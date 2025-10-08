Colombia

Paro nacional indefinido del Sena pone en riesgo formación de miles de aprendices

Según el sindicato del Sena, la convocatoria responde a conflictos no resueltos vinculados a condiciones laborales, recursos para formación y gestión administrativa dentro del Servicio Nacional de Aprendizaje

Por Camila Castillo

Guardar
La convocatoria es a nivel
La convocatoria es a nivel nacional - crédito CUT

El Sindicato de Empleados Públicos del Sena (Sindesena) confirmó la continuidad de la convocatoria al paro nacional el 7 de octubre, manteniendo la presión sobre la Dirección General de la entidad pese a la apertura de una mesa de diálogo en Bogotá.

La decisión se dio a conocer tras varias jornadas de divulgación en varias sedes regionales del Sena; allí, los trabajadores públicos realizaron asambleas informativas y protestas públicas durante la primera semana de octubre.

Según los organizadores, la participación activa de trabajadores y aprendices ha sido clave para mantener vigente la manifestación que buscan resolver problemáticas internas.

De acuerdo con el propio Sindesena, las acciones de protesta, que incluyen paros parciales y plenos en distintas regiones, buscan visibilizar situaciones que no solo afecta a los funcionarios, sino que también a los aprendices.

En un comunicado, indican que la convocatoria responde a conflictos no resueltos vinculados a condiciones laborales, recursos para formación y gestión administrativa dentro del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Los trabajadores públicos y aprendices
Los trabajadores públicos y aprendices suspenderán sus labores hasta llegar a un acuerdo con la entidad - crédito Sindesena

El pliego de demandas presentado por Sindesena abarca once puntos centrales que incluyen:

  • La necesidad de reajustar los recursos asignados a infraestructuras y programas formativos.
  • La actualización de metodologías educativas
  • El fortalecimiento de la gestión presupuestal.
  • La protección de los derechos laborales de los empleados públicos
  • Actualizar la dotación de equipos de formación.
  • Mayor transparencia en los procesos internos.
  • Garantías de participación efectiva en la toma de decisiones.
  • Mejorar las condiciones laborales de los instructores.
  • Actualización en los programas.

Otra de las exigencias consiste en la elaboración de un documento consolidado que recoja tanto los puntos de alcance nacional como local, considerándolo indispensable para orientar cualquier proceso de solución. Además, busca concretar una reunión con representantes del Ministerio de Hacienda para garantizar que la cobertura económica de sus reclamaciones sea debidamente considerada.

La idea integral de este
La idea integral de este cese de actividades es llegar a un acuerdo con el Gobierno Nacional - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Cada uno de los puntos planteados por Sindesena afecta de manera directa la calidad y cobertura de la formación técnica y tecnológica que ofrece la entidad, así como las condiciones laborales de sus trabajadores. Una revisión integral de estos temas permitiría establecer bases más sólidas para la sostenibilidad de la institución y la transformación de sus líneas de acción educativas y administrativas.

“Convocamos a toda la base sindical y a los aprendices a actuar en unidad y mantener la firmeza mientras no se resuelvan los problemas que afectan al Sena”, reza el comunicado oficial de Sindesena. La organización enfatizó que informarán oportunamente cualquier avance relevante en la mesa de diálogo y las próximas acciones del paro nacional.

Esta situación genera preocupación entre los beneficiarios de la institución, quienes podrían ver truncados o suspendidos sus procesos de capacitación, lo que afecta directamente sus posibilidades de acceder a empleos formales y oportunidades de desarrollo profesional.

En el ámbito regional, la suspensión de actividades en departamentos como Caldas impacta sectores productivos que requieren mano de obra calificada. Además, el Sena cumple un papel clave en la inclusión social y económica de jóvenes y adultos en situación de vulnerabilidad, por lo que cualquier suspensión prolongada puede traducirse en mayores brechas educativas y laborales.

Mientras se llega a un
Mientras se llega a un acuerdo, se podría suspender de manera temporal las clases presenciales y virtuales en diferentes centros - crédito Sena

Ante esta acción, la Dirección General del Sena instaló mesas de diálogo como parte de los esfuerzos institucionales para tramitar el conflicto a través de canales formales.

