Colombia

Este detalle que algunos colombianos ignoran al hacer transferencias bancarias con Bre-B les puede costar mucho más que dinero

Revisar de manera cuidadosa la información antes de transferir fondos es fundamental para evitar complicaciones legales y financieras en el entorno digital

Juan Escobar Fernández

Por Juan Escobar Fernández

Guardar
Bre-B, impulsado por el Banco
Bre-B, impulsado por el Banco de la República, habilita pagos y transferencias en tiempo real entre entidades financieras en Colombia - crédito Banco de la República

Un error al digitar una llave bancaria en el sistema Bre-B puede convertir una transferencia cotidiana en un problema legal y financiero. Con el crecimiento de los pagos inmediatos en Colombia, la posibilidad de enviar dinero a una cuenta equivocada preocupa a millones de usuarios. Por eso, actuar con rapidez y conocer los procedimientos adecuados resulta esencial, ya que la ley contempla sanciones para quienes retienen fondos recibidos por equivocación.

Bre-B, la billetera electrónica del Banco de la República, comenzó a operar a principios de septiembre con el objetivo de facilitar pagos y transferencias entre bancos y billeteras digitales. El sistema utiliza “llaves”, identificadores únicos como un número de celular, correo electrónico o documento de identidad, asociados a una cuenta bancaria o depósito.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las mismas permiten transferir dinero en forma instantánea, sin importar la hora o el día, y eliminan la necesidad de memorizar largos números de cuenta. La simplicidad del sistema impulsó su uso masivo, aunque también incrementó la frecuencia de errores al digitar los identificadores.

El uso de dinero en
El uso de dinero en efectivo podría reducirse con la entrada en operación de Bre-B - crédito Leonardo Muñoz/EFE

Los errores más frecuentes ocurren al introducir una llave incorrecta, ya sea por confusión de dígitos, selección equivocada de destinatario o por cuentas inactivas. En ocasiones, el sistema detecta que la llave no existe o que la cuenta está inactiva y rechaza la transacción antes de que el dinero salga de la cuenta original. Sin embargo, cuando la transferencia se completa, la recuperación de los fondos no está garantizada y depende de la reacción del usuario y de los protocolos de las entidades financieras.

Qué se debe hacer si se envía dinero por error a otra “llave”

Ante una transferencia errónea, la recomendación principal de Bre-B es actuar de inmediato. Se debe cumplir con los siguientes pasos:

  • Verificar el comprobante o historial de la operación para confirmar el error, revisando el monto, el destinatario y la fecha.
  • Contactar al soporte de Bre-B por medio de sus canales oficiales —línea telefónica, correo electrónico o chat en la aplicación— y reportar el caso con toda la información relevante: número de transacción, monto, cuenta de destino y fecha/hora del envío.
  • Informar al banco desde el cual se hizola transferencia, ya que cada entidad tiene procedimientos internos para atender estos reclamos y, cuanto antes se reporte el caso, mayores serán las probabilidades de detener la operación o de que el receptor no haya dispuesto de los recursos.
  • Una vez radicado el reclamo, el banco puede intentar contactar al titular de la cuenta receptora para solicitar la devolución voluntaria del dinero. En muchos casos, esta gestión resuelve el inconveniente.
  • Si el receptor no responde o se niega a devolver los fondos, el afectado puede acudir a una audiencia de conciliación, mecanismo previo a cualquier acción judicial. Este paso permite, si es necesario, solicitar a un juez que ordene la entrega de la información del destinatario.
  • Si los fondos ya fueron retirados o gastados, o si el titular de la cuenta ha fallecido, el proceso pasa a la vía judicial, donde la demanda civil por “pago de lo no debido” es una de las herramientas más utilizadas, aunque los tiempos suelen ser extensos.
Más de 80 millones de
Más de 80 millones de "llaves" se inscribieron de manera previa al inicio de operaciones de Bre-B - crédito Nequi

Quién es el propietario del dinero enviado

Desde el punto de vista legal, el dinero transferido por error sigue siendo propiedad del remitente. De acuerdo con el Código Civil y el Código Penal colombiano, quien recibe una suma que no le corresponde tiene la obligación de restituirla. Si no lo hace, puede enfrentarse a sanciones civiles e incluso a procesos penales por aprovechamiento de error ajeno.

