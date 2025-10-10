Colombia

Bancolombia remata viviendas en Bogotá, Soacha, Santa Marta y otras ciudades: precios desde los $90 millones

La iniciativa promueve la venta de propiedades usadas con precios por debajo del mercado, además de brindar asesoría personalizada y filtros para encontrar opciones asequibles en esas y otras ciudades del país

Por Camila Castillo

Guardar
Los interesados encontrarán diferentes opciones
Los interesados encontrarán diferentes opciones a precios muy por debajo del precio comercial - crédito Freepik

En Colombia, adquirir vivienda propia es un objetivo que demanda un esfuerzo financiero considerable.

Para lograrlo, muchas personas recurren a subsidios ofrecidos por el Gobierno nacional, alcaldías o gobernaciones o cajas de compensación, así como a figuras como el leasing habitacional o créditos hipotecarios que ofrecen los bancos y el Fondo Nacional del Ahorro.

Estas alternativas buscan facilitar el acceso, pero la carga económica sigue siendo alta para buena parte de la población.

Ante esta realidad, los remates de inmuebles organizados por entidades reconocidas y respaldados por asesoría especializada se presentan como una opción llamativa.

Participar en estos procesos puede permitir la adquisición de lo que coloquialmente se conoce como “gangazos”. Esta alternativa ofrece una vía distinta para quienes buscan optimizar recursos y acceder a una propiedad.

El mecanismo de los remates
El mecanismo de los remates inmobiliarios consiste en audiencias donde los bienes inmuebles se adjudican a personas naturales que participan en una puja, presentando sus ofertas para obtener la propiedad. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

La oportunidad de adquirir apartamentos en Colombia por menos de cien millones de pesos se ha convertido en una alternativa real para quienes buscan invertir en vivienda a precios inferiores al valor comercial habitual. Bancolombia ha puesto a disposición del público una plataforma digital, Tu360Inmobiliario, que permite acceder a remates inmobiliarios con ofertas que incluyen tanto apartamentos como casas usadas en distintas ciudades del país.

El mecanismo de los remates inmobiliarios consiste en audiencias donde los bienes inmuebles se adjudican a personas naturales que participan en una puja, presentando sus ofertas para obtener la propiedad.

Recientemente, Bancolombia a través de la plataforma Tu360Inmobiliario ofrece un catálogo que abarca desde viviendas familiares con precios cercanos a los 90 millones de pesos hasta propiedades con fines lucrativos amplios, como un inmueble de 24 mil millones de pesos que funciona como hotel en el centro histórico de Cartagena.

Conozca las opciones que tiene
Conozca las opciones que tiene para comprar apartamentos o casas a bajo costo - crédito Freepik

Al ingresar al portal, los usuarios pueden utilizar un filtro ubicado en la parte superior derecha para ordenar los inmuebles desde el precio más bajo hasta el más alto, facilitando la búsqueda de opciones asequibles.

Dentro de la plataforma, cada propiedad cuenta con una ficha detallada que incluye información relevante como la antigüedad del inmueble, el número de habitaciones y otros datos esenciales para tomar una decisión informada. Además, existe la posibilidad de solicitar asesoría personalizada a través de un espacio habilitado para tal fin.

Actualmente están disponibles varios apartamentos cuyo valor oscila entre los 90 y 100 millones de pesos, lo que representa una oportunidad para quienes buscan acceder a vivienda propia con un presupuesto limitado.

Entre las opciones disponibles son:

  • Apartamento en $90.000.000 en Soacha, Cundinamarca de 42.5 metros cuadrados
  • Apartamento en $93.000.000 34.68 metros cuadrados en Soacha, Cundinamarca
  • Apartamento en $94.000.000 de 34 metros cuadrados en Amagá, Antioquia
  • Apartamento en Soacha, Compartir en $95.000.000 con área de 38.14 m2.

Asimismo, se encuentran apartamentos en Bogotá desde 100 millones de pesos y en Santa Marta por 103 millones de pesos, con superficies de hasta 52 metros cuadrados.

Actualmente están disponibles varios apartamentos
Actualmente están disponibles varios apartamentos cuyo valor oscila entre los 90 y 100 millones de pesos, lo que representa una oportunidad para quienes buscan acceder a vivienda propia con un presupuesto limitado. (Freepik)

Es importante tener en cuenta que todas las propiedades ofertadas en la plataforma son usadas, por lo que los interesados pueden consultar detalles específicos sobre cada inmueble antes de tomar una decisión. La plataforma permite comparar distintas alternativas y acceder a información completa sobre cada una de ellas.

