada registrada y asegurada, dedicada a servicios de grúa, transporte especializado y publicidad móvil.

Según el comunicado, el vehículo involucrado es propiedad de Ideas y Proyectos S.A.S. y opera con marcas que cumplen los estándares legales y regulatorios en materia de asistencia vehicular y operaciones de grúas en Bogotá.

Comunicado de la empresa de
Comunicado de la empresa de grúas - crédito https://gruas724.com/página web

Sobre los logos que aparecían en las imágenes divulgadas, la empresa explicó que se trata de “calcomanías imantadas antiguas conservadas por el propietario como recuerdo histórico de un vehículo clásico”, descartando cualquier vínculo, contrato o relación operativa con la Defensa Civil Colombiana.

La compañía también indicó que el día del evento el vehículo realizaba un servicio privado de transporte de una valla publicitaria móvil contratado por un cliente particular. Durante la descarga, una persona ajena tomó fotografías sin contexto, lo que generó una interpretación errónea sobre el origen y uso del vehículo.

El Grupo Empresarial Ideas y Proyectos S.A.S. reafirmó su carácter de empresa 100% privada, sin contratos ni recursos públicos. Señaló que todos sus vehículos cuentan con seguro, pólizas de responsabilidad civil, registro vigente, cumplen con facturación electrónica y obligaciones tributarias, y operan con personal capacitado y asegurado.

En su comunicado, la empresa expresó respeto por la Defensa Civil Colombiana y manifestó su disposición a colaborar con las autoridades que deseen verificar la información, agradeciendo el interés de entidades como el Ministerio de Defensa Nacional.

