Ministro de Minas desbarató propuestas de Paloma Valencia para reducir el costo de energía en la Costa Caribe: “Dej e de hablar paja”

La candidata presidencial propuso subsidiar una parte de las facturas de la energía para las personas de estrato 1 - crédito @PalomaValenciaL/X

La candidata presidencial Paloma Valencia, del Centro Democrático, dio una rueda de prensa para dar a conocer una de sus propuestas de cara a las elecciones y a su eventual Gobierno. Su iniciativa está relacionada con una problemática que afronta la población de la Costa Caribe con el servicio de energía eléctrica.

“A uno le duele mucho que cuando el 40% de la pobreza extrema que tiene este país está en la Costa Caribe, la Costa Caribe tenga que pagar las tarifas de energía más altas que tiene el país. Enfrenta además el doble de los cortes de energía que enfrenta el resto del país. Mal servicio y caro el servicio”, señaló.

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De acuerdo con la aspirante presidencial, su compromiso será generar un alivio económico para los ciudadanos afectados por los altos cobros que se evidencian en las facturas de la energía. “Desde el primer día de nuestro gobierno, la factura va a tener una rebaja. Para los estratos uno, esa rebaja va a ser del 50%. Los estratos uno van a pagar la mitad de lo que están pagando hoy, porque nuestro gobierno asume el compromiso de subsidiar ese mínimo vital de energía hasta los 250 kilovatios”, detalló.

Edwin Palma Egea advirtió que hay una propuesta de Paloma Valencia que empeoraría la situación de los ciudadanos de la Costa Caribe - crédito Lina Gasca/Colprensa y Justin Tallis/Reuters

De igual manera, propuso la colocación de paneles solares en los techos de las viviendas de la región para que la factura de la energía disminuya cada vez más. A esto se suma la implementación de un programa de sustitución de electrodomésticos como las neveras, buscando que los reemplazos generen un menor consumo de energía.

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“Una nevera de esas viejas tiene una boca como de tiburón para comer energía. Hay que poner unas neveras de boca chiquita, que consuman poquito para que puedan tener esas neveras, pero que no les suba la cuenta de luz (...). De la mano de los alcaldes y los gobernadores, esperamos que al final del Gobierno eso haya avanzado sustantivamente”, señaló.

Crítica del ministro de Minas y Energía a la propuesta de la candidata

El ministro de minas y energía, Edwin Palma Egea, se pronunció al respecto a través de una publicación de su cuenta de X, en la que cuestionó la propuesta de la aspirante de la derecha debido a que no es algo nuevo. Según precisó, se trata de una iniciativa que se ha aplicado en Colombia durante al menos tres décadas.

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Paloma Valencia propuso poner páneles solares en las viviendas de la Costa Caribe para reducir el costo de la energía - crédito @Dumek_Turbay

Afirmó que las personas de estrato 1 tienen un subsidio del 60%, una cifra menor a la que presenta Valencia en su campaña, que es 50%. En ese sentido, señaló a la congresista por elevar una propuesta que, lejos de ser un verdadero alivio económico, terminaría afectando a la población.

“Senadora Ud está mal asesorada, no le han dicho la verdad o no entiende el tema. La primera propuesta es empeorar lo que ya existe (...). O sea piensa joder a la gente más pobre”, aseveró el jefe de la cartera.

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Explicó, además, que el programa de paneles que expone la candidata presidencial corresponde a una iniciativa llamada “Colombia Solar”, que fue impulsada por el Gobierno actual, liderado por el presidente Gustavo Petro. Incluso, indicó que tiene un Conpes por más de $8 billones para su ejecución.

El ministro Edwin Palma Egea criticó propuestas de Paloma Valencia para reducir el costo de la energía en la Costa Caribe - crédito @PalmaEdwin/X

De igual manera, informó que la propuesta de hacer una sustitución de neveras y bombillas también existe y se implementa a través del Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía.

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“Sobre redes e infraestructura hemos convocado la mayor cantidad de obras de transmisión en todos los niveles de tensión. La que no hizo su gobierno en 8 años. Así que deje de hablar paja”, afirmó el ministro de Minas en la red social.