Así como Bancolombia otras entidades bancarias y también la DIAN ofrecen “gangazos” en ciertas fechas, en todos los casos, es necesario revisar la oferta en las diferentes páginas web o solicitar asesoría en las sedes físicas.

En cualquiera de los casos, es importante revisar las condiciones tanto del inmueble como del proceso de pago para evitar problemas en el futuro e incluso estafas que pueden resultar en una desilusión en vez de la materialización de un sueño que tienen las familias.

Hay otras alternativas, como los subsidios, que en algunos casos cubren la compra de viviendas usadas.

Temas Relacionados

Apartamentos Bancolombia Cartagena Remates inmobiliarios Vivienda usada Bogotá Santa MartaEconomíaViviendaRematesColombia-Noticias

Más Noticias

Benedetti responde por millonario préstamo de su esposa y niega irregularidades en su patrimonio

El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que no incurrió en omisiones en sus declaraciones de bienes tras revelarse que su esposa reportó una deuda de más de 3.700 millones de pesos con el contratista Euclides Torres

Benedetti responde por millonario préstamo

Andrés Altafulla sorprende con nuevo look para promocionar su nueva canción: así se ve ahora y detalles del tema musical

El cantante barranquillero impactó a sus seguidores al aparecer de formas diferentes en sus redes sociales, y generó especulaciones sobre su ruptura con Karina García

Andrés Altafulla sorprende con nuevo

Fiscal Lucy Laborde responde con dureza a la fiscal general Camargo y denuncia presiones del presidente Petro

En una carta interna, la fiscal del caso Nicolás Petro cuestiona la designación de fiscales de apoyo, denuncia presiones y pide aclarar si está siendo investigada por denuncias del abogado del hijo del presidente

Fiscal Lucy Laborde responde con

Petro destacó la carrera política del senador y precandidato Iván Cepeda: “compañero mío en el Congreso de la República y periodista parresiasta”

Cepeda se medirá ante Daniel Quintero y Carolina Corcho en la consulta interna del Pacto Histórico para elegir a su candidato de cara a las presidenciales de 2026

Petro destacó la carrera política

Ley en Colombia favorece a empleados domésticos y pone límites a los jefes abusivos

En algunas ocasiones, los empleados que trabajan en casas de familia desconocen cuáles son sus derechos, por eso, es clave conocer lo que dice la ley

Ley en Colombia favorece a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Capturados cuatro implicados en atentado

Capturados cuatro implicados en atentado con moto bomba en el Huila que dejó dos muertos y 32 heridos: a Karla la delató un tatuaje

Peligroso cabecilla del Tren de Aragua prófugo en Chile murió al caer de un balcón en un edificio al sur de Medellín: intentaba escapar de la Policía

El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

Ejército halló el cadáver de soldado que cayó al río Cimitarra en Yondó, Antioquia, tras hostigamiento del Clan del Golfo

Corte Suprema argentina tomó decisión sobre narco colombiano conocido como el ‘Gran Hermano’

ENTRETENIMIENTO

Andrés Altafulla sorprende con nuevo

Andrés Altafulla sorprende con nuevo look para promocionar su nueva canción: así se ve ahora y detalles del tema musical

Así es el exigente entrenamiento de Karely Ruiz para su pelea con Karina García: preocupa a fans de la modelo paisa

Esta es la serie que podría reemplazar a ‘MasterChef Celebrity’ en la noche: qué es lo que se sabe

La médium Ayda Valencia reveló más detalles sobre la muerte de B King en México: “Su alma está en un proceso espiritual”

Casa del padre de Ana Karina Soto en Cúcuta, se incendió y sufrieron varios daños materiales: esto se sabe

Deportes

Colombia tendrá un jugador “infiltrado”

Colombia tendrá un jugador “infiltrado” en el partido ante España en el Mundial Sub-20: esta es la historia

Jhon Jáder Durán podría salir del Fenerbahçe según algunos medios turcos: “Tiene dificultades”

Néstor Lorenzo habló sobre amistoso de Colombia contra México y le respondió al Pibe Valderrama: “Las tomo de la mejor manera”

Luis Díaz incluido en importante listado de futbolistas en Europa: este es el ranking en el que se destaca el colombiano

Médica que atendió a Miguel Ángel Russo en Millonarios publicó emotivo mensaje de despedida: “Qué tristeza tan grande”