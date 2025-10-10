Bancolombia remata viviendas en Bogotá, Soacha, Santa Marta y otras ciudades: precios desde los $90 millones

Los interesados encontrarán diferentes opciones a precios muy por debajo del precio comercial - crédito Freepik

En Colombia, adquirir vivienda propia es un objetivo que demanda un esfuerzo financiero considerable.

Para lograrlo, muchas personas recurren a subsidios ofrecidos por el Gobierno nacional, alcaldías o gobernaciones o cajas de compensación, así como a figuras como el leasing habitacional o créditos hipotecarios que ofrecen los bancos y el Fondo Nacional del Ahorro.

Estas alternativas buscan facilitar el acceso, pero la carga económica sigue siendo alta para buena parte de la población.

Ante esta realidad, los remates de inmuebles organizados por entidades reconocidas y respaldados por asesoría especializada se presentan como una opción llamativa.

Participar en estos procesos puede permitir la adquisición de lo que coloquialmente se conoce como “gangazos”. Esta alternativa ofrece una vía distinta para quienes buscan optimizar recursos y acceder a una propiedad.

El mecanismo de los remates inmobiliarios consiste en audiencias donde los bienes inmuebles se adjudican a personas naturales que participan en una puja, presentando sus ofertas para obtener la propiedad. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

La oportunidad de adquirir apartamentos en Colombia por menos de cien millones de pesos se ha convertido en una alternativa real para quienes buscan invertir en vivienda a precios inferiores al valor comercial habitual. Bancolombia ha puesto a disposición del público una plataforma digital, Tu360Inmobiliario, que permite acceder a remates inmobiliarios con ofertas que incluyen tanto apartamentos como casas usadas en distintas ciudades del país.

El mecanismo de los remates inmobiliarios consiste en audiencias donde los bienes inmuebles se adjudican a personas naturales que participan en una puja, presentando sus ofertas para obtener la propiedad.

Recientemente, Bancolombia a través de la plataforma Tu360Inmobiliario ofrece un catálogo que abarca desde viviendas familiares con precios cercanos a los 90 millones de pesos hasta propiedades con fines lucrativos amplios, como un inmueble de 24 mil millones de pesos que funciona como hotel en el centro histórico de Cartagena.

Conozca las opciones que tiene para comprar apartamentos o casas a bajo costo - crédito Freepik

Al ingresar al portal, los usuarios pueden utilizar un filtro ubicado en la parte superior derecha para ordenar los inmuebles desde el precio más bajo hasta el más alto, facilitando la búsqueda de opciones asequibles.

Dentro de la plataforma, cada propiedad cuenta con una ficha detallada que incluye información relevante como la antigüedad del inmueble, el número de habitaciones y otros datos esenciales para tomar una decisión informada. Además, existe la posibilidad de solicitar asesoría personalizada a través de un espacio habilitado para tal fin.

Actualmente están disponibles varios apartamentos cuyo valor oscila entre los 90 y 100 millones de pesos, lo que representa una oportunidad para quienes buscan acceder a vivienda propia con un presupuesto limitado.

Entre las opciones disponibles son:

Apartamento en $90.000.000 en Soacha, Cundinamarca de 42.5 metros cuadrados

Apartamento en $93.000.000 34.68 metros cuadrados en Soacha, Cundinamarca

Apartamento en $94.000.000 de 34 metros cuadrados en Amagá, Antioquia

Apartamento en Soacha, Compartir en $95.000.000 con área de 38.14 m2.

Asimismo, se encuentran apartamentos en Bogotá desde 100 millones de pesos y en Santa Marta por 103 millones de pesos, con superficies de hasta 52 metros cuadrados.

Actualmente están disponibles varios apartamentos cuyo valor oscila entre los 90 y 100 millones de pesos, lo que representa una oportunidad para quienes buscan acceder a vivienda propia con un presupuesto limitado. (Freepik)

Es importante tener en cuenta que todas las propiedades ofertadas en la plataforma son usadas, por lo que los interesados pueden consultar detalles específicos sobre cada inmueble antes de tomar una decisión. La plataforma permite comparar distintas alternativas y acceder a información completa sobre cada una de ellas.

Así como Bancolombia otras entidades bancarias y también la DIAN ofrecen “gangazos” en ciertas fechas, en todos los casos, es necesario revisar la oferta en las diferentes páginas web o solicitar asesoría en las sedes físicas.

En cualquiera de los casos, es importante revisar las condiciones tanto del inmueble como del proceso de pago para evitar problemas en el futuro e incluso estafas que pueden resultar en una desilusión en vez de la materialización de un sueño que tienen las familias.

Hay otras alternativas, como los subsidios, que en algunos casos cubren la compra de viviendas usadas.