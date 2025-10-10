Así es el exigente entrenamiento de Karely Ruiz para su pelea con Karina García: preocupa a fans de la modelo paisa

Karely Ruiz se prepara con disciplina para su pelea, seguidores advierten peligro para Karina García - crédito (IG Karely Ruiz-Karina García)

A pocos días del enfrentamiento de boxeo entre Karely Ruiz y Karina García, la preparación de la modelo e influencer mexicana ha generado inquietud entre los seguidores de la contendiente colombiana.

Un video viral difundido en Tiktok muestra a Karely Ruiz durante una intensa rutina de entrenamiento, donde se la observa golpeando la pera con decisión y destreza, completando ejercicios propios de un boxeador profesional.

Los comentarios en redes sociales no tardaron en surgir, con muchos fanáticos expresando preocupación por la seguridad de Karina García ante la potencia demostrada por la mexicana.

“Tiene técnica”, señalaron varios usuarios, incluso, algunos sugirieron que sería más justa una pelea contra Andrea Valdiri en lugar de la modelo paisa. La grabación alimentó el debate previo al combate y disparó las expectativas sobre el desempeño de ambas influencers en el ring.

Por otro lado, Karina García no ha ocultado sus emociones en la antesala de la pelea.

En su cuenta de Instagram, la creadora de contenido ha compartido fragmentos de su rutina de preparación física tradicional, sin mostrar detalles específicos de su entrenamiento de boxeo.

Ha admitido abiertamente sentir temor y ansiedad ante el encuentro, aunque también dejó claro su espíritu competitivo: “No quiero pelear”, comentó entre risas, reconociendo que está “nerviosa y ansiosa” y que no desea que le “maltraten su carita”.

“El deporte me gusta, pero nunca he practicado boxeo”, afirmó la modelo, quien además manifestó no tener una estrategia definida para la pelea. Pese a ello, aseguró que su preparación ha sido metódica: “Entreno todos los días, como juicioso, no consumo licor y duermo temprano”, aclaró Karina García, recalcando que estos hábitos se han convertido en sus principales aliados en la antesala del combate contra Karely Ruiz.

Stream Fighters 4 tendrá una pelea entre Karina García y Karely Ruiz - crédito @stream_fighters/IG

La pelea entre ambas figuras se llevará a cabo el 18 de octubre en el Coliseo MedPlus, dentro del evento Stream Fighters organizado por el streamer colombiano Westcol, que será transmitido en vivo. También participarán en la jornada Yina Calderón y Andrea Valdiri como parte del cartel principal.

Karina sorprendió durante una sesión de sparring al conectar un golpe a Yaya Muñoz en medio de su preparación

El ambiente previo a Stream Fighters 4 continúa elevando las expectativas en Bogotá, donde varios creadores de contenido afinan su preparación física y mental para los combates programados el 18 de octubre en el Coliseo MedPlus.

El reciente entrenamiento de la paisa reunió a sus amigos Yaya Muñoz, José Rodríguez y La Liendra, con quien compartió espacio en el popular reality. Las imágenes y videos compartidos en redes sociales dan cuenta del ambiente de camaradería, pero también del rigor con el que Karina García aborda su próxima pelea ante la mexicana.

La paisa ha presumido su preparación para Stream Fighters - crédito @karinagarciaoficiall/ Instagram

En una sesión de sparring, Karina García intercambió golpes con Yaya Muñoz, llegando a conectar un impacto directo en el rostro de su compañera, quien mostró señales de dolor y obligó a que la modelo pusiera fin al simulacro para consolarla. El momento sirvió para resaltar tanto el nivel de exigencia de los entrenamientos como el compromiso que ha asumido la creadora de contenido con su preparación.

Karina García alterna estas exigentes rutinas deportivas con su actividad cotidiana y una intensa interacción en redes sociales. Días recientes, su nombre circuló en plataformas digitales por una publicación en la que enumeró sus prioridades.

Andrea Valdiri advirtió a Karina García para que se prepare para la pelea con Karely Ruiz - crédito stream_fighters/IG

“FOCUS en hacer mucho dinero, focus en mi pelea, focus en mi relación con DIOS, focus en controlar mis emociones, focus en mi familia focus en mí TEAM KARINA GARCÍA focus en mi, NADA MAS IMPORTA”, escribió la modelo.

El evento Stream Fighters 4 enfrentará a Karina García y Karely Ruíz en un combate que ha multiplicado la expectativa de los seguidores y mantiene a ambas figuras bajo la mirada atenta de sus comunidades digitales, quienes permanecen atentos tanto a los pormenores de su entrenamiento como a los detalles de su vida personal.