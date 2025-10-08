Westcol pagó millonaria suma de dinero para evitar que la policía se llevara a la hija de Karina García: esta es la historia

El susto de Isabella, hija de Karina García, y la inesperada intervención de Westcol para evitar su detención - crédito @karinagarciaoficiall y @issaflow_ / Instagram

El temor de Isabella, hija de Karina García, ante la posibilidad de ser llevada por la policía desencadenó una serie de acciones que involucraron a figuras públicas y un pago millonario para evitar consecuencias legales.

A través de la transmisión en vivo que realizó Westcol con Karina García en el nuevo apartamento en Medellín del streamer, la modelo paisa confesó que su joven hija fue detenida cuando era menor de edad y el creador de contenido lo ayudó a resolver el problema de manera inmediata.

De acuerdo con sus declaraciones, un grupo de agentes policiales detuvieron a Isa por portar una cédula de identidad falsa, pues no había alcanzado aún la mayoría de edad y fue la intervención de Westcol más la entrega de una suma considerable de dinero a los uniformados los que permitieron que la menor no fuera trasladada por las autoridades.

El incidente comenzó cuando Isabella, aún menor, portaba un documento de identidad, una práctica que, según Karina García, es común entre adolescentes y que ella misma realizó cuando tenía la misma edad.

“En ese tiempo eran menores de edad. Isabella me llamó. Pues voy a contar algo, puede que me funen, no fue con mi autorización, pero Isabella tenía una cédula. Es algo que hacen muchos adolescentes, incluso yo lo hice, no me siento orgullosa, pero mi hija lo hizo”, reconoció García al narrar el episodio.

La situación se tornó tensa cuando los agentes retuvieron la cédula de la joven y amenazaron con llevársela, lo que provocó una reacción de pánico en Isabella, quien llamó a su madre entre lágrimas.¿

“Entonces, la paró la policía, le cogió la cédula y se la iban a llevar. Me llamó llorando: ‘¡Má! Me van a llevar’. La policía, obviamente, asustándola”, continuó contando Karina.

Ante la angustia de su hija, Karina García decidió buscar ayuda y contactó a Westcol, quien se mostró dispuesto a intervenir y la respuesta fue inmediata.

“Entonces asustándola y me decía: ‘¡Me van a llevar para la cárcel! ¡No quiero ir a prisión!’. Y yo llamé a Westcol y le dije: ‘West, mi hija, ta, ta, ta’. Tranqui", contó la modelo paisa que habló con el streamer, mientras se organizaba la asistencia para resolver el problema.

En ese momento, Daren, una persona del equipo de trabajo de Westcol, acudió al lugar y se encargó de negociar con los policías. Según el relato, el hombre entregó dinero a los agentes, quienes habían solicitado una suma para dejar sin efecto la detención de la menor.

“Daren fue, solucionó el problema, le dio plata a esas personas que le pidieron dinero”, reveló García, al tiempo en el que el streamer le hacía caras de que guardara silencio, pero ella justificó la situación mencionando que “¿Eso es problema de quién? Eso no es problema de nosotros".

El monto entregado ascendió a aproximadamente dos millones de pesos, una cifra que Karina García recordó con claridad al describir cómo se resolvió el conflicto.

“Le dieron plata y chao, ya solucionamos. Y fueron como dos millones, yo me acuerdo”, confesó la exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

Por su parte, Westcol hizo alusión a la disposición de los policías para colaborar en este tipo de circunstancias, señalando: “Todos los policías que siempre ayudan. La buena”.

La entrega del dinero puso fin al episodio, permitiendo que Isabella regresara a casa sin mayores consecuencias. El desenlace dejó en evidencia la naturalidad con la que los involucrados asumieron el pago como una solución efectiva, sin mayores cuestionamientos sobre la legalidad o la ética de la acción y el caso se resolvió con una transacción económica que bastó para evitar que la menor enfrentara problemas con la justicia.