Esta protesta ocurre en un contexto de tensiones recurrentes. Informes del Ministerio de Educación y análisis de expertos en políticas públicas destacan que la estabilidad financiera y organizativa del Sena es crucial, no solo para sostener la educación técnica y tecnológica, sino también para fortalecer el desarrollo económico a nivel regional y nacional.

En diversos países latinoamericanos, sindicatos han respondido de forma similar ante recortes presupuestarios, lo que evidencia que este tipo de movilizaciones puede influir en la opinión pública y presionar por procesos de negociación con el gobierno.

Temas Relacionados

Paro nacional Sena Sindesena Ministerio de Educación Ministerio de Hacienda Caldas Manizales Formación técnica Derechos laborales Organización Internacional del TrabajoMinisterio de TrabajoEmpleoColombia-Noticias

Más Noticias

Colombia vs. Sudáfrica EN VIVO, octavos de final del Mundial Sub-20 de Chile: estas son las principales novedades del partido de la “Tricolor”

Los dirigidos por el técnico colombiano César Torres buscan estar entre los ocho mejores del mundo en la categoría, pero deben ganarle a uno de los mejores equipos del continente africano

Colombia vs. Sudáfrica EN VIVO,

Con un bate en la mano, concejal se enfrentó a manifestantes a favor de Palestina que trataron de vandalizar un McDonald’s en Medellín

La presencia del concejal del Centro Democrático, con un bate en la mano en medio de los disturbios en El Poblado, desató una controversia sobre los límites entre la legítima defensa

Con un bate en la

Los mejores memes de la derrota del América de Cali tras la remontada de Millonarios en El Campín: “Leo Castro estrenando peinado”

El cuadro dirigido por Hernán Torres ganó un partido clave para la entrada al grupo de los ocho clasificados a la final, mientras que los vallecaucanos quedaron al borde de la eliminación

Los mejores memes de la

Santoral del 8 de octubre: Santa Pelagia de Antioquía y los onomásticos que se celebran hoy

Cada una de las personas reconocidas como santos o beatos tienen asignada una fecha en el calendario para ser recordados

Santoral del 8 de octubre:

Testimonios de Mancuso y Vanoy desmienten acusaciones contra Álvaro y Santiago Uribe sobre el asesinato de los abogados Umaña y Valle

El caso pone en el centro la validez de los testimonios de exparamilitares y la solidez de las pruebas en procesos de alto perfil

Infobae
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Siete militares heridos y uno

Siete militares heridos y uno fallecido dejó ataque con explosivos contra base militar en Puerto Jordán, Arauca

Golpe a las disidencias de las Farc: más de una tonelada de droga que iba para Venezuela fue incautada por las autoridades

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

ENTRETENIMIENTO

Piter Albeiro reveló que casi

Piter Albeiro reveló que casi roban a su mamá y dio trucos para evitar algunos tipos de atraco

Aida Victoria Merlano enterneció las redes sociales con una conversación con Emi: “Eres el bebé más inteligente”

Guns N’ Roses pidió el fin de la guerra en Gaza con bandera palestina en su concierto en Bogotá

Lilo & Stitch junto con El extraño Mundo de Jack conquistan a los usuarios de Disney+ Colombia

Exesposa de Miguel Varoni reveló cómo se enteró de la infidelidad del actor: “Había chismes”

Deportes

Colombia vs. Sudáfrica EN VIVO,

Colombia vs. Sudáfrica EN VIVO, octavos de final del Mundial Sub-20 de Chile: estas son las principales novedades del partido de la “Tricolor”

Los mejores memes de la derrota del América de Cali tras la remontada de Millonarios en El Campín: “Leo Castro estrenando peinado”

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025: América de Cali al borde de la eliminación, Millonarios tomó aire

Millonarios se llevó el clásico ante América y mantiene vivas las esperanzas de llegar a los cuadrangulares

Poderoso equipo español habría enviado ojeadores a seguir de cerca a Neyser Villarreal en el Mundial Sub-20: ¿rumbo a LaLiga?