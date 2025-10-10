Este es el colombiano en la lista de rehenes que Hamas se comprometió a liberar

El video de Elkana Bohbot difundido por Hamás renueva la esperanza de liberar a los rehenes israelíes tras más de 500 días de cautiverio - crédito @AlertaNews24/X

La aparición de Elkana Bohbot en un video difundido por Hamás había renovado las expectativas sobre la posible liberación de los rehenes israelíes, tras 2 años de cautiverio.

En la grabación, que se extiende por poco más de tres minutos, Bohbot y otro rehén, Yossef-Haïm Ohana, describían la situación de peligro que enfrentan desde la reanudación de los ataques israelíes en la Franja de Gaza.

Este material audiovisual fue considerado por muchos como una prueba de vida de los secuestrados, que gracias al acuerdo al que llegaron el Gobierno de Israel y el Hamas podría terminar en la liberación del ciudadano colombo-israelí.

Elkana Bohbot, de 35 años, es un ciudadano colombo-israelí, esposo de la colombiana Rebecca González y padre de un niño colombiano de 5 años, recibió la nacionalidad colombiana por razones humanitarias, según anunció el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X.

La familia de Elkana Bohbot, símbolo de la lucha por los rehenes en Gaza, impulsa una campaña internacional para su liberación - crédito redes sociales

Bohbot trabajaba en una heladería en Tel Aviv y fue secuestrado el 7 de octubre de 2023 durante el festival de música electrónica Nova, cuando intentaba evacuar a heridos en medio del ataque perpetrado por Hamás.

Su esposa supo de su captura a través de un video difundido en Telegram y denunció amenazas de muerte contra él por parte de los extremistas.

“Ellos me dijeron que si mi esposo no hacía lo que ellos querían, lo iban a matar... Mi vida y la de mi familia está en peligro”, afirmó González meses atrás.

La situación de Bohbot y su familia se convirtió en un símbolo de la lucha y la resiliencia de los afectados por el secuestro de civiles en el conflicto de Medio Oriente.

En una entrevista con el programa El Radar de Blu Radio, González relató la angustia que atraviesan ella y su hijo, que cumplió cinco años y cuyo único deseo de cumpleaños fue la liberación de su padre.

Según lo relatado por González, las condiciones de Bohbot eran críticas; en uno de los videos difundidos por Hamás, se lo ve tendido sobre un colchón y con signos evidentes de deterioro físico.

Un compañero de cautiverio le transmitió a González que Bohbot “ya no quiere vivir, que se ha querido lastimar. Es desesperante imaginar lo que vive allá abajo, a 30 metros bajo tierra, sin luz, sin oxígeno”, según sus declaraciones.

El video difundido por Hamás muestra el deterioro físico y emocional de los rehenes, aumentando la presión internacional - crédito Hamas Military Wing/Reuters

La esposa de Bohbot desplegó una campaña internacional para visibilizar el caso, recurriendo a medios de comunicación, redes sociales y foros internacionales, y llevando la situación hasta el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

En cada aparición pública, González utilizó camisetas con el rostro de su esposo y, pese a las dificultades idiomáticas, insistió en la necesidad de mantener la atención sobre los rehenes.

“El rostro de mi hijo es mi fuerza. Cada mañana me levanto por él. Porque si mi esposo está con vida, yo tengo que seguir luchando”, expresó González en la entrevista con Blu Radio. No obstante, reconoció el desgaste emocional y físico que le ha provocado esta lucha, afirmando que la situación la ha hecho sentir “como si hubiera envejecido diez años”.

En su búsqueda de alternativas diplomáticas, González gestionó ante el Gobierno colombiano la nacionalidad para Bohbot, con la esperanza de que la intervención de Colombia facilite las gestiones internacionales para su liberación.

Expresó su deseo de ver regresar a su esposo “con una bandera colombiana en la mano”, reflejando la mezcla de esperanza y apego a sus raíces.

Durante la entrevista, dirigió un mensaje al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu: “Solo quiero que me mire a los ojos y me diga que está haciendo todo lo posible para traer a Elkana y a los demás rehenes de vuelta”. A pesar de sus esfuerzos, González no ha logrado concretar una reunión con el jefe de gobierno israelí y subrayó la urgencia de una acción efectiva en el proceso de negociación.

La esposa de Elkana Bohbot lleva el caso ante la ONU y exige acciones concretas para la liberación de los rehenes - crédito redes sociales

González insistió en que no se pierda de vista la condición civil de su esposo, que no es militar ni reservista, sino un padre de familia con problemas de salud, entre ellos asma. Señaló que su hijo pregunta a diario por el regreso del padre y que la vida cotidiana de la familia permanece en suspenso ante la incertidumbre. La situación de la familia Bohbot representa a unas 50 familias israelíes que esperan la liberación de sus seres queridos. “Es hora de que termine esta guerra. Todos queremos recuperar nuestras vidas. Y que un niño, mi hijo, vuelva a reír antes de dormir”, concluyó González.

El caso de Bohbot se desarrolla en un contexto más amplio: el acuerdo alcanzado entre Israel y Hamás, impulsado por el expresidente estadounidense Donald Trump y mediado por países árabes, prevé en una primera fase la entrega de todos los secuestrados vivos y la retirada progresiva de las tropas israelíes de territorio palestino.

Según la Oficina del Primer Ministro de Israel, 48 personas permanecen secuestradas en Gaza; de ellas, unas 20 se presume que siguen con vida y 26 han sido confirmadas como fallecidas. Entre los rehenes vivos figuran ciudadanos israelíes y extranjeros, incluidos tres argentinos y un colombo-israelí. Muchos de ellos fueron capturados durante el ataque al festival Nova o en comunidades cercanas a la frontera con Gaza.

La situación de los rehenes israelíes en Gaza refleja el impacto humano y político del conflicto en Medio Oriente - crédito Ammar Awad/Reuters

La lista de rehenes vivos incluye, además de Elkana Bohbot, a los hermanos Ariel y David Cunio (argentinos), Eitan Horn, Matan Zangauker, Matan Angrest, los gemelos Gali y Ziv Berman, Rom Braslavski, Nimrod Cohen, Evyatar David, Guy y Gal Gilboa-Dalal, Maxim Herkin, Bipin Joshi, Segev Kalfon, Bar Abraham Kupershtein, Omri Miran, Eitan Abraham Mor, Tamir Nimrodi, Yosef-Chaim Ohana, Alon Ohel y Avinatan Or.

Las historias de estas personas reflejan la diversidad de nacionalidades y circunstancias en las que fueron secuestradas, así como el impacto devastador sobre sus familias. Entre los fallecidos se encuentra el argentino Lior Rudaeff, junto a otros 25 cuyos cuerpos permanecen en Gaza.

El ataque del 7 de octubre de 2023, cuando miles de miembros de Hamás irrumpieron en el sur de Israel, marcó el inicio de una de las etapas más violentas del conflicto en la región.

Más de 200 personas fueron secuestradas y trasladadas a Gaza, en un episodio que dejó profundas secuelas en la sociedad israelí y desencadenó una ofensiva militar por parte del gobierno de Benjamin Netanyahu.

La guerra, agravada por la crisis humanitaria en Gaza, parecía estancada hasta la reciente propuesta de acuerdo, que abre una posibilidad para la resolución del conflicto y la liberación de los rehenes.