Reconocido productor, que ha trabajado con Nicky Jam y Blessd, fue absuelto de testaferrato al servicio del Clan del Golfo

El productor musical Christian Fabián Hernández Cortés, conocido como Chris H, fue declarado libre de cargos por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Medellín, que ordenó su libertad inmediata tras considerar que no existen pruebas que lo vinculen con actividades ilícitas relacionadas con testaferrato, según anunciaron representantes del artista en un comunicado oficial.

El alto tribunal, citado en el comunicado, determinó que los bienes y el patrimonio del productor tienen un origen legítimo, producto de su trabajo en el entorno musical y de empresas formalmente constituidas. De acuerdo con el fallo, las imputaciones iniciales contra Hernández Cortés se sustentaron en información incompleta.

“En la decisión judicial se señala que las imputaciones iniciales se sustentaron en información incompleta y que fue la evidencia aportada por la defensa la que permitió demostrar la transparencia en los movimientos económicos de Chris H”, se explicó puntualmente en el comunicado.

El fallo citado indicó que: “…el despacho considera que, efectivamente, la causal invocada por la Fiscalía se adecua al artículo 332, a la causal que invoca, que es atipicidad del hecho investigado, la del numeral 4, y consecuentemente entonces con ello el despacho decreta la preclusión de la investigación en favor del señor Christian Fabián Hernández Cortés, por los delitos por los cuales fue imputado… con efectos de cosa juzgada…”.

Por esta razón, el juez decretó la preclusión de la investigación y dispuso la revocatoria de la medida de detención domiciliaria que pesaba sobre Hernández Cortés. De forma simultánea, la resolución judicial ordenó su libertad tras dos años en prisión domiciliaria, dando por “cerrado el expediente”.

Tras conocer la noticia, Chris H expresó que el lanzamiento de su nuevo sencillo Fino con los Finos simboliza el cierre de un ciclo y el inicio de una nueva etapa en su vida. La canción, producida junto a Jeytega y Spy C’s bajo el sello Vion Music, acompaña su regreso a la actividad profesional y representa la voluntad de mantenerse en pie tras los meses de cuestionamientos públicos y judiciales.

“‘Fino con los Finos’ para mí significa cerrar un ciclo y empezar otro. Es demostrar que después de tanto ruido, tanto señalamiento y tanta guerra, seguimos de pie… pero más fuertes, más conscientes, más claros de quiénes somos y con quién caminamos”, señaló en el comunicado.

Hernández Cortés continúa además impulsando el desarrollo de La Ruta, una aplicación para el desarrollo artístico orientada a brindar formación y oportunidades a jóvenes talentos en la industria musical. Desde Vion Music, el productor retoma su labor de apoyar proyectos innovadores y creativos mientras destaca la importancia de la transparencia y la resiliencia en su trayectoria reciente.

El artista enfrentó un proceso de extinción de dominio por este caso

A finales de 2023, la Fiscalía General de la Nación realizó un proceso de extinción de dominio sobre 90 bienes avaluados en más de $7.000 millones, que incluyó una finca de alto perfil ubicada en el municipio de San Jerónimo (Antioquia) y vinculada a Christian Fabián Hernández Cortés.

Según información publicada en su momento por El Tiempo, el inmueble conocido como Palmeiras habría sido utilizado para el lavado de dinero relacionado con Jorge Eliécer Castaño Toro, alias Plástico, un reconocido capo del narcotráfico. Castaño Toro fue capturado en noviembre de 2020 y extraditado a Estados Unidos en julio de 2022, donde admitió su culpabilidad en delitos de narcotráfico.

De acuerdo con la investigación recogida por el medio, la finca Palmeiras fue adquirida por Vion Music Network Sas el 21 de agosto de 2021 por $566 millones, aunque su valor real podría ser mayor por las adecuaciones de lujo realizadas posteriormente. En principio, la sociedad se llamaba Stylee Music Sas y contaba con un accionista extranjero; en 2015, Hernández Cortés supuestamente se había convertido en el único accionista y la habría rebautizado con su nombre actual.

La Fiscalía sostuvo que la compra del predio no se vinculaba al objeto de la empresa y que el valor desembolsado era superior a los activos de la compañía, lo que llevó a los investigadores a plantear la hipótesis de un posible uso de la sociedad para lavar activos procedentes de actividades ilícitas.

De otra parte, una persona allegada a Hernández Cortés declaró a El Tiempo que el productor es un empresario intachable, y que el dinero para la adquisición del inmueble provino de un contacto del sector de la construcción. Aseguró también que Hernández no solía visitar la región y que la finca estaba en manos de un tercero encargado de gestionarla como finca de alquiler.