Así reaccionó Emiro Navarro al contundente audio que envió Betsy Liliana a Dayana Jaimes: “Quitando marido y con la Biblia en la mano”

El creador de contenido Emiro Navarro se sumó a las reacciones por el conflicto entre Dayana Jaimes, Lily Díaz y Evelio Escorcia, un caso que ha provocado una fuerte ola de comentarios en las redes sociales de Colombia.

En una transmisión en vivo, que tuvo lugar en un aeropuerto del país, Navarro utilizó el tono sarcástico que lo caracteriza para referirse a la polémica y las acusaciones de “quitar marido ajeno”.

Durante la transmisión, Navarro, exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025, apareció mientras esperaba en lo que parecía ser un aeropuerto, momento en que dijo: “Hoy estamos modo Dayana Jaimes, mi amor, con la Biblia bajo el sobaco y quitando marido ajeno”, comentó entre risas.

Minutos después, sus seguidores con el mismo tono de humor lo llamaron “Emiro Jaimes”, por lo que el propio creador digital respondió: “Ningún Emiro Jaimes, nena, mírame, y tú crees que es mentira, yo estoy modo Dayana Jaimes, con la Biblia bajo el hombro y quitando marido ajeno”. Esta frase generó múltiples reacciones y comentarios entre los internautas.

“Es que ella se equivocó, en vez de leer el evangelio, se comió fue a Evelio..”, “Cuidado te demandan JAJAJAJAJAJAJAJJAA”, “JAAJAJAJAJ lo amoooooooooo ❤️❤️❤️ dale con la chancleta a esa daña hogares", “Te pasaste y lo sabes jajaj”, son algunas de las reacciones.

La controversia surgió luego de que Lily Díaz, hermana del fallecido cantante Martín Elías, divulgara audios en los que, según su versión, Dayana Jaimes habría pronunciado palabras ofensivas. La cita que habría lanzado Jaimes fue: “Yo siempre, duélate a ti, a Kelly y al que se le dé la gana. Yo siempre seré la viuda de Martín Elías Díaz; en cambio, tú eres la que dejaron. Te dejaron por una moza que hoy tiene el papel de señora”.

El foco del conflicto gira en torno a una supuesta infidelidad de Dayana Jaimes con Evelio Escorcia, expareja de Lily. Hace algunos meses, Lily Díaz publicó una fotografía que, según su versión, probaría la existencia de un romance secreto entre ambos.

Ante las declaraciones de Jaimes, la exesposa de Diomedes Díaz, Betsy Liliana, quien es madre de Lily, apareció con un contundente audio que rápidamente se hizo viral en redes sociales por calificativos como “quita maridos”, “loca”, y acusándola de haber sido la amante de Martín Elías antes de haber sido su pareja oficial.

Betsy Liliana desafía públicamente a Dayana Jaimes en medio del conflicto familiar de los Díaz

La crisis familiar de los Díaz sumó un episodio más tras la intervención pública de Betsy Liliana, exesposa de Diomedes Díaz y madre de Lily Díaz, quien respondió de manera directa y contundente a Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, en medio de una polémica que involucra a Evelio Escorcia. La tensión aumentó luego de la divulgación de imágenes que comprometerían a Jaimes y Escorcia, esposo de Lily.

En un video difundido a través de redes sociales, Betsy Liliana acusó a Dayana Jaimes de traicionar la confianza de su hija y recordó situaciones pasadas. “Dayana Jaimes, te habla la gran Betsy Liliana, la mamá de Lilianita, la persona con la que tú te estás metiendo en las redes sociales, y quiero que sepas que tú tienes más cara que espalda, tú tienes huevo…”, manifestó Liliana. Subrayó su incomodidad al afirmar que Jaimes sostuvo una relación con el esposo de Lily y señaló: “antes fuiste la moza, porque también le quitaste el marido a Caya Barón, ¿o ya se te olvidó?”.

Aseguró que Jaimes había sido recibida en la casa de Lily y cuestionó la conducta posterior: “Mi hija te abrió las puertas de su casa y vas y le pagas de esta manera culeándote al marido y vienes a hablar de versículos de la Biblia. ¿Ah? Tienes huevo, ¿ah? Y así como se lo quitaste a Lilianita, también porque recuerda que si bien fuiste o eres la viuda de Martín Elías, ok, tienes toda la razón, pero antes fuiste la moza”.

En sus declaraciones, Betsy Liliana rechazó cualquier acercamiento a la imagen pública de Jaimes basada en enseñanzas religiosas: “Yo santa no soy, pero yo tampoco salgo a hablar versículos de la Biblia como lo haces tú, y te culeas a medio mundo, hijueputa, y maridos ajenos. Ahora quieres venir a amedrantar aquí a Lilianita con el cuentecito de la denuncia. Haga lo que le dé su hijueputa gana, que aquí lo que tenemos es pool de abogados”.