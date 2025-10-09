Colombia

Tras consulta del Pacto Histórico, el ganador será del “frente amplio 2026″, fracturando alianzas sobre el candidato único

La Registraduría autorizó la consulta interpartidista para que Carolina Corcho, Daniel Quintero e Iván Cepeda definan quién será el candidato presidencial del Pacto Histórico en las elecciones de 2026

La autoridad electoral colombiana avaló la competencia entre Carolina Corcho, Daniel Quintero e Iván Cepeda para definir el aspirante de la coalición de izquierda, en medio de incertidumbres legales y disputas internas - crédito Colprensa

La Registraduría Nacional de Colombia autorizó la realización de una consulta interpartidista para que Carolina Corcho, Daniel Quintero e Iván Cepeda definan quién será el candidato presidencial del Pacto Histórico en las elecciones de 2026.

Esta decisión, reportada por Semana, representa un paso en la estrategia electoral de la coalición de izquierda, aunque introduce nuevas incertidumbres legales sobre la posibilidad de que el ganador partícipe posteriormente en la consulta del frente amplio prevista para marzo de ese año.

La habilitación de la consulta presidencial del Pacto Histórico responde a la solicitud formal de los partidos Polo Democrático Alternativo, Unión Patriótica y Comunista Colombiano, quienes ratificaron su intención dentro del plazo legal y presentaron oficialmente a sus precandidatos.

Jaime Hernando Suárez, registrador delegado en lo electoral, explicó a Semana que la inscripción de los aspirantes no deriva de una medida provisional, sino de la petición expresa de estas colectividades.

Así, Corcho, Quintero y Cepeda podrán medirse en las urnas para definir la representación de la coalición en la contienda presidencial.

La autorización de la consulta revela tensiones y obstáculos legales que podrían redefinir la estrategia y la unidad de la coalición en su aspiración de consolidar una alternativa de poder en 2026 - crédito Chepa Beltran / Europa Press

Retos jurídicos y obstáculos para la consulta presidencial

El proceso enfrenta obstáculos jurídicos relevantes. La Ley Estatutaria 1475 de 2011 establece que los resultados de las consultas son de obligatorio cumplimiento, lo que implica que el ganador debe representar al sector en la elección y que los precandidatos quedan inhabilitados para inscribirse por otros partidos, movimientos o coaliciones en el mismo proceso electoral.

Esta normativa complica la posibilidad de que el vencedor de la consulta del Pacto Histórico participe en la consulta del frente amplio, que se celebrará en marzo de 2026 junto con las elecciones legislativas y en la que se espera la presencia de otros sectores de izquierda y centro.

El problema se agrava por la situación de la personería jurídica del Pacto Histórico. La resolución del Consejo Nacional Electoral no incluyó a Colombia Humana dentro de la coalición, debido a procesos internos inconclusos de esa colectividad.

Esta exclusión generó una batalla jurídica para que los precandidatos pudieran ser avalados como integrantes de la consulta presidencial.

La habilitación de la consulta abre nuevas disputas legales y políticas. Las reglas del juego y la exclusión de Colombia Humana complican la estrategia de la izquierda para las próximas elecciones - crédito Chepa Beltrán/Europa Press y Pacto Histórico

Según la normativa vigente, el sector afín al petrismo deberá justificar nuevamente, desde el punto de vista legal, por qué el ganador de la consulta podría competir en el mecanismo del frente amplio. Para ello, será necesario dejar constancia en los estatutos de un acuerdo que permita la doble participación del candidato vencedor.

Reacciones internas y alineamientos en el Pacto Histórico

En este contexto, las reacciones internas no se han hecho esperar. Daniel Quintero, uno de los precandidatos, expresó a Semana: “Sabíamos que jurídicamente estaba blindado el proceso, que lo habíamos hecho bien, pero además se cae otro intento de las roscas de la derecha de este país por tratar de dividir al Pacto Histórico”.

La normativa obliga a todos los participantes de la consulta a respaldar al ganador, lo que implica que, si Quintero resulta electo, tanto Cepeda como Corcho deberán apoyarlo, y viceversa. Esta disposición deja en suspenso la posibilidad de un “plan B” dentro del petrismo de base, que contempla la eventual candidatura de Gustavo Bolívar si Cepeda no logra imponerse en la consulta.

La definición del mecanismo de selección y las reglas de juego internas han puesto a prueba la cohesión del Pacto Histórico. Las tensiones entre los sectores que respaldan a Quintero y aquellos que prefieren otras opciones reflejan los desafíos que enfrenta la coalición para mantener la unidad y consolidar una estrategia electoral efectiva de cara a 2026.

El precandidato presidencial y exalcalde de Medellín lanza una fuerte crítica a sus adversarios políticos. Su declaración revela tensiones internas y externas en la coalición de izquierda colombiana - crédito Registraduria

La necesidad de acuerdos estatutarios claros y la resolución de los dilemas jurídicos serán determinantes para el futuro del bloque y su capacidad de competir en la consulta del frente amplio.

Por ahora, Semana ha constatado que el respaldo a Iván Cepeda dentro del petrismo gana fuerza, mientras la coalición define su rumbo en medio de complejidades legales y políticas.