Al respecto, el artículo 252 del Código Penal tipifica este delito y establece: “El que se apropie de bien que pertenezca a otro y en cuya posesión hubiere entrado por error ajeno o caso fortuito, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses”. La disposición aplica tanto para transacciones digitales como para operaciones bancarias tradicionales.

La efectividad de la recuperación del dinero depende de la cooperación del destinatario y de los procedimientos internos de Bre-B, según advierte el propio sistema. Si el receptor no devuelve de manera voluntaria los fondos, la entidad puede brindar asesoría legal sobre los pasos a seguir.

El Banco de la República
El Banco de la República es el principal responsable de la operación de Bre-B - crédito Banco de la República

A conservar todos los soportes

Por ello, especialistas recomiendan conservar todos los soportes de la operación —comprobantes, capturas de pantalla y número de radicado del reclamo— y mantener comunicación constante con el banco.

Si el monto involucrado es significativo, resulta aconsejable buscar asesoría legal para avanzar con la conciliación o la demanda.

Para evitar este tipo de inconvenientes, es necesario revisar de manera cuidadosa los datos antes de realizar cualquier transferencia, verificar que la llave corresponda al destinatario correcto y conservar todos los comprobantes. Además, sugieren utilizar los canales oficiales de Bre-B para resolver dudas y reportar incidentes.

Temas Relacionados

Bre-BColombianosTransferencias BancariasBancosDineroColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Colombia vs. Sudáfrica EN VIVO, octavos de final del Mundial Sub-20: siga el minuto a minuto

Los dirigidos por César Torres buscan estar entre los ocho mejores del mundo en la categoría, pero para ello deben ganarle a uno de los mejores combinados del continente africano

Colombia vs. Sudáfrica EN VIVO,

Esto cuesta renovar la licencia de conducción en Bogotá, Medellín y Cali: lo que debe saber antes de concluir el 2025

Las autoridades de tránsito imponen sanciones económicas y pueden inmovilizar el vehículo si el conductor no ha realizado la actualización del documento

Esto cuesta renovar la licencia

Migrantes que pasen por el Darién ya no recibirán atención inmediata: Médicos Sin Fronteras se retira de la zona

Cada vez son menos los casos de ciudadanos extranjeros que atraviesan la selva para llegar a Centroamérica, y así seguir su recorrido hacia Estados Unidos

Migrantes que pasen por el

Colombia: cotización de cierre del dólar hoy 8 de octubre de USD a COP

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Colombia: cotización de cierre del

Euro: cotización de cierre hoy 8 de octubre en Colombia

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Euro: cotización de cierre hoy
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Esta es la realidad de

Esta es la realidad de los mercenarios colombianos en Sudán: contratos lucrativos y niños soldados entrenados para “ir a morir”

Alias Castor habló sobre la tregua entre Los Costeños y ‘Los Pepes’ e hizo promesas: “Una zona libre de extorsión”

Siete militares heridos y uno fallecido dejó ataque con explosivos contra base militar en Puerto Jordán, Arauca

Golpe a las disidencias de las Farc: más de una tonelada de droga que iba para Venezuela fue incautada por las autoridades

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

ENTRETENIMIENTO

Así fue el emotivo adiós

Así fue el emotivo adiós de Margarita Rosa de Francisco a mascota que tuvo que recibir la eutanasia

Westcol aclaró quiénes son los dueños de las discotecas a las que él asiste en Medellín: “El éxito era rotundo”

Westcol pagó millonaria suma de dinero para evitar que la policía se llevara a la hija de Karina García: esta es la historia

Isabella Ladera sorprendió con un método casero de ‘skincare’ que incluye leche materna

Antiguos ganadores del ‘Desafío the Box’ ppodrán regresar a la competencia: así puede votar por su favorito

Deportes

Colombia vs. Sudáfrica EN VIVO,

Colombia vs. Sudáfrica EN VIVO, octavos de final del Mundial Sub-20: siga el minuto a minuto

Jhon Jader Durán volvió a los campos de juego con Fenerbahce: así avanza la recuperación del delantero colombiano

América de Cali lanzó camiseta retro en homenaje al tricampeonato y las redes sociales no perdonaron: “Háganla respetar”

Vuelve el Tour Colombia: la Unión Ciclística Internacional confirmó la fecha de la carrera para el 2026

Periodista deportivo lanzó duro pronóstico previo a México vs. Colombia por la fecha FIFA: “Muchachos, es otra cosa”