Diana Ángel negó tener planeado irse del país si gana Abelardo de la Espriella: “No me he ido, nunca me voy a ir”

Diana Ángel apoya al candidato Iván Cepeda - crédito @dianangel01/Instagram

La cantante y actriz colombiana Diana Ángel volvió a hacer un pronunciamiento en redes sociales relacionado con la política y la época electoral que se vive en el país. A través de una publicación en su cuenta de X, se refirió a una noticia que surgió en medios de comunicación, en la que se informa que ella saldría del país si el candidato presidencial de la derecha Abelardo de la Espriella llega a ganar las elecciones que se llevarán a cabo el 31 de mayo de 2026 (primera vuelta) o en segunda vuelta.

Al respecto, la reconocida artista indicó que esa información difundida en la prensa es falsa. Aseguró que desconoce de dónde sacaron esa afirmación y negó rotundamente estar interesada en dejar el país según el resultado electoral que surja.

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Incluso, indicó que ha permanecido en Colombia pese a que se han posesionado como presidentes algunos políticos que no son de su agarado o cuyas propuestas y manera de proceder no aprueba. Mencionó a los exmandatarios Álvaro Uribe Vélez e Iván Duque Márquez, de la derecha.

Abelardo de la Espriella se perfila como uno de los candidatos con mayor intención de voto de la derecha - crédito Nathalia Angarita/Reuters

“Yo no he podido entender de dónde sacaron esta historia? Ya lo he dicho varias veces: No me fui cuando Uribe, no me fui cuando Duque me perfiló, no me ido con los vetos, no me he ido nunca, nunca me voy a ir y mucho menos me iría, si algo así pasara!”, precisó.

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Afirmó entonces que, si Abelardo de la Espriella gana la contienda electoral, permanecerá en Colombia, “enfrentando” lo que considera que sería un “desastre”. Indicó que es necesario hacer frente a las pruebas y problemáticas que se lleguen a presentar bajo su dirección.

“Seguro muchos desafíos en contra de la ultraderecha nos dará y hay que estar aquí ahí si “firme por la patria”, pero para combatir lo que se nos vendría. El Dios suyo quiera que no”, explicó la cantante en la red social.

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La actriz Diana Ángel aseguró que no se irá del país si gana Abelardo de la Espriella - crédito @DianAngel01/X

Finalizó su comentario exponiendo su respaldo al candidato presidencial de la izquirda progresista Iván Cepeda Castro, del Pacto Histórico, que se muestra como el político que continuará con parte de las propuestas y acciones implementadas por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Por otro lado: vamos a ganar en Primera Vuelta, segunda? Cuál segunda?”, indicó.

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No es la primera vez que Diana Ángel se pronuncia sobre las elecciones presidenciales que se aproximan. El 7 de mayo de 2026, sacudió las redes sociales en Colombia por un comentario que hizo en X.

En él, Diana Ángel instó al candidato presidencial a evitar las entrevistas y concentrarse en la campaña electroal: “No vaya a ninguna de esas entrevistas!.. el 31 de Mayo vamos a ganar en Primera vuelta y listo!”, publicó la actriz en su cuenta de X.

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La actriz colombiana le pidió a Iván Cepeda no asistir a debates ni entrevistas - crédito @DianAngel01/X

El aspirante ha sido criticado por no aceptar ciertas entrevistas y por no asistir a debates con otros contendientes. Solo aceptó estar en un debate con Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, lo cual también generó controversia y señalamientos por afectar la democracia.

Por otro lado, la artista llamó la atención de la reconocida cantante Marbelle, cuya posición política es completamente contraria a la suya. La cantante de derecha cuestionó públicamente a la actriz debido a sus opiniones y su apoyo al senador Iván Cepeda de cara a la Presidencia de Colombia.

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Marbelle respondió a comentario sobre Diana Ángel e insinuó que no se bañaría - crédito @Marbelle30/X

Su crítica respondió, justamente, a la publicación que hizo un usuario de X, identificado como Misión cumplida, en la que se difundió la noticia de que Ángel saldría del país si gana De la Espriella. La respuesta de Marbelle fue: “¡El olor a jabón los espanta!”. Sin embargo, la actriz insiste en que esa información carece de veracidad.